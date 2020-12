Šarović o aferi “Ikona”: Veće bruke i blamaže nije odavno bilo

Radi se o ikoni staroj tri vijeka, za koju Ukrajina tvrdi da pripada njima i traži da se razjasni odakle ona u Dodikovim rukama.

– To znači da je ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu poklonjena ikona koja je ukradena iz nekog manastira u Ukrajini. Mislim da veće bruke i blamaže nije odavno bilo. Ne ulazim u to šta će uraditi Tužilaštvo BiH i neki drugi nadležni organi – rekao je Šarović.

Naglasio je da je nemjerljiva politička šteta nastala zbog “ukradene” ikone.- Zbog ovakvih stvari svuda bi letjeli ministri inostranih poslova, mnogi drugi koji su u tome učestvovali. Da li će se to kod nas desiti i da li će sankcije imati odgovorni, odnosno član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, a trebalo bi. Kod nas je sve moguće, da se obrukamo do tog nivoa i da se ništa ne desi. Nadam se da ovog puta to tako neće moći proći jer je mrlja na cijelom našem narodu – kazao je Šarović za BN TV,piše Pressmedia

Facebook komentari