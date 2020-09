Ministar Jupić o preporuci ispiranja nosa slanom vodom protiv korona virusa

U ZDK je od 15 anesteziologa šestero njih oboljelo, tako da je hladni program obustavljen, rekao nam je ministar Jupić, ali i da vjeruje da će uskoro, odnosno po isteku perioda obolijevanja, vratiti se normalnim zadacima i da će se uspostaviti operativni program. Rekao nam je i da su oboljeli anesteziolozi u ZDK dobrog zdravstvenog stanja.

“Mi smo u ZDK naučili, što se tiče zdravstvenog sektora, da se ‘uzdamo u se i u svoje kljuse’ i svim zdravstvenim radnicima u ZDK odajem priznanje. Situacija nikad nije ovako bila ekstremna, ali smo mi to kompenzirali tako da drugi ljekari preuzmu određene oblasti. U slučaju da dođe do ozbiljnije situacije, Krizni štab je već osmislio određene korake koji će biti dovoljni da zaštitimo naše stanovnike”, poručio je Jupić za N1

Govoreći o apelu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona o uvođenju restriktivnijih mjera zbog porasti zaraženih korona virusom, Jupić je rekao kako se situacija u BiH mijenja, a da je po njegovom mišljenju, najstabilnija u ZDK.

“Mi smo u ZDK uz dobru saradnju sa našim građanstvom uspjeli sačuvati ovakvu situaciju. Ovoga momenta je samo bitno da se veći broj građanstva pridržava mjera i mislim da neće biti potrebe za restriktivnijim mjerama. Prave se svadbe, vašari, moramo to izbjeći da ne bi sutra došli u situaciju da se moraju uvoditi restriktivnije mjere. Treba da nam bude opomena kada vidimo porast broja slučajeva zaraze po Evropi”, istakao je

O tome čime se tretiraju zaraženi korona virusom u BiH rekao je kako je BiH prinuđena da se prilagođava evropskih zemljama i da uzima iskustva od njih.

“Zaraženim korona virusom je išla simptomatska terapija kod upalnih procesa, kao i antimalarična terapija. Kada su u pitanju liječenje plazmom i razvoj vakcina, to je na drugim sistemima i jačim zemljama i u prilici smo sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom da budemo blizu izvoru informacija i kad se efikasna terapija pojavi, mi ćemo je ponuditi našem stanovništvu”, naveo je za N1.

Infektologinja iz Hrvatske Alemka Markotić je ovih dana dala izjavu kako je ispiranje slanom vodom efikasno u borbi protiv Covida-19, a Jupić je rekao kako ta njena izjava ima osnove. “Ispiranje fiziološkom otopinom čini našu sluznicu vlažnom i ne dozvoljava virusu da se kači na ta područja i samim tim štiti. Sigurno je to dobar lijek svima dostupan i treba primjenjivati”, naglasio je Jupić u Novom danu.

Upitali smo ministra u ZDK i šta će se dogoditi kada dođe jesen, s obzirom da dolazi i sezonska gripa. Kako je kazao, u ZDK u Kriznom štabu već vrše pripreme u cilju educiranja zdravstvenog kadra i građana. Također, rekao je i da se vrše priperme za vakcinaciju.

Naveo je i jedan značajan podatak kada je u pitanju ZDK.

“U prvih šest mjeseci imali čak 300 manje smrtnih slučajeva nego prošle i pretprošle godine. Kada smo uradili analize o tome šta bi mogao biti uzrok toga, došli smo do zaključka kako veliki značaj ima činjenica da smo se pridržavali mjera, odnosno izbjegavanje okupljanja, nošenje maski, održavanje distance, i to je utjecalo da imamo manje smrtnih slučajeva i ako se budemo ovako pridržavali mjera i kod sezonske gripe, mislim da ćemo ovu gripu lakše podnijeti nego u proteklom periodu. Mi smo za to da se uvede obavezna vakcinacija za sve zdravstvene radnike protiv sezonske gripe upravo zbog ovih šest zaraženih anesteziologa i dat ćemo sve od sebe da zaštitimo naše građane”, naglasio je Jupić.

O tome kako se građani BiH mogu sačuvati od virusa, Jupić je rekao kako je važno da pojačaju imunitet, ali i da izbjegavaju negativne priče.

“Građani treba da izbjegavaju lažne hrabrosti, gdje imate ljude koji kažu da korona nije ništa, primjera ‘ja se toga ne bojim’. Ima niz primjera ljudi koji su negirali pa su oboljeli od toga, i osjetili su kako to izgleda. Mi već osam mjeseci se borimo s ovim i ovo postaje i psihološki problem. Moramo misliti na privredu, na mentalno zdravlje naših ljudi, a da bismo to postigli, moramo se pridržavati epidemioloških mjera”, potcrtao je ministar Jupić

