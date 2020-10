Pilav: Ono što se dešava u KS-u odgovara epidemiološkoj situaciji u zemljama u regionu

Sarajevo

Predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Aida Pilav kazala je danas u Sarajevu da je u KS-u kao i u zemljama u regiji pa i Evropi došlo do naglog skoka novozaraženih, javlja Anadolu Agency (AA).

Podsjetila je da je u Kantonu Sarajevo potvrđeno 69 novozaraženih osoba koronavirusom.

Porodičnim klasterima ili kontaktima prethodno oboljelih pripada 41 osoba, odnosno 63,07 posto i u samoizolaciji su od ranije.

Kako je kazala, u prethodna 24 sata, evidentiran je oporavak 31 osobe, tako da je broj aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom trenutno 282.

Do danas je u Kantonu Sarajevo potvrđeno 4.907 zaraženih osoba, od kojih je njih 4.538 oporavljeno od COVID infekcije.

“U prethodna četiri mjeseca mi smo imali lagani porast, potom vrhunac, a zatim je došlo do laganog pada. Međutim, ono što se sada dešava u KS-u je ono što odgovara epidemiološkoj situaciji u zemljama u regionu, da ne kažemo Evropi. U posljednjih nekoliko dana došlo je do naglog skoka novozaraženih u zemljama regiona”, pojasnila je Pilav.

Prema njenim riječima, u drugoj sedmici septembra imali smo najveći broj novozaraženih, pa je broj počeo da pada, a sada u dvije posljednje sedmice, ponovo imamo rast.

“Na temelju indikatora koje imamo, mi ćemo pooštravati javno-zdravstvene mjere. I dalje je najveći broj oboljelih radno aktivno stanovništvo, u dobi od 19 do 65 godina, dakle, ukupno 78 posto. I dalje je broj mlađe populacije od nula do 18 godina je 8,6 posto, znatno niži je broj. Najveći broj trenutno aktivnih slučajeva je u općini Novi Grad Sarajevo”, kazala je Pilav.

Govorila je i o situaciji u obrazovnim ustanovama.

“U periodu od 8. septembra do 8. oktobra pozitivno na COVID-19 je bilo 38 osoba mlađih od 18 godina, dakle, u školama i uglavnom su to bili pojednačni slučajevi zaraze. Od 15. septembra do 7. oktobra COVID-19 je potvrđen i kod 25 prosvjetnih radnika”, izjavila je Pilav.

Poručila je da u slučaju povećanja krivulje onda se ide s restriktivnijim mjerama, moglo bi se ići na neki novi režim nastave.

Podsjetila je da je Zavod napravio preporuke za početak školske godine u kontekstu sprečavanja širenja COVID-19 infekcije u škole.

“Ukoliko bi došlo do promjene epidemiološke situacije mi imamo kontrolni mehanizam na temelju čega bi donijeli odgovarajuću odluku”, kazala je Pilav.

