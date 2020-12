IZETBEGOVIĆ NAKON SJEDNICE RUKOVODSTVA SDA: “Desi se to i u porodici. Mislim da će se te stvari sa Zvizdićem

“Premijer Novalić se osvrnuo na optužnicu koja je podignuta protiv njega, dao je svoje gledanje u vezi sa njom i komentarisao najbitnije detalje optužnice. Zatim smo razgovarali o rezultatima izbora u opštinama i kantonima gdje SDA nije uspjela na ovim izborima onako kako smo planirali. Te analize su tek počele i radit ćemo po narodnoj ‘tri puta mjeri a jednom reži’. Imat ćemo još jedan ili dva kolegija prije sjednice Predsjedništva”, rekao je Izetbegović.

Odgovarajući na pitanje koji je njegov stav prema optužnici protiv Fadila Novalića kazao je da ne bi išao dalje komentarisati samu optužnicu.

“Ona sad ulazi u ruke Suda kojem vjerujem više nego Tužilaštvu, tako da se nadam da ćemo imati ubrzani postupak, da se neće razvlačiti. Imamo povjerenje u Sud pa ćemo vidjeti šta će biti”, komentarisao je.

Lider SDA nije želio komentarisati novu optužnicu protiv direktora OBA-e Osmana Mehmedagića te istakao kako je previše stavova davao o njemu, odnosno da je dovoljno do sada o tome rekao.

Izezbegović je govorio i o funkcioneru SDA Denisu Zvizdić te komentarisao da li su poljuljani odnosi prema njemu.

“Desi se i u porodici nervoza, da nešto ne bude dobro, pa se to smiri ili ne smiri, ali ja mislim da će se u SDA to smiriti. Mislim da će se te stvari sa Zvizdićem poravnati, dogovoriti i da ćemo ostati u ovom projektu u kojem smo on i ja već decenijama”, istakao je.

Govorio je i o nadolazećim izborima u Mostaru.

“Očekujem promjene u Mostaru, da dobijemo vlast i gradonačelnika koji će raditi za sve građane jednako i da Mostar bude ono što može da bude a to je grad biser. Očekujem bolje međuljudske odnose u njemu, bolje međunacionalni odnose, dakle jedan multientički grad Srba, Bošnjaka, Hrvata. Grad sa ogromnim mogućnostima, da bude grad na ponos nama svima”, rekao je,piše Slobodnabosna

Ponovio je da je SDA pobijedila na nivou BiH, navodeći da je imala preko 270.000 glasova.

“SNSD ima 220.000, zatim SDP i HDZ sa oko 100.000, svi ostali idu ispod 100.000. Govoriti o nekom porazu SDA je besmislica, ali Sarajevu imamo zabrinjavajuće trendove, zbrinjavajući pad SDA, gubitak načelničkih pozicija, jačanje opozicije, jačanje novih stranaka i s tim se treba uhvatiti u koštac. Sarajevo je do sada bilo iznimka, nismo dobro stajali u Zenici, Tuzli, Bihaću, ali u Sarajevu sada se dobro držala, a sada imamo ozbiljan pad i to je glavna stvar koju treba rješavati”, komentarisao je predsjednik SDA.

