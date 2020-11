Mirjana Komatina postaće jedina šminkerka sa Daunovim sindromom u Novom Pazaru

Mali je broj osoba sa Daunovim sindromom u Srbiji koje su samostalne, redovno se školuju i imaju stalan posao. Godinama nije učinjeno mnogo kako bi se poboljšao položaj osoba sa Daunovim sindromom, te je tako bez većeg napretka i kvalitet njihovog života.

Svemu tome prkosi hrabra tridesetogodišnja Novopazarka Mirjana Komatina. Njena porodica odlučna je u nameri da za svoju mezimicu učini svaki napor kako bi njihova Mira bila srećna i kako joj se nikada ne bi skinuo osmeh sa lica.

Ova devojka je u svom rodnom gradu jedna od retkih osoba sa Daunovim sindromom kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost. Talentovana je i uporna u onome što je usrećuje, završila je srednju školu za dizajnere, veze, šije, učesnica je mnogih modnih revija, redovno odlazi u teretanu, osvojila je titulu prve pratilje na takmičenju za Mis osoba sa Daunovim sindromom. Uprkos svemu, njena najveća želja je da postane profesionalna šminkerka. To će se uskoro i ostvariti jer Mirjana u jednom kozmetičkom salonu u Novom Pazaru pohađa kurs za profesionalnu šminkerku. Nakon kursa Mirjana će učestvovati na regionalnom takmičenju šminkerki sa Daunovim sindromom u Beogradu a polagaće i za sertifikat poznatog šminkera iz tog grada.

„To je moja prva želja kada sam završila školu, jedva čekam da počnem da radim. Prvi put dođem ovde u salon i upoznam ih, sa njima se družim, ekstra mi je sa ovim ljudima sa kojima mogu da funkcionišem i da radim“, pričala je za Anadolu Agency (AA) Mirjana Komatina.

Odlučna je u nameri da nakon mnogo propuštenih prilika zbog sistema nejednakih prava, kurs šminkanja završi do kraja, kako bi se jednog dana zaposlila u nekom lokalnom kozmetičkom salonu.

„Meni ništa nije teško da pomognem njima. Ja se ovde borim za sebe. Ja ovo sve volim, koliko mi znači da nisam kući i hoću svoj posao. Namerno hoću da budem ovde jer to su ljudi koji mene vole i koji me podržavaju“, rekla je Mirjana.

U kozmetičkom salonu pored toga što uči da šminka, Mirjana provodi vreme sa mentorkom i klijentima koji je bodre i podržavaju u želji da jednog dana pronađe angažman kao profesionalna šminkerka.

„Može to Mira, Mira to radi profesionalno, to sam samo čekala da mi se moja želja ostvari. Ja to sada radim, kada sam došla ovde dočekao me je veliki salon ljudi oko mene, svi su me prihvatili i sada radimo zajedno, ja to volim“, kazala je Mirjana.

Ona živi u mestu udaljenom dvadesetak kilometara od Novog Pazara. Za svaku ideju i želju dobila je podršku porodice. Da bi ona bila srećna, a zbog brojnih aktivnosti u kojima učestvuje u okviru centra „Code“ čija je članica, do grada je članovi porodice dovode i po nekoliko puta dnevno.

„Mene ovde dovode brat, sestra i majka, samo da pozdravim majku koja će ovo da vidi, znam da je ona tužna i da plače što ja dajem izjavu, mnogo ih sve volim i svi ste vi moji ovde. Oni plaču zbog sreće bodre me „Miki ti si zvezda, možeš ti to, ti znaš šta voliš i šta hoćeš“, a ja baš volim sve ovo što radim“, rekla je Mirjana.

Mirjana uživa kada je na pisti, dok škljocaju blicevi i dobija aplauze.

„Bila sam u Podgorici, tamo sam imala reviju svoju, da pomenem Hanu Bihorac Leković, ona mi je radila haljinu, ja volim revije, meni je preleo. Aktivna sam i volim da se slikam. Podgorica je veliki grad, mnogo ljudi, svi su bili oko mene sa aparatima, fotogenična sam za slikanje i volim da ih usrećim. Rođena sam za scenu, ja sam sada prava zvezda ja to volim i sve je sada na meni“, istakla je Mirjana.

U salonu u kojem Mirjana pohađa kurs šminkanja kažu da ona usvaja znanje jednako kao i ostale učesnice, te da je neosporno talentovana za tu profesiju. Uvereni su da će ona krajem ovog mes

