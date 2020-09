Katanac na lokale koji ne poštuju mjere

Zabrana se prvi put izriče na period od sedam dana, a u slučaju da pravno lice ili preduzetnik ponovi nepravilnost, zabrana se izriče u trajanju od 15 dana”, navodi se u dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koja je juče usvojena u Narodnoj skupštini RS, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

Naime, ovim zakonom je predviđeno da u slučaju da inspektor u objektu zatekne veću grupu ljudi, da se ne poštuje distanca ni radno vrijeme može privremno da zatvori objekat, za šta do sada nije bilo zakonske osnove. Zbog kršenja mjera vlasnici lokala su mahom kažnjavani novčano, ali to do sada i nije imalo nekog efekta na nesavjesne poslodavce kojima se isplatilo da krše propise radi većeg profita.

U obrazloženju zakona je navedeno da je ovo moralo biti usvojeno zbog zaštite javnog zdravlja, ali je to ujedno i način da se zabrani rad svima onima koji ne poštuju mjere i time pogoduju širenju virusa korona.

Dalibor Šajić, predsjednik Udruženja poslodavaca iz oblasti ugostiteljstva i turizma, rekao je za “Nezavisne” da podržavaju izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jer pojedini ugostitelji, koji su u apsolutnoj manjini, nisu ozbiljno shvatili situaciju u kojoj se nalazimo.

“Mi stalno apelujemo na ugostitelje da poštuju epidemiološke mjere kako ne bismo došli u situaciju da zbog nekoliko neodgovornih pojedinaca svi budemo zatvoreni. Po izmijenjenom zakonu, oni koji ne poštuju mjere biće zatvoreni, dok ugostitelji koji poštuju preporuke Instituta za javno zdravstvo i Republičkog štaba, a koji su u većini, ne treba da strahuju”, rekao je Šajić.

Bogdan Marjanović, predsjednik Asocijacije samostalnih trgovina regije Banjaluka, naglasio je da u potpunosti podržava ovaj zakon, te da mjere treba striktno poštovati kako bi se suzbila i smanjila infekcija ovog virusa.

“Nije problem postaviti tekućinu na ulaz da se dezinfikuju ruke, nije problem postaviti otirač da se obrišu noge i nije potrebno puštati kupce bez maske. Prema tome ove mjere su sasvim normalne i moramo ih poštovati jer smo svi ugroženi, i kupci i trgovci”, rekao je Marjanović za “Nezavisne”,pišu Nezavisne

Lazo Šešić, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore RS, smatra da bi od zatvaranja objekata više efekta bilo da se trgovcima ili ugostiteljima u slučaju nepoštivanja mjera izriču novčane kazne.

“Prvo bi trebalo poslodavca opomenuti, a poslije toga ga muški kazniti, te ako i dalje ne poštuju, opet ga kažnjavati. Udar po džepu je najbolja mjera, jer u slučaju zatvaranja poslodavci bi mogli već drugi dan odjavljivati radnike”, kaže Šešić.

Dodao je da je posao svagdje opao, i u trgovinama i u ugostiteljstvu, te da objekti nisu pretrpani kao u periodu prije pandemije.

