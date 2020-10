BLIŽIMO LI SE “LOCKDOWNU”: Krizni štab FBiH preporučio..

“Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva preporučuje i poziva sve političke partije, kandidate i kandidatkinje da predizbornu kampanju organiziraju i provode na način koji ne uključuje fizička okupljanja ljudi, odnosno predizborne skupove, već korištenje drugih komunikacijskih kanala kao što su TV, internet, plakati, printani materijali itd.”, saopćeno je iz tog štaba.

People sit in an outdoor restaurant area in Christchurch, New Zealand, Monday, June 8, 2020. New Zealand appears to have completely eradicated the coronavirus, at least for now, after health officials said Monday the last known infected person had recovered. (AP Photo/Mark Baker)