Inzko čestitao Bidenu: Novoizabrani predsjednik SAD-a jako dobro i dugo poznaje situaciju na Balkanu

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko uputio je srdačne čestitke Joeu Bidenu na izboru za 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i poželio mu uspjeh u obavljanju te važne funkcije, javlja Anadolu Agency (AA).

“Novoizabrani predsjednik SAD Biden jako dobro i dugo poznaje situaciju na Balkanu. Ovo područje posjećivao je i u vrijeme predsjednika Tita, a u posjeti regiji bio je i kao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i bio aktivno uključen u napore šire međunarodne zajednice na pružanju podrške njenim evroatlantskim težnjama. Dolazio je u Sarajevo 1997. godine sa predsjednikom Clintonom, a u BiH je dolazio i kao potpredsjednik 2009. godine”, podsjetio je Inzko.

Naveo je i kako se u skladu s tim, u Bidenovom timu nalazi se niz izvrsnih stručnjaka, posebno u oblasti vanjske politike, a među njima su i stručnjaci za Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je profesor Bill Burns, koji je bio zamjenik državnog sekretara u mandatu Hillary Clinton, sa kojim je Inzko u svojstvu visokog predstavnika imao dva sastanka. Još jedna jaka politička ličnost u Demokratskoj stranci je Susan Rice, koja je bila ambasadorica SAD u Ujedinjenim nacijama u vrijeme kada su usvojene brojne rezolucije o Bosni i Hercegovini. Jednako izuzetna demokratska diplomatkinja je Samantha Power, također bivša ambasadorica u UN-u.

Posebno zanimljivo za Samanthu Power je činjenica da je napisala knjigu na 640 stranica naslovljenu “Problem iz pakla, Amerika i doba genocida”. Knjiga je načelne prirode i govori o posljedicama genocida i međunarodnom prisustvu u mjestima u kojima se on dogodio, ali Samantha Power se također fokusira na pojedinačne zemlje i američki odgovor na takve krize kao one u Kambodži, BiH, Ruandi i Kosovu.

Tu je i Elvir Klempić, najviše rangirani Bosanac u Bidenovom timu i dugogodišnji savjetnik.

“Pred predsjednikom Bidenom nalaze se stotine pitanja koja traže rješenje, kako u inostranstvu tako i kod kuće, između ostalog i kriza koju je izazvala pandemija. Ali, ohrabrujuće je to što on poznaje ovu regiju i što oko sebe ima niz visoko kvalificiranih i motiviranih ljudi, koji se cijeli život bave jugoistočnom Evropom. Budući da sam imao zadovoljstvo da se lično sretnem sa gospodinom Bidenom tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini u maju 2009. godine, uvjeren sam da je on istinski prijatelj ove zemlje i da će, zajedno sa evropskim partnerima, okrenuti novi list u ovom dijelu Evrope”, kazao je visoki predstavnik.

