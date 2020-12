Ugur Sahin: Želimo vakcinu protiv COVID-19 isporučiti i siromašnim zemljama

Direktor i suosnivač njemačke biotehnološke firme BioNTech prof. dr. Ugur Sahin izjavio je da je vrlo sretan da su i s Turskom postigli dogovor o isporuci vakcina protiv COVID-19 koju su razvili u saradnji sa kompanijom Pfizer.

“Ovaj dogovor nas jako raduje. Turska je zemlja u kojoj sam rođen, to je naša domovina. Tamo je naše srce. Predstavlja nam veliku sreću činjenica da smo u mogućnosti pomoći ljudima i u Turskoj”, rekao je dr. Sahin u razgovoru za Anadolu Agency (AA).

Istakao je da će u prvoj fazi do kraja ove godine u Tursku biti isporučeno 550.000 doza vakcina.

“Na kraju godine ove doze će stići u Tursku. Do kraja 2021. godine planiramo poslati 30 miliona vakcina. Do kraja marta planirana je isporuka oko 4,5 miliona doza. Vakcine su potrebne u cijelom svijetu. Želimo pravedno rasporediti vakcine. Ako sve bude kako treba, uz Božiju pomoć do kraja 2021. godine Turskoj bi trebali isporučiti 30 miliona doza”, rekao je Sahin te dodao da Turskoj žele isporučiti još vakcina ako stigne narudžba iz te zemlje.

– Rasporediti doze vakcina za više od 80 zemalja –

“U saradnji sa kompanijom Pfizer sljedeće godine želimo proizvesti više od milijardu doza. Moramo rasporediti te doze za više od 80 zemalja. Želimo jedan dio tih vakcina poslati i u Tursku”, kazao je.

Posebno se zahvalio turskom ministru zdravlja Fahrettinu Koci zbog postizanja dogovora o isporuci vakcina, te je potom objasnio klauzulu o ograničenoj odgovornosti u ugovoru.

“Sve ugovore sklapamo po istim pravnim pravilima koja su ista svugdje u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Pitanje ograničene odgovornosti se odnosi na to koliko će naša kompanija učestvovati u pogledu troškova. U principu, imamo ista pravila ugovaranja. U tim određenim okolnostima možemo preuzeti samo djelimičnu finansijsku odgovornost. Ovdje se radi, na primjer, o garanciji da firma ne bankrotira u slučaju pokretanja tužbe. Zato moramo postaviti ograničenje”, objasnio je stručnjak.

– Analize pokazale da je vakcina vrlo efikasna –

Podsjetio je također da su istraživanja i analize već pokazale da je njihova vakcina vrlo efikasna.

“Proizveli smo sigurnu vakcinu za ljude. Ali to ne znači da protiv nas neko ne može pokrenuti tužbu. Zbog toga su nam potrebna određena ograničenja da bi zaštitili kompaniju”, kazao je Sahin.

Napomenuo je da je dosad vakcinisano 1,5 miliona ljudi vakcinama koje je proizvela njihova kompanija, dodajući da su zabilježene neke nuspojave poput glavobolje, bolova u ruci, umora i ponekad temperature, ali prestajale bi u roku od dan – dva.

“Alergija također vrlo rijetko može biti nuspojava vakcine. Alergija se može pojaviti u prvih 30 minuta. Stoga je neophodno biti sa zdravstvenim osobljem 30 minuta nakon vakcinacije. To je možda najvažnija nuspojava. Može se pojaviti kod jednog od 50.000 ljudi”, rekao je Sahin te dodao da će ova zima biti teška za svaku zemlju.

– Narednog ljeta će se smanjiti broj infekcija –

“Naše vakcine nisu u stanju da smanje infekcije zimi. Ljudi moraju biti disciplinirani. Moraju se zaštititi. Moraju štititi druge. Sada će našu vakcinu dobiti starije osobe i zdravstveni radnici. Njih možemo zaštititi. Narednog ljeta će se smanjiti broj infekcija. Jer se infekcija koronom smanjuje ljeti. Potrebno je vakcinisati 70 posto ljudi. Ako to postignemo, onda se možemo vratiti normalnom životu prije sljedeće zime. Važno je da sada budemo disciplinirani”, rekao je ovaj stručnjak.

Komentarisao je i vakcine protiv COVID-19 koje proizvodi Kina.

“Utvrđeno je da je i vakcina iz Kine također efikasna. Mislim da je njena efikasnost oko 85, 86 posto. Ovo se smatra dobrom i efikasnom vakcinom. Ne treba praviti problem oko toga, bila to vakcina iz Kine, vakcina BioNTecha ili vakcina neke druge zemlje. Kinezi su također obavili detaljne analize i klinička ispitivanja ove vakcine. Sve vakcine koje sam vidio do sada djeluju dobro i mogu pomoći”, naglasio je Sahin.

– Žele ulagati i u Turskoj –

Sahin je također istakao da u narednom periodu žele ulagati i u Turskoj.

“Po prvi put isporučujemo naše proizvode i u Tursku. Želimo u Turskoj raditi i istraživanja. U pregovorima smo s Vijećem za naučna i tehnološka istraživanja Turske. Počeli smo raditi sa profesorima na nekoliko turskih univerziteta. Također u Turskoj želimo otvoriti jedno od predstavništava kompanije BioNTech. U Turskoj želimo provoditi istraživanja o ovoj vakcini, ali i o raku. Uz Božiju pomoć narednog ljeta u Turskoj ćemo početi klinička ispitivanja o raku. Kada se u 2021. godini stanje normalizira, onda u različitim mjestima u Turskoj želimo otvoriti urede kompanije BioNTech i baviti se istraživanjem i razvojem. Želimo sarađivati s turskim univerzitetima i kompanijama. Možda jedan, dva ili tri projekta u prvoj godini, a ako budemo uspješni, možemo povećati broj”, rekao je Sahin.

Napominjući da žele vakcinu isporučiti i siromašnim zemljama, istakao je kako je vakcina potrebna svima.

“Kada smo započeli ovaj projekt, imali smo namjeru poslati vakcine u sve zemlje. Zato smo započeli saradnju s dvije kompanije. Pfizer posjeduje kapacitet za isporuku i distribuciju vakcina svugdje u svijetu. Također smo sarađivali i s kompanijom Fosun kako bi našu vakcinu dostavili i u Kinu. Namjera nam je poslati vakcinu gdje god je potrebna“, ističe direktor BioNTecha.

Podsjetio je da će sutra i u Njemačkoj početi vakcinacija protiv koronavirusa.

“To nas čini posebno sretnima. Obavit će se vakcinacija u zemlji u kojoj radimo, gdje smo odrasli i gdje se bavimo naukom”, kazao je ovaj eminentni naučnik.

– Do kraja iduće godine planiraju distribuirati 1,3 milijarde doza –

Napomenuo je da do kraja iduće godine planiraju distribuirati oko 1,3 milijarde doza vakcina, dodajući kako to naravno nije dovoljno za cijeli svijet.

“To nije baš jednostavan posao. Vakcina se razvija na složen način. Ponovno ćemo započeti saradnju s nekim kompanijama”, dodao je Sahin, te istakao da će sve do ljetnih mjeseci sljedeće godine nastaviti raditi naporno i intenzivno:

“Osjećamo odgovornost da ljudima isporučimo dovoljno doza vakcina. Do ljeta nema odmora. Ako ljeti u svijetu bude bolja situacija, i mi ćemo se osjećati bolje. Do tada ćemo raditi. Ja sam čovjek koji voli raditi. Nikada mi nije teško raditi. S uspjehom dolazi i sreća i energija. Zato se ne osjećam umornim.”

Na kraju je apelovao na ljude da se i dalje ponašaju disciplinovano i da poštuju mjere, napominjući da postoji mogućnost da se do kraja sljedećeg ljeta vrati normalan život.

