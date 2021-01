Mektić: Dodika na vlasti drže dvije ključne poluge

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je lokalne izbore u Doboju. Pojedini za sve što se događalo u ovom gradu krive stare strukture SDS-a?

To više nisu ljudi SDS-a, oni su otišli kod Milorada Dodika. Bivši saziv CIK-a nije otvarao niti jedan problem izborne krađe. Oni su aminovali i pokrivali sve to i zbog toga se stekao utisak da je to dozvoljeno. I sad kad je izabran novi saziv CIK-a, koji je imao hrabrosti i spremnosti da riješi barem dio problema, vidjeli ste kolika se haranga diže na ovu izbornu komsiju. Nisu građani BiH glupi ljudi, oni znaju da ima masovnih krađa. Sada kad se ovaj CIK pokrenuo, kreirao se toliki problem prema ovoj Komisiji upravo od onih političkih struktura koje su najviše krale.

Kako vi gledate na verbalni napad Milorada Dodika na članicu CIK-a BiH?

Ja sam jutros u vezi toga htio postaviti komentar na Twitteru, ali nisam stigao. Jel normalno uopšte prema nekom krenuti sa takvim kvalifikacijama. “Ona je bila udata za Bošnjaka”. Šta to znači? Jel taj Bošnjak čovjek kao svi mi? Kada sam jučer vidio konferenciju na kojoj je Dodik ponovo napao… Njegova izjava da sa nikada nije čuo kod Srba da žena zadržava prezime bivšeg muža – šta Dodik hoće da kaže? Kakav se cilj postiže ovakvim napadima? Dodika na vlasti drže dvije ključne poluge. Jedna je nacional-šovinistička retorika kojom stalno kreira tenzije i izaziva strahove, a druga je krađa na izborima.

Vaš komentar na izjavu Bakira Izetbegovića? Da li mu je trebala jedna ovakva izjava?

Nije mu trebalo. Na neki način svojom izjavom povrijedio je Srbe. Nigdje u svijetu nema da se kvalifikuju narodi, nego samo pojedinci. Njih dvojica (Dodik i Izetbegović) na takav se način održavaju na vlasti,piše N1

Dodiku se zamjera da određuje ko je dobar, a ko loše Srbin. Kao da ima neki “srbomjer”?

Sada nakon svega ovoga sam ubjeđen da što sam niže na nekom “srbomjeru” da sam ispravniji. Ja nikada nisam nastupao sa nacionalističke pozicije. Nema porodice u Bosni i Hercegovini koja u bližem ili širem krugu nema nekoga druge nacionalnosti. Imam i ja neke rodbine koja je druge nacionalnosti. Dodik hoće ljudima da određuje emocije, da im propiše kako će se zaljubljivati.

