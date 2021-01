Najteži dani Mikea Pencea: Trumpov potpredsjednik i supruga nemaju gdje živjeti

Dok je Donald Trump izlaskom iz Bijele kuće preselio u velebno imanje Mar-a-Lago na Floridi, njegov donedavni prvi čovjek završio je na ulici, piše ugledni list Business Insider.

Bivši potpredsjednik Mike Pence i supruga Karen posljednjih nekoliko dana spavaju u vikendici guvernera Indiane dok su u potrazi za novim domom.

Posljednje četiri godine Mike Pence obavljao je funkciju američkog potpredsjednika i živio besplatno u rezidenciji koju finansiraju porezni obveznici.

Radi se o “Number One Observatory Circle” – kući iz 19. vijeka smještenoj na teritoriju Američkog pomorskog opservatorija.

Mnogi potpredsjednici kroz historiju su živjeli u njoj, ali isto tako rasli su i troškovi osiguranja rezidencije. Potpredsjednica Kamala Harris odgodila je preseljenje dok se ne završi popravak dimnjaka i ostali radovi održavanja.

Business Insider prvi je objavio vijest da porodica Pence odsjeda u kolibi kod Erica Holcomba, guvernera Indiane, a onda su informaciju prenijeli drugi mediji koji su otkrili da se porodica često seli te da su, osim Holcombova gostoprimstva, Penceovi krov nad glavom potražili i kod Mikeovog brata, Grega Pencea koji živi u Columbusu u Indiani.

“Jedina stvar u koju su svi sigurni je da, kada su se Penceovi otišli iz rezidencije potpredsjednika u Washingtonu, nisu imali kamo otići. Bivši drugi par zapravo nema svoju kuću”, piše reporter Tom LoBianco koji je dugo godina izvještavao o Mikeu Penceu.

Pence je bio republikanski zastupnik u Zastupničkom domu američkog Kongresa od 2001. do 2013. nakon čega je postao guverner Indiane. Na toj poziciji bio je od 2013. do 2017. te je za to vrijeme živio u guvernerskoj rezidenciji koju je napustio 2017. godine kad je postao potpredsjednik.

Prema svemu sudeći, Penceovi više od osam godina nisu imali svoj dom. Zašto su završili kao ‘beskućnici’, nije poznato. Moguće je da su bili toliko uvjereni u Trumpov ostanak na vlasti, i samim time svoj ostanak, da jednostavno nisu razmišljali šta će se dogoditi ako moraju iseliti iz potpredsjedničke rezidencije.

Novac im ne bi trebao predstavljati problem jer je Pence tokom četiri godine mandata zarađivao godišnje više od 235.000 dolara. Osim toga, sljedećih šest mjeseci Pence ima pravo na zaštitu tajne službe te ima pravo na mirovinu.

Neki sumnjaju kako je pravi razlog čestih seljenja prijetnje smrću ili čak pokušaji atentata od strane pristaša bivšeg predsjednika Trumpa. Naime, prije samo nekoliko sedmica dok su Trumpovi simpatizeri napadali Kapitol, skandiralo se “Objesite Mikea Pencea”.

Rulja koju je Trump potaknuo i koja je upala na Kapitol tokom prebrojavanja glasova na izbornom kolegiju početkom ovog mjeseca, vikala je da žele objesiti Pencea, a neki od njih bili su na 30 metara udaljenosti od njega i njegove porodice, navodi Business Insider.

Trump je za to vrijeme konstantno ponavljao na Twitteru da Pence ima ovlasti zaustaviti prebrojavanje glasova, iako to nije istina.

Od završetka mandata, Pence navodno nije komunicirao s Trumpom.

