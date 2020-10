Ispred Skupštine opštine u Foči: Građani traže zaustavljanje uništavanja rijeka mini hidroelektranama

Mirnim okupljanjem s transparentima ispred zgrade muzeja, u kojem je trebala zasjedati Skupština opštine Foča, članovi Udruženja građana “Bjelava” iz Foče izrazili su nezadovoljstvo zbog početka pripremnih radova za izgradnju male hidroelektrane na rijeci Bjelava kod Foče, javlja Anadolu Agency (AA).

Njima su se pridružili i predstavnici srodnih udruženja i ekoloških organizacija iz drugih gradova, a aktivisti udruženja izveli su performans u centru Foče kojim su pokazali kako rijeke završavaju u cijevima.

Zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine opštine nije održana. Kako je novinarima rekao predsjednik Izet Spahić, pojedini odbornici opravdali su izostanak službenim putovanjima i drugim obavezama, a neki su u izolaciji zbog koronavirusa, pa je sjednica odložena.

“U svom mandatu nisam imao ovakav slučaj. Jeste čudno. Pogotovo zamjeram onima koji nisu opravdali svoje odsustvo. Postoji interes građana za ovu temu, ova tema je neizbježna i skupština će raspravljati o njoj”, rekao je Spahić.

Podršku članovima Udruženja “Bjelava” pružili su i predstavnici Udruženja povratnika u Foču, koji imaju loša iskustva s izgradnjom malih hidroelektrana u povratničkom mjestu Jeleč.

“Danas smo tu iz Fondacije ACT da pružimo podršku aktivistima na terenu koji brane rijeke Bjelave. Želimo da kažemo da globalna kampanja koja je pokrenuta od strane svjetskih okolišnih organizacija prije nekih osam dana podržava ekipu koja se bori za zaštitu prirodnih resursa, u ovom slučaju rijeka Bjelava. Pozivamo ljude širom BiH da se udruže i da zaštite javno dobro, da ne dozvole da se dešava daljnja privatizacija onog što pripada svima nama, a nikako pojedincu”, naglašava Lejla Kusturica, direktorica Fondacije Atelje za društvene promjene – ACT iz Sarajeva.

Radove uz vodotoke Bjelave te Velike i Male prije nekoliko mjeseci počelo je preduzeće Srbinjeputevi iz Foče, a tokom izgradnje pristupnog puta uništen je pojas šume, ali i dijelovi privatne imovine.

Zbog protesta građana opštinski načelnik donio je rješenje kojim se radovi obustavljaju do probavljanja potrebnih dozvola.

“Zaista, mi smo spremili jednu dostojanstvenu i finu prezentaciju svih dešavanja na rijeci Bjelavi, ali i na svim rijekama za koje postoje koncesije za izgradnju tih mini hidroelektrana, koje nisu mini hidroelektrane nego su veliki monstrumi koji ruše i uništavaju našu prirodu. Konkretno, naše rijeke su isušena korita. To smo vidjeli na Miljevini gdje postoje već četiri izgrađene mini hidroeletrane i to je bio jasan znak da upalimo alarm da ne želimo više nijednu, jer one ne donose nikakvu korist kako lokalnom stavništvu tako ni opštini Foča”, naveo je Jovan Drakul iz UG “Bjelava” Foča.

Aktivisti i udruženja, kao i veći broj građana Foče očekuju da lokalna skupština izglasa odluku kojom bi se stavio moratorij na izgradnju hidroelektrana na području ove opštine.

