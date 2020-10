Odbila sam da budem ikebana… Željeli su od mene pokornu muslimanku, koja sjedi u fotelji i ne radi ništa

Političarka Rakhia Ismail zabilježena je kao prva pokrivena načelnica u povijesti Velike Britanije, čime je pružila svijetao primjer uspjeha žene muslimanke na Otoku te predstavila lijepu sliku o britanskom modelu odnosa prema imigrantima, glatkoj integraciji u društvo i pristupu službenim položajima.

Međutim, ova inspirirajuća priča nije dugo potrajala, jer je udarila u debele zidove realnosti političke prakse, koju je Rakhia Ismail opisala kao “dominaciju bijelaca”. To ju je nagnalo da podnese ostavku na svoju poziciju, u znak protesta protiv marginalizacije, kako je to nazvala, s kojom se susrela, uprkos političkim i društvenim uspjesima koje je postigla u mjestu koje je predstavljala.

Ostavka Rakhie Ismail ponovo je vratila pitanje rasizma u političkom životu u prvi plan i izazvala šok među muslimanskom manjinom u Velikoj Britaniji. Pojedini smatraju da bi ova ostavka mogla biti znak za uzbunu kada je u pitanju prisustvo mnogih destimulirajućih faktora vezano za diskriminaciju muslimanskih žena.

U ekskluzivnom intervjuu za Al Jazeeru Rakhia Ismail otkriva razloge koji su je naveli da podnese ostavku.

Šta Vas je navelo da podnesete ostavku na mjesto načelnice Islingtona?

– Razlog zbog kojeg sam podnijela ostavku bio je ometanje mog rada, za što smatram odgovornim lokalno vodstvo u svom vijeću u sjevernom Londonu. Obustavljen je niz mjera pomoći ljudima koje predstavljam zbog razloga za koje smatram da su povezani s islamofobijom. Također, osjetila sam da se kod mojih saradnika povećava mržnja prema meni, kao muslimanki. Naprimjer, zabranjivano je organiziranje bilo kakvih službenih aktivnosti koje sam inicirala, što je kod mene izazvalo tugu i ogorčenje. Zabranili su mi pristup računima vijeća i maltretirali me samo zato što sam zahtijevala da se daju prava ljudima koje predstavljam, a ponudila sam mnogo projekata koji pomažu tim ljudima.

Osjećam duboku tugu, jer sam samo željela raditi i pomoći, ali sam postala meta napada. Moj glas se više nije čuo, a moj rad nije dobio pažnju koju je zaslužio. Nisam dobila nikakvo uvažavanje i poštivanje čak ni u stranci kojoj pripadam.

Vaš uspjeh na izborima znači da imate dobru podršku javnosti, pa zašto bi Vas onda stranka marginalizirala?

– Mislim da sam posmatrana kao sredstvo za dopiranje do važne skupine birača, koja je potrebna stranci, a to su građani tamne boje kože, imigranti, muslimani i pokrivene žene. Time bi se svijetu poslala slika britanska politike koja pruža svima mogućnost za uspjeh i preuzimanje funkcija. Međutim, ta situacija je zapravo potpuno drugačija u stvarnosti. Iskreno, bila sam razočarana jer sam vjerovala, kada sam se uključila u politički rad, u pravdu i političku jednakost. Smatrala sam da su svi jednaki i da imaju jednake šanse za uspjeh. Nažalost, te vrijednosti nisam našla u stvarnosti.

Smatrate li da su se te opstrukcije na koje ste nailazili u Vašem poslu dešavale zbog marame koju nosite?

– Vjerujem da su mi mnoge prepreke postavljene zato što sam snažna žena i muslimanka i što čvrsto branim svoje ideje. Svoje mišljenje iznosim otvoreno i raspravljam o odlukama. Oni žele pokornu muslimanku, koja sjedi u fotelji i ne radi ništa, a tu je samo kao željeni primjer integracije. Međutim, odbila sam da budem ikebana.

Rekli ste da je Vaša odluka o ostavci posljedica politike ‘bijelaca’, na šta tačno mislite pod tim?

– Pojedini bijelci s kojima sam sarađivala i koji vode neke državne institucije ne žele me saslušati, ne pridaju nikakav značaj mojim ostvarenjima, ne odgovaraju na pitanja koja im postavljam i daju sebi za pravo da rade ono što žele na način na koji žele i u vrijeme kada to žele. To je pogrešno i to se ne može događati u civiliziranoj zemlji. Zahtijevam da me saslušaju, jer su me izabrali građani i predstavnik sam naroda. Moj zadatak je da dužnosnicima predočim njihove probleme i oni ih moraju saslušati.

Jako sam tužna i bijesna zbog onoga što mi se dogodilo, jer sam osoba koja uživa veliko poštovanje u dijelu grada koji predstavljam. Kada me totalno ignoriraju, onda se time šalju negativne poruke i građanima.

Ko se prema Vama ponašao rasistički?

– Pojedini čelnici u nekim institucijama ne pokazuju nikakvo poštovanje prema principima i vrijednostima koje branim, pa sam bila izložena isključivanju. Da sam bjelkinja, sigurna sam da se ne bih suočavala sa svim tim problemima. Kada govorim o čelnicima koji su me isključivali, mislim na donositelje odluka u lokalnom vijeću koje predstavljam.

Je li bilo reakcija političara nakon Vaše ostavke?

– Ne, uopće. Nisam primila nikakve pozive s upitima o razlozima moje ostavke, niti da se sa mnom diskutira kako bi se saznali problemi na koje sam nailazila. Svi su se nezainteresirano odnosili prema odluci o ostavci, kao da je to uobičajen događaj.

Jeste li razgovarali s vodstvom Laburističke stranke o problemima s kojima ste se susretali u svom radu?

– Između mene i rukovodstva stranke vodila se rasprava u radioprogramu o pozadini ostavke. Stranačko rukovodstvo je izrazilo žaljenje zbog ove odluke i obećalo da će saslušati mene i probleme s kojim se suočavam. No, trenutno sam usredotočena na zastupanje interesa građana koji su glasali za mene i na pružanje pomoći onima koji imaju pravo na pomoć, bez obzira na njihovu vjeru ili porijeklo,prenosi Depo

Kakve su reakcije muslimanske manjine nakon Vaše odluke o ostavci?

– Reakcija građana koje predstavljam bila je zaprepaštenje i iznenađenje, jer smatraju da parole o ravnopravnosti i jednakim mogućnostima nisu primjenjene u mom slučaju, iako sam jedina pokrivena žena u gradskom vijeću. Međutim, nisam saslušana i nisam se imala kome na to požaliti. Insistiram na tome da radim svoj posao kao predstavnik građana, jer ja ne radim za političare i vlastodršce.

