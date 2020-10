Evropa se zatvara pred virusom, rekordi i na Balkanu, a šta će biti u BiH

Širenje zaraze koronavirusom zahvatilo je cijeli svijet. Sve više zemalja proglašava vanredno stanje ili uvodi stroga ograničenja. Brojne zemlje su uvele ograničenja slobode kretanja, zatvaraju se škole, dječji vrtići, zabranjuju se sva javna okupljanja.

U svijetu je za posljednja 24 sata registrirano više od 505.000 novih slučajeva koronavirusa, što je najviše u jednom danu od početka pandemije, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Od toga je oko polovina novozaraženih, 258.628 u Evropi. U Sjevernoj i Južnoj Americi registrirano je 152.211 novih slučajeva, a u Jugoistočnoj Aziji oko 58.000.Svjetska zdravstvena organizacija upozorava: Zabilježen najveći sedmični porast

Na hitnom sastanku evropskih ministara zdravstva, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge izjavio je da je zabrinut zbog epidemiološke situacije, navodi se u saopćenju iz njegove kancelarije.

– Ove sedmice je evropska regija zabilježila najveći sedmični porast slučajeva zaraze COVID-19 od početka pandemije, sa više od 1,5 miliona slučajeva prijavljenih u posljednjih sedam dana. Ukupan broj potvrđenih slučajeva porastao je sa sedam na devet miliona u samo 14 dana, a danas je Evropa premašila 10 miliona slučajeva – kazao je Kluge.

Više od 200 slučajeva na 100.000 stanovnika predstavlja omjer u većini evropskih zemalja. Hospitalizacije su porasle do nivoa neviđenog od proljeća sa više od 10 na 100.000 stanovnika u trećini evropskih zemalja.

– Smrtnost je takođe naglo porasla sa više od 32 posto u cijeloj regiji prošle sedmice. Virus se ponovo proširio u starije i rizične grupe, a znamo i da mladi nisu među većinom koja širi virus. Evropa je ponovo u epicentru ove pandemije – rekao je Kluge.Rekordan broj novozaraženih u Srbiji

U Srbiji je od koronavirusa u posljednja 24 sata oboljelo još 1.545 osoba, što je najveći broj oboljelih u jednom danu od početka pandemije, a pet osoba je preminulo, saopćilo je danas Ministarstvo zdravlja.

U posljednja 24 sata testirano je 11.004 osoba, ukupno 1.329.100 objavljeno je na sajtu covid19.rs resornog ministarstva.

Trenutno je hospitalizirano 1.048 pacijenata, a na respiratorima je njih 47. Do sada je ukupno preminulo 814 osoba, a virus korona potvrđen kod njih 45.137.

U Hrvatskoj 2.772 novozaraženih

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 2.772 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 20 osoba je umrlo, a broj hospitaliziranih prešao je 1.000, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

Broj novozaraženih je drugi dan zaredom veći od 2.700, u četvrtak je zabilježeno 2.776 novih slučajeva. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj trenutno je 15.106, a među njima je 1.027 pacijenata na bolničkom liječenju, što je najveći broj hospitaliziranih od početka epidemije.

Na respiratoru su 74 pacijenta. Od 25. februara, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, zabilježeno je 46.547 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih je 531 preminula. Ukupno se oporavilo 30.910 osoba, od toga 1677 u posljednja 24 sata.

U Sjevernoj Makedoniji 14 preminulih

U Sjevernoj Makedoniji prema posljednim podacima potvrđena su 862 nova slučaja koronavirusa, a preminulo je 14 osoba. Kako je priopćilo Ministarstvo zdravlja, najviše novozaraženih je u Skoplju – 390. Trenutno je aktivno 8.587 slučajeva.

Od početka epidemije u Sjevernoj Makedoniji je zaraženo ukupno 29.558 osoba od kojih je 977 preminulo, prenosi Tanjug.

U Francuskoj zabranjeni izlasci iz domova, obavezan rad od kuće…

Francuska vlada je objavila popis novih mjera za suzbijanje širenja Covida-19, među kojima su zabrana izlazaka iz domova osim u najnužnijim slučajevima i obavezan rad od kuće.

Francuski premijer Žan Kasteks (Jean Castex) objavio je precizan popis mjera drugog lockdowna za suzbijanje Covdia-19 koji počinje danas i trajat će do 1. decembra.

Građani će morati ostati u svojim domovima i izlaziti samo uz valjano opravdanje poput nabave prehrambenih namirnica, prijevoz djeteta u školu, nužnog posla koji se ne ože obaviti iz doma, odlazak liječniku, pružanje žurne pomoći članu obitelji i jednosatne tjelovježbe na udaljenosti ne većoj od jednog kilometra od doma.

Svi koji će izlaziti iz kuća morat će nositi dokument kojime opravdavaju svoj izlazak, a provjere će vršiti policija.

Škole će, za razliku od mjera uvedenih u proljeće kada su zatvorene sve obrazovne ustanove, ostati otvorene. Djeca od šest godina i starija morat će u razredima nositi maske dok je to do sada bilo obvezno samo za starije od 10 godina.

Zatvorit će se sveučilišta, kafići, restorani i prodavnice, uz iznimku servisa automobila, samoposluga, praonica, optičara i apoteka. Otvorene će ostati javne službe kao i vjerski objekti, ali će proslave poput vjenčanja biti ograničene na manje skupine. Javne sportske aktivnosti bit će obustavljene.

U Francusku neće moći niko izvan Evropske unije osim u posebnim okolnostima, ali će granice između Francuske i drugih zemalja EU ostati otvorene. Hoteli mogu ostati otvoreni u manjem kapacitetu za poslovna putovanja.

Njemačka u lockdownu

Donesene mjere, koje na snagu stupaju u ponedjeljak, 2. novembra, i trajat će četiri sedmice, vrijede na području čitave Njemačke.

Nove mjere prije svega se fokusiraju na smanjenje ličnih kontakta građana, a uključuju zatvaranje ugostiteljskih objekata i ograničenja okupljanja u privatnom i javnom životu te zabranu turističkih putovanja.

Od ponedjeljka će tako moguće biti javno i privatno okupljanje maksimalno deset osoba iz najviše dva kućanstava. Restorani i kafići bi također trebali biti zatvoreni za goste uz mogućnost dostave hrane i pića. Izuzetak su kantine. Ova mjera bi treba trajati čitav novembar.

Za publiku bi čitav studeni trebale biti zatvoreni i sportski objekti, a na utakmicama Bundeslige neće biti dozvoljena publika. Vrtići i škole trebali bi nastaviti s radom uz postojeće mjere higijene, održavanja razmaka i nošenja maski.

Maloprodaja i dalje može nastaviti s radom ali uz stroga pravila. Tako je nužno izbjeći stvaranje redova, a u trgovinama je na 10 kvadratnih metara dozvoljen jedan kupac.

Od ponedjeljka vrijedi zabrana rada kulturnih ustanova poput kazališta, koncertnih dvorana i opera, kao i kina, zabavnih parkova. Zabrana vrijedi i za bordele, kockarnice i teretane.

Šta će se desiti u BiH?

Broj novozaraženih koronavirusom u BiH iz dana u dan dramatično raste, zabrinjavaju i informacije iz entitetskih zavoda za javno zdravstvo o broju umrlih, a zbog takve situacije sve su glasnije špekulacije da će nadležni ponovo posegnuti za rigoroznim mjerama.

Spominju se uvođenje policijskog sata, parcijalna zatvaranja, čak i na nivou kantona… Ali tek nakon što prođu izbori, dakle, poslije 15. novembra.

Iako federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić tvrdi da se sluša riječ struke, infektolog Ednan Drljević ranije je rekao “Avaz” kako se samo čeka da izbori prođu.

– Tri su stuba COVID infekcije. Prvi je narod, zatim politika, i a mi, struka smo tek na trećem mjestu. To je prema naučnim studijama. Puno toga ovisi o političarima. U Hrvatskoj su prije izbora testirali vrlo malo ljudi kako bi mogli reći da nema zaraženih, u Srbiji su krili podatke o umrlima. To je, zaista, politička odluka i normalno je da ljudi sad pred izbore neće učiniti ništa što bi im oduzelo glasove, a restriktivne mjere svakako to podrazumijevaju – mišljenja je Drljević.

U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 1.449 novozaraženih i 30 mrtnih slučajeva.

Od toga je 801 u Federaciji i 648 u RS. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 21 novi smrtni ishod, a Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе dеvеt.

I Velika Britanija se sprema za novi lockdown

Vlasti razmatraju jednomjesečno zatvaranje u Engleskoj, odnosno lockdown zbog širenja koronavirusa, u nadi da bi mjere mogle biti ublažene prije Božića, sugeriraju dokumenti do kojih je došao BBC.

Nova naredba “ostani kod kuće” mogla bi biti najavljena u ponedjeljak, a izuzete bi bile škole i fakulteti. Dokumenti koje je vidio BBC sugeriraju da je Velika Britanija na putu prema mnogo većem broju umrlih nego tokom prvog vala, osim ako se ne uvedu dodatna ograničenja.

Jedan od modela sugerira da bi smrtnost mogla doseći više od 4.000 dnevno. Ova brojka se zasniva na scenariju u kojem ne bi bile donesene politike za usporavanje širenja bolesti.

Svi modeli u dokumentu predviđaju da će hospitalizacije dostići vrhunac sredinom decembra, a smrtnost će rasti barem do kraja decembra prije pada s početkom januara.

Irska bilježi najniži broj novozaraženih u skoro tri sedmice, nakon što su uveli jedne od najstrožih epidemioloških mjera. Registrirano je 675 novih slučajeva Covida-19, što je najniži broj od 9. oktobra. Istovremeno je sedmodnevni prosjek pao sa 1.176 prije sedam dana na 866.

Vlada premijera Mihaela Martina (Micheala) prošlu je srijedu potvrdila povratak zemlje na najviši nivo restrikcija u borbi protiv koronavirusa te su na šest sedmica zatvorene sve trgovine osim onih sa namirnicama, dok restorani poslužuju samo hranu za van, a ljudi se ne smiju kretati dalje od pet kilometara od svog doma,piše Avaz

