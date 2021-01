Mesić: Ideje o razbijanju BiH još traju, pogubno je da neko sjedi u Predsjedništvu i kaže da ne priznaje državu

Dejtonski mirovni sporazum jeste zaustavio rat u BiH, ali se on ipak završio na način da su mnogi zadržali ono što je etničkim čišćenjem i vojnim putem zauzeto.

– Taj sporazum nije pravedan, jer su praktično nagrađeni oni koji su se odlučili za genocid i agresiju – rekao je u intervjuu za RTV TK bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić.

Slabi homogenizacija BiH

Mnogi, pa i tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holebrooke, poručuje Mesić, smatrali su da će BiH profunkcionirati uprkos entitetskim granicama, kojih nikada u BiH ranije nije bilo, prenose Vijesti.ba.

Računalo se da će vrijeme dati svoje rezultate i da će BiH postati funkcionalna država. Međutim, što dalje idemo od Dejtonskog sporazuma sve se više učvršćuju granice entiteta, a to slabi homogenizaciju BiH – upozorava Mesić.S formalne strane, dodaje, BiH funkcionira, ima svoje institucije. Međutim, stvarnost je drugačija.

– Oni koji su radili na razbijanju BiH nisu nestali sa političke scene. Možda to nisu isti ljudi, ali imaju iste ideje. Jer, ako vi imate nekoga ko vam sjedi u Predsjedništvu BiH i kaže da ne priznaje BiH i da će jedan entitet izdvojiti iz BiH, a predstavlja BiH… Ako neko sjedi u vrhovima vlasti kao Hrvat, i onda ide na proslavu dana RS, koji je Ustavni sud zabranio, jer je tada počelo razbijanje BiH… Ideje o razbijanju BiH još traju a one će nestati onda kada Zagreb i Beograd prestanu slati nekakve formalne poruke, nego one moraju biti stvarne – jasan je Mesić.

Potcrtava da službeni Beograd kaže kako u svemu podržava BiH, njen teritorijalni integritet, ali da u svemu ostalom podržava Milorada Dodika, koji, opet, ne priznaje BiH. Hrvatska otprilike šalje sličnu poruku, ne baš tako brutalnu, ali se, recimo, zanemaruje Predsjedništvo BiH, gdje su izabrani, ne ljudi koji će predstavljati Hrvate, Bošnjake i Srbe u Predsjedništvu, već kao trojka predstavljaju cijelu BiH.

Izbaciti iz politike one koji ne priznaju BiH

Svojevremeno je bivši visoki predstavnik Paddy Ashdown imao dobar pravac djelovanja. Iza njega je stala Evropska unija, podsjeća Mesić, prenose Vijesti.ba. Ashdown je mogao iz politike isključiti svakoga onoga koji ne priznaje BiH. Aktuelni visoki predstavnik Valentin Inzko, dodaje Mesić, nije imao te formalne ovlasti ili iza njega nisu dovoljno stajale institucije EU.

– Onaj ko ne priznaje BiH, mora biti izbačen iz politike – izričit je Mesić.

Govoreći o razlozima zbog kojih je poslao pismo novoizabranom predsjedniku SAD Joeu Bidenu sredinom decembra prošle godine, u kojem je istaknuo i prijedlog kako BiH ustrojiti po građanskom, a ne po nacionalnom principu, Mesić kaže da novi američki predsjednik veoma dobro poznaje našu regiju, Evropu i svijet.

– On je 40-50 godina u politici i nije naivan. Ja računam na ljude koji će ga servisirati o prilikama u našoj regiji, a posebno u BiH, da vidi da ima i drugih mišljenja od onih koji su oficijelno plasirani – govori Mesić.

Princip je taj da BiH, kao i svaka država u Evropi, zaslužuje da bude funkcionalna, navodi Mesić, da bude ustrojena po građanskom principu, da ne bude rascjepkana na način da se umjetno stvaraju nacionalno homogene sredine koje bi danas-sutra zahtijevale i njeno razbijanje.

– Građanska država je u pravom smislu evropski model i ja računam da će se o tome razgovarati. Zato je moja ideja bila da Amerikancima dam do znanja da taj proces treba početi. Dakle, na jednoj strani homogenizacija BiH kao države, i na kraju da ljudi osjećaju, ne entitet, već BiH. A to je put da sutra osjećaju Evropu – potcrtava Mesić.

Za interes udružene Evrope, nastavlja bivši hrvatski predsjednik, važno je da BiH ubrza svoj ulazak u EU. Za interes Hrvatske važno je da njeni susjedski odnosi budu dobrosusjedski.

Još žive tragovi politike o podjeli BiH

Tragovi politike o podjeli BiH još su živi, kaže Mesić. Za to okrivljuje međunarodnu zajednicu.

– I EU, ali i Amerika, koja je najviše doprinijela zaustavljanju rata u BiH, morali su biti određeniji prema onima koji razbijaju BiH – konstatuje Mesić.

Govorio je i o članu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željku Komšiću, koji je, napominje Mesić, branio BiH, borio se za BiH i bio u njenoj Armiji.

– Prema tome, ne može mu niko prigovoriti da nije branio BiH. Drugo, uvijek se izjašnjavao kao Hrvat, ne može niko drugi umjesto njega govoriti koja je njegova nacionalnost. I treće, upravo zbog toga bi bilo dobro da je izvučen jedan zaključak kad je Komšić izabran – da je napravljen jedan pomak prema građanskoj državi BiH – naglašava Mesić.

Prisjeća se da je, kada je izabran za predsjednika Republike Hrvatske, otišao u službenu posjetu BiH i bio jako dobro dočekan. Tada je Hrvatima BiH poručio: “Vaša domovina je BiH, vaš glavni grad je Sarajevo. Svoju politiku sa ostalima kreirajte u Sarajevu. Hrvatska može pomagati, ali ne može voditi vašu politiku. Prema tome, to morate sami”.

– Kad sam tadašnjem predsjedniku Srbije rekao da bi bilo dobro da i on da takvu izjavu prema Srbima u BiH, kaže meni Tadić – znaš šta, ko to izjavi, taj ne može dobiti izbore u Srbiji. A ja kažem, pa ja sam izjavio pa sam dobio izbore u Hrvatskoj – objašnjava Mesić, te dodaje:

“Kad budu poruke iz Zagreba i Beograda dolazile na taj način Hrvatima i Srbima u BiH, lakše će biti formirati i evropsku politiku BiH”.

Odbio sam primiti Dodika

Govorio je i o predsjedavajućem Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku. Dodik, kaže Mesić, ne predstavlja Srbe, već Bosnu i Hercegovinu – ali samo u trijumviratu.

Odluka predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da u Zagrebu ugosti Dodika, ocjenjuje Mesić, donesena je brzopleto. Taj njihov susret, smatra, bode u oči, jer je bilo i drugih načina da se čuje šta Dodik ima za reći.

– Pa on govori šta ima reći. On kaže – BiH ne može opstati, a njegov je cilj osamostaljenje RS-a, a to je prvi korak za pripojenje Srbiji. Ako treba neko doći u ime Predsjedništva u Hrvatsku, onda to mora odlučiti Predsjedništvo BiH. Jer, on ne predstavlja sam BiH, nego njih trojica – govori Mesić.

Za vrijeme njegovih mandata kao predsjednika Hrvatske, otkriva Mesić, Dodik se nekoliko puta najavljivao da će mu doći u posjetu. Ali ga nikada nije primio, prenose Vijesti.ba.

– Jednom je čak krenuo, došao je do granice, ali sam ga ja zaustavio i rekao mu da nema nikakvih razgovora sa mnom, jer ja nisam šef stranke. Nemam ja o čemu s njim razgovarati, a on sam ne predstavlja BiH – dodaje Mesić.

Svjestan je, kaže, da to sam lider HDZ-a BiH Dragan Čović sigurno neće priznati, “ali njegova djela priznaju da zajedno sa Dodikom ruši BiH”.

Oni ne mogu u tome uspjeti. Meni smeta da se jedna politika koja je sišla s evropske scene – pokušaj podjele BiH – sada probija kroz mala vrata. Jer, šta bi u Evropi značile ponovne promjene granica? Što se Evrope tiče, granice su završena priča. Arhitektura Evrope je završena. Ne može sada tri miliona Mađara koji žive u Rumuniji tražiti da se izdvoje i povežu s Mađarskom – ističe Mesić,prenose Vijesti

