ACCUWEATHER OBJAVIO MJESEČNU PROGNOZU: Evo kada kod nas stiže snijeg i minusi

U Bosni u jutarnjim satima po kotlinama magla i niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22 °C. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada je moguća magla. Jutarnja temperatura oko 7, dnevna oko 18 °C, piše Federalni hidrometeorološki zavod.

FHMZ navodi i da će u utorak, u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22 °C.

U srijedu nas očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Prema kraju dana porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 °C. U četvrtak, pak, prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake. U večernjim satima sa zapada novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 15 do 22 °C.

FHMZ najavljuje i stabilizaciju vremenskih prilika od četvrtka, 29. oktobra.A, AccuWeather objavio je i prognozu za novembar.

Ako je vjerovati njihovoj prognozi, minuse ćemo imati samo ujutro, a snijeg i suznježica bi nam mogli kratko padati, 19. i 22. novembra.

Maksimalne temperature, do 14 stepeni, imat ćemo početkom novembra, a onda će temperature lagano padati sve do početka decembra,prenosi Slobodnabosna

