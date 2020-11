‘U Sarajevu moguće uvođenje policijskog sata, zabrane okupljanja i rada, krivulja poprima eksponencijalni rast’

Vršiteljica dužnosti ministrice zdravstva Kantona Sarajevo Jasna Agić kazala je na današnjoj konferenciji za medije da će Krizni štab, ukoliko bude potrebe, uvesti restriktivnije mjere kao što su policijski sat, zabrana okupljanja i rada.

-Krizni štab redovno prati situaciji i zateže mjere, pratimo druge, a često idemo ispred ostalih. Ako situacija budu zahtijevala ići će se radikalnije, od zabrane okupljanje do restriktivnih mjera kretanja, rada i slično. Ako bude trebalo uvest će se i policijski sat, kazala je Agić.

Istakla je da su tokom vikenda potpisani ugovori s tri privatne laboratorije za testiranje na koronavirus i to Mikrobiološki-parazitološki laboratorij, Eurofarm Centar i laboratorij Nalaz, a da će tokom dana ugovor biti potpisan s laboratorijom Alea Dr. Kandić. Također, pozvane su sve druge laboratorije da se prijave. Za ove svrhe izdvojeno je dodatnih 900.000 KM.

Agić se osvrnula i na sukob između rukovodstva Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, nazvavši ga neprimjerenim i neetičnim.

-Sukob mora prestati, menadžment treba raditi svoj posao i staviti u funkciju sve rapoložive kapacitete. Vlada im je osigurala sve što je potrebno za rad. Zaposlili smo ljude i opremili ustanove, sve javno i transparentno. Svi moraju preuzeti odgovornost, Vlada prema svima postupa isto, bez predrasuda”, kazala je Agić, istakavši da je dato saglasnost za zapošljavanje 300 zdravstvenih radnika, te da je nabavljeno 10.000 antigenskih testova.

Istakla je da se Federalna uprava za inspekcijske poslove i danas nalazi na KCUS-u gdje utvrđuje da li su u funkciju stavljeni dodatni kapaciteti za zaražene koronavirusom, nakon čega će uslijediti izvještaj.

-Ne razmišljamo o drugim rješenjima za druge smještajne kapacitete ako KCUS odbije provesti odluke Kriznog štaba FBiH, to nije opcija, to ne razmatramo jer KCUS nije ničije privatno vlasništvo. Ne razmatramo alternativu jer se to ne može desiti. Svi kapaciteti su imovina građana, ustvrdila je Agić.

Govoreći zbog čega Željeznički školski centar u Buća Potoku nije stavljen u funkciju, Agić je kazala da je odluka na federalnom nivou da se prvi moraju popuniti postojeći kapaciteti, te da se tek nakon toga u funkciju stavljaju alternativni. Istakla je da je utvrđeno da ovaj centar ne ispunjava epidemiološke standarde, te da je dosta ulaganja da bi se osposobio za primanje pacijenata. Trenutno se razmatra druga opcija za ove svrhe, ali o tome će javnost izvijestiti tokom sedmice.

Kada je riječ o angažmanu dodatnih ljekara sa biroa, Agić je rekla da će se to vršiti prema potrebama, a ukoliko bude potrebno, pozvat će se ljekari koji su u penziji.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Kriznog štaba KS Anisa Bajramović kazala je da je prosječan dnevni broj zaraženih koronavirusom 285.

-Krivulja poprima eksponencijalni rast. Još oko 1.700 uzoraka uzetih u domovima zdravlja još nije analizirano. Sedmodnevna incidenca na 100 hiljada stanovnika je najveća do sada i iznosi 474. Hospitaliziranih je 4 posto u odnosu na broj oboljelih, to je trenutno dobar trend. No, u narednim danima se može očekivati povećan broj hospitaliziranih. Do sada je u Kantonu Sarajevo potvrđeno 9.317 zaraženih, a trenutno je aktvino 3.330 slučajeva. Stopa smrtnosti je 1, 31, kazala je Bajramović.

Vršilac dužnosti premijera KS Anis Krivić kazao je da će do kraja sedmice biti nabavljeno 4 miliona komada zaštitne opreme za zdravstvene ustanove, da je nabavljeno 59 hiljada PCR testova i antigenskih testova, a pristupilo se i nabavci lijeka Favipir,piše Depo

Odgovarajući na pitanje zašto je Jasna Agić postavljena za vrišteljicu dužnosti ministarstva zdravstva, Krivić je kazao da nijedan drugi ministar nije htio preuzeti ovu dužnost osim Agić, koja je pokazala hrabrost da otkoči procese koji su u zastoju.

