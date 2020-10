Nakon hapšenja Almira Čehajića Batka društvene mreže su preplavljene komentarima ljudi koji ga podržavaju, ali i onih što tvrde da im nije pomogao.

“Čitavih deset mjeseci smo zvali i pitali kad možemo organizovati sastanak, kad možemo saznati koliko ima novca od poziva, čak smo par puta babo i ja išli do njihove kancelarije. Uvijek bi nam rekli da moramo čekati da se oni nama jave, da dotični gospodin trenutno nije tu. Čovjek nije tu deset mjeseci. Do momenta kad se nije javila jedna radnica iz Otvorene mreže na telefon mom babi i rekla mu: gospodine ja ne znam kako da vam kažem i šta više da vam kažem, ali novca nema”, napisala je na Facebooku Almina Kustura.

Darko Došlo, bivši je uposlenik Otvorene mreže. Kaže da je korona zaustavila mnoge humanitarne akcije, te da razumije nervozu pacijenata. Došlo ističe da je dodatno opterećenje cijeloj priči činjenica da je Čehajić u humanitarni projekt ušao s repovima iz prošlosti.

“Sad po portalima se pojavljuju paušalne priče da je krao od bolesne djece. Neka navedu ime jednog djeteta kojem je ukrao novac. To bi bio najgluplje nešto što bi neko mogao uraditi. Da krade novac u humanitarnim akcijama, kad svi znaju da se prikuplja novac”, naveo je Darko Došlo.

Otvorena mreža je do sada organizirala više od 70 transplantacija organa izvan BiH, i to u Francuskoj. Prosječna cijena takvog zahvata je oko 100.000 eura. Istraga protiv Čehajića je pokrenutaN1žavu. Ja sam čitao prijave dva lica koja su izvršila transplantaciju uspješno, ali su našli da je koštala 80, a da je bilo prikupljeno 100. To je začuđujuće, jer da nije bilo Batka pitanje je bi li stigli dalje od Vrazove i hitne”, naglasio je Omar Mehmedbašić, advokat Čehajića,piše

Almir Čehajić Batko trenutno je u nadležnosti Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, nakon čega će tužitelj odlučiti hoće li zatražiti pritvor. U međuvremenu je na Sarajevskom aerodromu uhapšen Čehajićev suradnik Davor Gaj, i to po povratku iz Turske. On se tereti za zloupoutrebu položaja.

Tokom akcije Network, pretreseno je više lokacija na području Sarajeva. Izuzeta je određena dokumentacija, koja će poslužiti u nastavku istrage.

