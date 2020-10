Udruženi poduhvat HDZ-a i sindikata: Udar na budžet iz opljačkanog Eroneta

U najkraćem, traže potpisivanje granskog kolektivnog ugovora na period od dvije godine pod neizmjenjenim uvjetima u odnosu na prošli koji je istekao ovih dana.

Privilegije i u doba krize

Prvobitno su tražili ugovor na godinu dana, ali kad su vidjeli da se pandemija ne zaustavlja, a sve kako bi osigurali visoka prava i primanja pod bilo kojim uvjetima, traže kolektivni ugovor na dvije godine. Naime, tokom dosadašnjeg udara pandemije imali su sva primanja bez ikakvog umanjenja, za razliku od radnika u privatnom sektoru koji su obijali biroe za zaposljavanje.

S druge strane, Vlada FBIH je ponudila granski kolektivni ugovor na 6 mjeseci kao i svim drugim sindikatima tokom pandemije. Svi drugi sindikati su to prihvatili i nisu pravili probleme. Vlade FBiH se naime vodila odgovornošću i uz veliku dozu opreza postepeno davala granski ugovor kako se ne bi ugrozio rad i poslovanje preduzeća. Isto je nuđeno i nelegalnom sindikalisti BH Telecoma, Fikretu Alići ali on to, naviknut na privilegije, nije htio prihvatiti. Nakon toga je Uprava HT Eronet obavjestila Vladu da ne može prihvatiti iste uvjete i prava jer je imala probleme u poslovanju većih od BH Telecoma, dijelom jer su i vršili nova zapošljavanja (nezvanično – otpuštene iz Aluminija), a dijelom zbog problema oko naplate.

U takvoj situaciji, ako bi Vlada FBIH potpisala granski (isti kolektivni ugovor za oba preduzeća), a u slučaju da HT Eronet ne ispuni ugovor onda bi radnici Eroneta tužili Vladu FBiH i naplatili odštetu iz budžeta FBiH.

Zato je ponuđeno sindikatima i upravama da se potpišu tzv. kolektivni ugovori kod poslodavaca tj. da svaka Uprava sa svojim sindikatima potpiše kolektivne umjesto da Vlada potpisuje tzv. granski. U tom slučaju uposleni u BH Telecomu dobijaju prava koja su tražili, ali uposlenima u HT Mostar prijeti da prava budu manja jer Uprava ne može podnijeti isti nivo, osim naravno ako bi Vlada FBiH prihvatila da plaća razlike koje ne može Uprava HT Mostar.

Bez obzira na to Fikret Alić, iako radnici BH Telecoma nisu ugroženi traži granski ugovor kako bi osigurao da ista prava imaju radnici HT Mostar, te odbija pojedniačni kolektivni i traži da Vlada prihvati odgovornost da bude tužena.

Poziv u pomoć Čoviću

Razlog ovakvog ponašanja Alića je taj što je 20. jula pravosnažnom presudom poništeno njegovo rješenje da je predsjednik Sindikata. Naime, pred sudom ga je dobio prethodni predsjednik, jer je po mišljenju suda postupak upisa Fikreta Alića bio pogrešan. Kako je Fikret Alić predsjednik granskog sindikata tj. jedino on može potpisati granski kolektivni to je postao problem za Sindikat HT Mostar. U pomoć je pristigao lider HDZ-a Dragan Čovića, s kojim čelnici sindikata stupaju u kontakt. Nakon toga pokreće se HDZ i ministru pravde FBIH Mati Joziću daje se nalog da upiše Fikreta Alića, a ministru prometa i komunikacija Denisu Lasiću da na Vladi FBiH izdejstvuje granski kolektivni ugovor koji je otvreni upad u Budžet FBiH kroz tužbe radnika HT Mostar ako im Uprava ne plati sve ono što imaju radnici BH Telecom.

Komunikaciju s Čovićem danas je priznao i sam Alić te predsjendik Sindikata Eroneta, Saša Živković.

– Ne vidim ništa sporno što smo na neki način, da se razumijemo, dobili načelno njegovo slaganje ne saglasnost, jer on je i ne daje jer nije član ni Vlade ni nikakvog tijela. Dobili smo načelno njegovo slaganje da je naš zahtjev da se to produži na godinu dana sasvim korektan. Isto to smo dobili i od resornog ministra, ureda premijera Uprave BH Telecoma u prvom mahu, kasnije i od Uprave HT-a. Dakle, ne vidim ništa sporno, ali je tačna informacija da smo uz ostale stvari s Čovićem pričali i o tome, kaže Živković.

– Dopisom sam upoznao gospodina Čovića sa problemom upisa u registar resornog ministarstva pravde, i samo kao upoznavanje da će, ukoliko ne bude biti završen u skladu sa Zakonom o upisu u registar, Sindikat BH Telecoma organizovati proteste, i da te proteste ne trebaju shvatiti kao proteste stranački motivirane od bilo koje strane već isključivo u zaštiti radničkih interesa, rekao je Alić odgovarajući na pitanje Vijesti.ba.

Jozić promijenio mišljenje

A Dragan Čović poslovično zabrinut za radnike BH Telecoma, stvari je uzeo u svoje ruke.Proše sedmice ministar Jozić, protivno presudi suda, upisuje Fikreta Alića u registrar kao ovlaštenog predstavnika sindikata. Pitanje je i kako se upis desio, obzirom da je Fikret Alić ranije tužio ministra Jozića, te je čak SIPA-a izuzela predmet,piše Vijesti

No sve se smirilo nakon uključivanja Dragana Čovića, kojem je ovo pitanje važno jer idu izbori, a nakon problema Aluminija, HDZ-u nikako ne treba novi problem i u Eronetu.

Problemi opljačkanih firmi pod kontrolom HDZ-a, tako će se opet pokušati riješiti preko budžeta Federacije BiH. Ovoga puta uz pomoć privilegovanih sindikalista iz Sarajeva. Zato je i pojačan pritisak na premijera FBIH, ovoga puta i uz prijetnju štrajkom.

