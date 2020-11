Uputstvo za pacijente sa simptomima covida: Četvrti dan otiđite u ambulantu, bez najave…

Vršiteljica dužnosti predsjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, doktorica epidemiologije Anisa Bajramović na današnjoj konferenciji za medije istakla je kako je u posljednjih mjesec dana došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo.

Najveći broj zaraženih, 367 evidentiran je 28. oktobra. Naglasila je da su to rezultati, koji se dobijaju tokom nekoliko dana, zbog velikog broja uzetih uzoraka, ali smanjenih kapaciteta u Domu zdravlja.

„Povećava se i trend oboljelih na dnevnoj osnovi, a tokom proteklih sedam dana on iznosi 285. Ukoliko analiziramo situaciju u oktobru po sedmicama, u prvoj je registrirano 155 slučajeva oboljelih od COVID-a 19, u drugoj 319, u trećoj 802, u četvrtoj 1.377, a u posljednjoj 2.112“, poručila je dr. Bajramović.

Navela je kako je u septembru broj zaraženih linearno rastao, kao da sada već ulazimo u eksponencijalnu fazu. Reprodukcijski broj i najveća vrijednost bila je 14. oktobra i iznosila je oko dva što, po njenim riječima, znači da je jedna osoba prenosila zarazu na dvije. Već sa jučerašnjim datumom taj reprodukcijski broj je pao na 1,24, a što govori da postoji blagi trend opadanja zaraženih. Međutim, kako je rekla, to ne znači da će tako i ostati jer se preko 1.700 uzoraka nalazi na analizi.

„Ukoliko uzmemo u obzir sedmodnevnu i četrnaestodnevnu incidencu, u sedmodnevnoj do sada imamo najviši broj od kako je počela epidemija i on iznosi 474 na 100.000 stanovnika, što i jasno ukazuje na pogoršanje epidemiološke situacije, na koju stalno upozoravamo“, kazala je dr Bajramović.

Kada je riječ o hospitaliziranim pacijentima, jučer smo u odnosu na broj oboljelih imali četiri posto zaraženih i ovaj trend je trenutno dobar. U mnogim evropskim zemljama on se kreće od 0,22 posto do 10 posto u prosjeku. U proteklih 14 dana hospitalizirano je između 59 do 134 pacijenta, a stopa smrtnosti iznosi 1,31. Povećan je postotak uzoraka koji su pozitivni i on sad iznosi 40 posto, a urađeno je 59.745 uzoraka. Dodala je kako u procentu od oko 48 posto obolijevaju žene, a 52 posto muškarci, među njima najviše je zaraženih u dobi od 26 do 50 godina, a 21,7 posto preminulih osoba su starije od 80 godina. Stopa smrtnosti u dobi od 55 godina iznosi 0,2 posto, dok dvije osobe koje su preminule u dobi od 21 i 25 godina su imale ozbiljne komorbiditete.

Najveći izvori zaraze su i dalje porodični klasteri i pojave se istovremeno u porodicama, a najugroženiji su oni koji rade u kancelarijama, zbog malih prostora za rad. V.d. predsjednice Kriznog štaba Bajramović govorila je i o zaključcima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, potcrtavajući da je mišljenja kako će zbog povećanog broja oboljelih u narednom periodu doći i do većeg broja hospitaliziranih pacijenata.

„Građani imaju sve veću potrebu za medicinskom uslugom, te je zbog toga zaključeno da četiri covid ambulante koje rade na četiri lokacije produže radno vrijeme od osam ujutro do osam uveče, a da jedna radi 24 sata. Razumijemo građane koji se žale da ne mogu dobiti nikoga u ambulantama, ni doktore porodične medicine, ali isto tako oni moraju znati da im ni doktori ne mogu stići odgovoriti na sve pozive. Upravo zbog toga, savjetujemo sve one koji budi imali simptome da četvrti dan odu u ambulantu, bez najave, gdje će biti testirani, uradit će im se RTG pluća i sve potrebne laboratorijske pretrage, te će na osnovu dijagnostike biti upućeni u jednu od bolnica. Oni sa lakšom kliničkom slikom ići će u Opću bolnicu, a sa srednjom i težom u KCUS. Dogovoreno je da svaka ustanova ispunjava po 30 posto svojih kapaciteta neovisno jedna od druge, a kada dođe do popunjavanja kapaciteta od 90 posto, Krizni štab će hitno zasjedati i tražiti proširivanje kapaciteta“, pojasnila je.

Po riječima dr.Bajramović, nijedna zdravstvena ustanova nema dovoljno sanitetskih vozila, zbog čega je potrebno nabaviti ta vozila i po jedno za Opću bolnicu i KCUS. Ukoliko se pacijentu pogorša stanje u Općoj bolnici mora biti transportovan do KCUS. Zdravstveni radnici na primarnom nivou su iscrpljeni i među njima ima oboljelih, zbog čega je dogovoreno, kako je neophodno da se i zdravstveni radnici iz drugih zdravstvenih ustanova i zavoda, a koji nisu opterećeni, uključe i pomognu. Zavodi su dužni dostaviti podatke o svojim zdravstvenim radnicima, kako bi oni mogli biti adekvatno raspoređeni.

„2.000 antigenskih testova dodijeljeno je bolnicama, po 1.000 jednoj i drugoj. Njih je odobrilo Federalno ministarstvo zdravstva i Krizni štab Federacije BiH, jer su po specifičnostima u rangu sa PSR testovima. Pacijent mora imati simptome i testiran pet do sedam dana nakon što ih dobije, jer je prije toga rano, a poslije kasno. Rezultati se dobijaju u roku od 15 do 30 minuta. Ukoliko se pokaže da je pacijent negativan na koronavirus, a ima sve simptome uradit će se PSR test“ zaključila je Bajramović.Depo

