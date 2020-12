Melania i Donald Trump objavili zadnju božićnu fotografiju iz Bijele kuće

“Sretan Božić od predsjednika Trumpa i prve dame Melanije”, poručila je supruga još kratko aktuelnog američkog predsjednika na Twitteru.

Mnogi su na fotografiji odmah uočili zanimljiv detalj, a to je da su supružnici nosili ista odijela, odnosno da su bili modno usklađeni.

Reakcije na njihovu objavu bile su podijeljene, od brojnih lajkova i komplimenata do ismijavanja na račun ranijih Melanijinih izjava o božićnom ukrašavanju.

Ranije ove godine bivša Melanijina prijateljica i savjetnica Stephanie Winston Wolkoff objavila je audiosnimak u kojem se Melania žalila na posao ukrašavanja Bijele kuće za praznike.

Fotografiju je snimila fotografkinja Bijele kuće Andrea Hanks na dan kongresne božićne zabave Bijele kuće, piše Independent. Uređenje vile bio je njen glavni posao kao prve dame prije nego što u januaru tu ulogu preuzme Jill Biden, supruga novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realDonaldTrump & @FLOTUS are seen December 10, in their official 2020 Christmas portrait,on the Grand staircase of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE

— Melania Trump (@FLOTUS) December 18, 2020