Svjedočenje jednog Bosanca kao skromni doprinos priznanju bosanske nacionalne manjine u R. Austriji

Bio je to i poslije Titove smrti nastavak spomena i obilježavanje njegovog

rođendana. Šetali smo nas trojica školskih drugova zadivljeni Beogradom. Tokom dana

posjetili smo robnu kuću „Beograđanka“. Na odjelu ploča i kaseta gdje smo prebirali po

pločama, prodavačica čuvši naš način govora ushićeno je rekla: „Evo nama naših Bosanaca“.

To je bio prvi put da sam negdje izvan Bosne dobio taj „pridjev“ i počeo razmišljati o načinu

kako nas iz Bosne vide drugi. Ne trebam ni napominjati da u to vrijeme nas trojica smo bili

različitih religijskih pripadnosti i narodnosti. To se tada tako podrazumijevalo. Bili smo

radosni što smo prepoznati po načinu govora i još više što smo prozvani jednim imenom-

Bosanci.

Nikako drugačije nas nisu nazivali niti tokom služenja JNA sredinom osamdesetih. Mi

Bosanci uvijek smo se grupisali i nije bilo bitno kako se ko zove osim da je „naš“ – Bosanac.

Znaju to svi oni koji su služili JNA.

Živeći u Sloveniji devedesetih sam se ponovo uvjerio da mi koji smo iz Bosne i bez obzira na

podjele koje su se desile tokom rata u BIH, smo za Slovence svi isti. Slovenci imaju jedan

lokani izraz kada govore o nama i kažu „Un Bosanc“- ko biva „Onaj Bosanac“. Kada ih pitaš

za ime njegovo kažu:„Un Đuro“… Poznati naš glumac se tokom trata preselio u Sloveniju i

znam-čuo sam-vidio i svakodnevno komunicirao sa ljudima slovencima i uvijek je bilo isto-

„Un Đuro Bosanc“. Svi smo mi za ljude u Sloveniji Bosanci bez obzira na vjeru ili narodnost.

I TO JE ISPRAVNO.

Imao sam privilegiju da tri godine zaredom, dva puta godišnje u Sarajevu organizujem

konferencije za vođe. Bile su to prije svega konferencije za obuku vjerskih vođa na kojoj su

uzeli učešće pripadnici svih crkava i vjerskih zajednica. U par navrata su bili prisutni i gosti iz

OHR-a BiH. Organizacija konferencije je bila kompletno podržana od jednog divnog čovjeka,

Austrijanca, pastora Gerharda Kisslingera iz Beča. Pastor Kisslinger je bio glavni predavač

tokom ciklusa i materijalno podržao cjelokupni projekat. Tokom izuzetno korisnih predavanja

jedna stvar je „parala“ uši. Termin „Bosnian leaders“. Često je koristio taj izraz i napominjao

da je ovo konferencija za „bosanske lidere“. U razgovorima sa njim sam shvatio da vođe iz

Austrije nas posmatraju kao jednu cjelinu i jednu naciju.

Religijske, političke i vođe raznih korporacija iz svijeta u državljanima BiH vide jednu naciju-

Bosanci. Uvjerio sam se u ovo i prilikom raznih konferencija i putovanja širom Evrope.

Bio sam gost predavač na jednoj konferenciji u mjestu Bürmoos blizu Salzburga. Prevodilac

mi je bila jedna starija gospođa koja je rekla kako je ona izbjeglica iz Srbije tokom Drugog

svjetskog rata i da je ponosna što može biti prevodilac jednom prijatelju BOSANCU. Iznova

sam se uvjerio da je pojam „Bosanac“ izraz za naciju prepoznatu u svijetu i jedini ispravan

način prepoznavanja cjelokupnog bosanskog korpusa koji dolazi iz BiH.

Družeći sa sa Austrijskim državljanima BH porijekla svi su sa ponosom isticali svoj identitet –

Bosanac.

Bosanci u Austriji su više od stoljeća pokazali svoju privrženost novoj domovini ne

zaboravljajući svoje bosanske korijene. Svjesni su da svojim smislom za humor,

oštroumnošću, poštivanjem Ustava, zakona i načina života u Austriji i nadasve marljivošću se

odužuju za gostoprimstvo u novoj domovini. Treće ili četvrte generacije Bosanaca u Austriji

vrijedno rade, strpljivo uče i doprinose razvoju cjelokupnog društva na blagoslov svim

državljanima Austrije međusobno se poštujući te poštujući sve nacije i nacionalne manjine

koje žive na tlu Austrije.

Priznanje bosanskog jezika u Austriji je istorijski veličanstven čin. Svi koji su doprinijeli

tome zaslužuju posebno mjesto u povijesnim knjigama jer su prepoznali trenutak i

pravovremeno reagovali kako bi danas svi Bosanci u Austriji imali privilegiju da u školama

uče i izučavaju bosanski jezik. Zahvala pripada i austrijskim vlastima jer su potvrdili ono što

je ustvari bilo očigledno – Bosanski jezik kao jezik bosanske nacije ili u ovom slučaju jezik

bosanske nacionalne manjine.

Ostaje još jedan krupak korak na putu „kompletiranja“ cilja-priznanje bosanske nacionalne

manjine.

Ljudi koji rade na ovom grandiozno važnom projektu nesebično daju sebe u svrhu

ostvarivanja cilja. Mi koji ih podržavamo možemo dati svoj doprinos na razne načine –

materijalno, u molitvama, u lobiranju i aktivnim učešćem u projektu.

Usudiću se primjetiti jednu stvar. Često puta velike ideje i ljudi koji su se borili za njih nisu

nailazili na razumijevanje kod drugih ljudi. Mnogi bi rekli da je i ova ideja ludost. Ovdje prije

svega mislim na negatore Bosne i svega što je bosansko. Jedan uman čovjek, židovski pisac i

teolog je govorio kako „Bog izabra lude da posrami mudre“ jer ludost u ljudskim očima je

mudrost u Božijim ne samo kada govorimo o vjeri nego o životu uopće i o veliki idejama koje

mnogi omalovažavaju, osporavaju i otvoreno se protive njima i onima koji ih sprovode u

djelo.

Borba koja se odigrava-proces priznavanja bosanske nacionalne manjine u Austriji nije samo

puka ideja nego fakat, istorijski čin, pravda i logični slijed svjedočenja prisustva i budućeg

življenja Bosanaca u Austriji.

Činom priznanja bosanske nacionalne manjine svi Bosanci u Austriji bi konačno dobili status

koji im pripada. Sadašnje generacije bi imale satisfakciju zbog pobjede u utakmici koja traje

treću deceniju. Sadašnje i buduće generacije bi uživale blagodeti priznate nacionalne manjine

sa svim pravima koje im pripadaju i mogle nastaviti institucionalno i na svaki drugi

bogougodan način doprinositi napretku svoje nacije, cjelokupnog nacionalnog bića i svih

državljana u Republici Austriji.

Vjerujemo da će se priznanje bosanske nacionalne manjine desiti uskoro i da ćemo svi, i u

BiH i širom svijeta radovati se uspjehu postignutim ustrajnošću i argumentovanim dokazima

boraca za ovaj povijesno najbitniji projekat za austrijske državljane bosanskog porijekla.

Ovo će, po mom skromnom mišljenju proizvesti i „domino efekat“ priznaja bosanske

nacionalne manjine i širom Evrope i Svijeta.

Neka tako bude!

Dr. Nermin Begović

Rođen 1966. u Travniku.

Školovao se u Sarajevu, Mostaru, Novom Sadu i Osijeku.

Zaposlen u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji.

Radi kao koordinator za općine Bugojno i Gornji Vakuf-Uskoplje.

