MIRKO ŠAROVIĆ OTVORENO: Vijeće ministara BiH bolje da ne postoji ovakvo, “mali Šengen” nije MALA JUGOSLAVIJA

Ovaj saziv Vijeća ministra Bosne i Hercegovine nema velike domete. Neki ljudi u Vijeću ministara su nedorasli ovom poslu. Nas su kritikovali kada smo predložili 30 zakona, govorili su da je trebalo biti 40 ili 50, a sada oni izlaze sa jednim zakonom na svaka tri mjeseca. To je katastrofa, kazao je u subotu predsjednik SDS-a i bivši državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, prenosi N1.

Srpska demokratska stranka je danas na šetalištu “Dr Miodrag Lazić” u Istočnoj Ilidži predstavila slogan “Srpska po mjeri svih građana” za lokalne izbore. Šarović se tom prilikom obratio medijima.

Govoreći o radu Vijeća ministara BiH zaključio je da bi bolje uopšte da ne postoji…

Ministri u Vladi Republike Srpske jučer su dali podršku aktuelnom entitetskom premijeru Radovanu Viškoviću za kojeg je zaštićeni svjedok na Sudu Bosne i Hercegovine rekao da mu je Višković nudio novac za premještanje masovnih grobnica. Na pitanje reporterke N1 da li su ministri na neki način zloupotrijebili instituciju Šarović je odgovorio da u tome ne vidi ništa sporno.

“Mislim da svakom treba pružiti priliku da se brani, ne vidim ništa sporno u tome. Nisam ni za paušalne optužbe. Svakom želim najbolje. Zašto su se opredijelili da izađu svi – sada je to stvar politike Vlade RS-a. Ali, institucije su dužne da pomognu svakome da ostvare pravo na istinu”, naveo je prvi čovjek SDS-a.

Također, Šarović se dotakao i teme “malog Šengena” te je podsjetio da je od prvog dana zagovornik ove ideje,piše Slobodnabosna

“Ja sam najveći zagovornik ‘malog Šengena’ od prvog dana. To je unaprijeđena CEFTA. Ne ulazi se u ‘mali Šengen’ samo dizanjem ruke, to je proces u kojem trebamo iznjedriti taj ključni dokument kao što je SSP. Ako smo tu na izvoru, ako i mi kreiramo šta će značiti ‘mali Šengen’ – onda nema bojazni da je to “mala Jugoslavija”. To je slobodan protok robe, slobodno kretanje radne snage i priznavanje diploma. Rekao bih unapređenje ekonomije. Treba pitati privrednike i vidjet ćete šta misle o ‘malom Šengenu'”, kazao je na kraju svoga obraća Mirko Šarović.

