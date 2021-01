Stanivuković otkriva da li će ući u “predsjedničku trku”: Moj politički put bio je trnovit, bio sam hapšen, maltretiran

Za građane Banjaluke 2020. godina donijela je novu lokalnu vlast. U 2021. ušli su sa novim gradonačelnikim Draškom Stanivukovićem, koji u razgovoru za Nova.rs otkriva svoje novogodišnje želje, sa kim provodi praznike, ima li bračnih ponuda, stižu li mu ljubavna pisma, ali i šta Banjalučani mogu da očekuju u predstojećoj godini

Stanivuković kaže da nije imao velike planove za praznike. Jedini plan bio je da ne prestaje da radi, a da se u pauzama, bar na kratko, posveti prijateljima, porodici i devojci.

-Biću ovdje za praznike, u Gradskoj upravi. Možda budu padavine, pa da pomognem, da ne dođe do kolapsa u gradu. Ako treba i lopatom snijeg da očistim, ništa mi nije teško. Nema ove godine zvaničnih proslava na ulicama i trgovima. Kada završim sve poslove, provešću neko vrijeme sa djevojkom i bliskim prijateljima, u najužem krugu, uz poštovanje mjera koje su na snazi. Čekamo da virus prođe i da se vratimo u neke nove i lijepe stvari. Da se vratimo normalnom životu. U 2021. svim građanima želim prije svega zdravlje, i da u narednu godinu idemo pobjednički i sa promjenama, poručuje Stanivuković.

Gradonačelnik Banjaluke rijetko priča o privatnom životu, a sada je otkrio neke detalje iz njega.

-Kako se ono kaže jesam zauzet, ali nisam oduzet. Stiže mi mnogo poruka od djevojaka, ne krijem to, i uvijek na njih odgovorim. Ja sam lijepo vaspitan i kulturan, a i ne valja da čovjek bude nepristupačan. Dosad nisam znao, ma nisam mogao ni da sanjam, koliko djevojke zanimaju problemi kanalizacije, vodovoda i puteva. Brinu gdje nema rasvjete i zainteresovane su za probleme lokalne zajednice. Sve ću ja to riješiti jedno po jedno, naravno. Mogu Vam reći da djevojke iz Banjaluke nikad kao sada nisu bile više uključene u lokalne problemem uz osmijeh priča gradonačelnik Banjaluke,prenosi OslobodjenjePOLITIČKI PUT

-Moj politički put bio je trnovit, bio sam hapšen, maltretiran, a sad imamo gomilu problema za rješavanje. Radim 12 do 14 sati dnevno, ali onda stanem i kažem: pauza, idem da trenitram i da odmorim. Obavljam jednu od najvažnijih funkcija i ljudi kad me sretnu na ulici uvijek imaju potrebu nešto da me pitaju. Srećan sam zbog toga, ali nekad je izazovno. Moj put od Gradske uprave do obližnjeg mjesta za poslovni sastanak na 100 metara udaljenosti, ponekad traje i po 45 minuta, ili sat vremena, jer me ljudi zaustavljaju. To oduzima vrijeme i energiju, kazao je on.

“NE PLANIRAM DA ULAZIM U PREDSJEDNIČKU TRKU”

Banjalučani imaju novu gradsku vlast, ali ostaje pitanje koliko će se Stanivuković zadržati na ovoj poziciji, i da li se već sprema za novog predsjednika Republike Srpske.

-Nemam te planove. Politička scena je brza, mislio sam da ću četiri godine biti odbornik, a onda sam postao poslanik. Banjalučani očekuju od mene da radim ovaj posao sad i da sve završim kao što sam započeo i zamislio. Moj tim i ja išli smo ka tome da donesemo promjene Banjaluci. Kad mi spočitavaju što još nisam završio fakultet, odgovorim da je tri sata učenja za moje dobro, ali ovo što ja za to vreme uradim za Banjaluku, je za opšte dobro. Radićemo istraživanja, pratićemo zajedno političku situaciju u zemlji, sve do predsjedničkih izbora. Red je da odaberemo još nekoga i nekada ako samo taj jedan čovek donese opšte dobro, onda ne smije da odbije položaj. Želim da četiri godine radim ovaj posao, a planiram da budem u službi ideje o novom predsjedniku i da budem dio i tog procesa, kad budemo birali kandidata, naglašava gradonačelnik Banjaluke.

