Skandal na RTS-u s novinarkom i Dačićem potresa Srbiju: Mislili da idu reklame

Skandalozno sufliranje voditeljke RTS-a Nade Gogić predsjedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću u toku reklama koje se nisu desile da, ako hoće pomene i predsjednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, i dalje je glavna tema u Srbiji.

“Ovoga puta nastavljena je grafitom na jednoj zgradi gdje je ispisan citat “Đilasa pomeni ako hoćeš”, kako bi se građani Srbije podsjetili kome će to od prvog januara da plaćaju pretplatu 299 dinara.Podsjetimo, obaveza RTS-a kao javnog servisa je da informiše, edukuje i zabavi. Pa ipak, to nije spriječilo RTS da se smije u lice građana koji ga dobrim dijelom finansiraju i zbog kojih bi trebalo da postoji i kome polaže račune. Čak naprotiv, RTS se svojski trudi da sve do poslednjeg računa položi vlasti”, piše Direktno.rs.

Baš je zbog takvog RTS-a Ivica Dačić na vlasti punih 30 godina.

Inače, Gogić ima porodičnu tradiciju da živi na teret budžeta koji je novac svih građana Srbije.

Ono što je javnosti manje poznato je da je suprug voditeljke Nade Gogić direktor javnog preduzeća i da prima platu takođe iz budžeta, i to 153.352 dinaraprenosi Depo

Prema izvještaju Agencije za borbu protiv korupcije, Gogić je od 22. novembra 2014. v.d. direktora JP “Emisiona tehnika i veze”, i ovu funkciju obavlja i danas, šest godina kasnije, a za nju ima i ozbiljnu nadoknadu.

