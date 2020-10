Vremenska prognoza,oblačno vrijeme sa kišom

Prema najavama meteorologa Federalnoh hidromezeorološkog zavoda danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne kiša u većem dijelu naše zemlje. Poslije podne slabih padavina može biti još ponegdje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 11 do 15, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 stepen.

Za sutra je najavljeno umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u jutarnjim satima po kotlinama magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 stepena.

U utorak u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 stepena,piše Avaz

U srijedu je najavljeno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Prema kraju dana porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 21 stepen.

