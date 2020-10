Radovi se privode kraju: Najkasnije do sredine decembra prvi pacijenti u Izolatoriju Opće bolnice u Sarajevu

U objektu bivše Garnizonske ambulante u krugu Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” već sredinom decembra bi mogli biti smješteni pacijenti pozitivni na novu vrstu koronavirusa, od čijih posljedica je u svijetu preminulo više od milion ljudi.

Odobren je novac, idejni projekat, a završeni su i pripremni radovi na formiranju Izolatorija za smještaj i liječenje oboljelih od COVID-19. Sada treba da se urade završni radovi.

Prva faza, tačnije uređenje prizemlja objekta bivše Garnizonske ambulante, predviđa čišćenje objekta, te izvođenje građevinsko-molerskih, instalaterskih i drugih radova koji su preduslov i koji će prethoditi narednoj fazi, a to je opremanje izolatorija neophodnom medicinskom opremom.

Planirano je da se Izolatorij nalazi na površini od 961 metar kvadratni. Projekat će biti realizovan uz pomoć UNDP-a, a medicinski nadzor u ime Opće bolnice vodi infektolog prim. dr. Ednan Drljević.

Ekipu Anadolu Agency (AA) proveo je kroz prostorije budućeg Izolatorija, i govorio o koristi i važnosti ove ustanove za trenutno stanje – doba pandemije ali i buduće situacije i liječenje.

“Na početku su svugdje u svijetu pa i na Balkanu i BiH otvarani izolatoriji. Međutim, prije oko četiri mjeseca je prevaziđen taj koncept, a to je bio koncept kada su svi novozaraženi morali biti izdvojeni iz kuća i smješteni u te objekte. Kada je to prestalo jer iz psiholoških, ekonomskih i drugih razloga to nismo bili u stanju izdržati i ljudi su tada ostajali kod kuća, uz nadzor”, podsjetio je dr. Drljević u razgovoru za AA.

Mišljenja je da se sa trenutnim kapacitetima može izdržati mjesec, dva dok se ne otvori ovaj Izolatorij jer će tada oni primati sve lakše, srednje teške slučajeva bolesti.

“Ovo ustvari nije klasični izolatorij. Izola znači ostrvo. To je sistem koji se primjenjivao u vrijeme kada je bila guba pa su te bolesnike, jer su im otpadale ruke i noge, smještali su na neko ostrvo. Ali tu nije bilo nikakve njege, pažnje. Kod nas se inače ti pojmovi pogrešno upotrebljavaju, tako da taj pojam izolatorij u klasičnom smislu zaista više nije upotrebljiv ali morali smo iz tehničkih rauloga da zadržimo taj naziv”, smatra dr. Drljević.

– COVID bolnica čija gradnja je predviđena u dvije faze –

Pa se, kako je kazao, ovo zove Izolatorij za liječenje COVID pozitivnih pacijenata.

“Praktično, ovo je prava COVID bolnica čija gradnja je predviđena u dvije faze. Prvi sprat je prva faza i to je sve završeno. Odobren je novac, idejni projekat, a završeni su i pripremni radovi. Sada treba da se urade završni radovi. Druga faza bi bilo uređenje gornjeg sprata gdje bi se smještali ne samo lakši i srednje teški, kao što će bit u prvoj fazi, nego svi COVID pozitivni pacijenti”, pojasnio je dr. Drljević.

Naglasio je da bi tu bila i hirurška i ginekološka sala gdje bi se obavljali porođaji sa COVID pozitivnim pacijentima, odnosno gdje bi se vršili operativni zahvati na COVID pozitivnim pacijentima.

“Predviđeno je da prva faza bude kompletno završena i da pacijenti uđu u taj objekat od kraja novembra, odnosno najkasnije do 15. decembra. Ukoliko nas bude pratila građevinska struka, UNDP i svi drugi koji su zaduženi za to, nadam se da ćemo ispoštovati taj rok”, istakao je Drljević.

Koronavirus će, po svim svjetskim predviđanjima, podsjetio je, biti među nama još dvije godine.

“A i nakon korone će doći neke druge bolesti koje će biti aktuelne i značajne. Tako da je ovaj objekat praktično za sva vremena. Na početku će se smještati COVID pozitivni pacijenti, a kasnije pozitivni od nekih drugih bolesti koje su isto, slično ili gore zarazni po okolinu od COVID-19. Kada se završi druga faza, ovdje će se moći porađati majke pozitivne na hepatitis B ili C, kao i HIV pozitivne porodilje. Na tom drugom spratu moći će se operisati pacijenti koji boluju od nekih prenosivih bolesti, a imaju neke druge hirurške bolesti. U međuvremenu će ovdje biti klasični infektivni odjel i odjel pulmologije gdje će se, prije svega, liječiti upalne, ali i neke druge bolesti”, izjavio je Drljević.

Kako je kazao, jedan je od onih ljekara koji su najviše dolazili u kontakt sa COVID pozitivnim pacijentima.

“Moramo se naučiti živjeti sa koronom i shvatiti da je to dio našeg života, barem ove dvije godine i da ne očekujemo da koronavirus nestane naglo, preko noći”, poručio je Drljević.

– Brzi testovi spriječili ulazak COVID-19 u Opću bolnicu u Sarajevu –

Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” od jula radi PCR testiranje hitnih pacijenata na COVID-19, nakon što je ponovo aktiviran ugovor sa zdravstvenom ustanovom “Alea dr. Kandić”.

Prim.dr. Sead Jažić, šef Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku, pojasnio je da se u toj zdravstvenoj ustanovi rade brzi serološki testovi jer nemaju aparate ni opremljene prostorije za mikrobiološku dijagnostiku u pogledu molekularne dijagnostike.

“Zato smo sklopili ugovor sa privatnom ustanovom koja to ima. Zbog brže trijaže i da se ne dogodi da koronavirus u bolnicu unesu pacijenti, radili smo brze testove. To nam je dalo dosta dobre rezultate pa u aprilu, kada je bio najveći udar, spriječili smo ulazak COVID pozitivnih pacijenata u bolnicu”, pojasnio je dr. Jažić.

Kako je kazao, brzi testovi su im “pomogli da na taj način naprave trijažu pozitivnih i negativnih pacijenata”.

“Od aprila smo uradili 2.053 brza testa, od toga su pozitivna bila 73. Od 17. jula urađen je 1.391 PCR test, a od toga pozitivne su bile 34 osobe”, rekao je dr. Jažić.

Prema njegovim riječima, trenutno brze testove rade samo u izuzetnim prilikama kada je potrebna brza procjena i radi se o pacijentu koji već leži u bolnici ili je hitan slučaj.

Facebook komentari