Skoro trećina poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima dvostruka primanja

Prednjači SNSD kao vodeća stranka vladajuće većine, piše BN TV.

SNSD

– Valerija Lakić, direktorica Fonda zdravstvenog osiguranja – filijala Trebinje

– Vlado Đajić, direktor Кliničkog centra RS

– Srđan Mazalica, rukovodilac Službe za tehničke poslove, standarde i preporuke, Elektroprenos BiH

– Dražen Vrhovac, direktor IRB-a

– Ilija Tamindžija, izvršni direktor HET-a

– Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje RS

– Nataša Trifković, direktorica Matične biblioteke Istočno Sarajevo

– Nedeljko Ćorić, izvršni direktor u Elektro Bijeljini

– Ranka Perić Romić, dekanesa Fakulteta političkih nauka Banja Luka

– Saša Popović, direktor Elektrodistribucije Laktaši

– Milutin Tasovac, izvršni direktor u RITE Ugljevik

– Mladen Popović, direktor JКP RAD-SPREČA, Os

Iako SNSD ima najviše poslanika u direktorskim foteljama, ne zaostaju ni ostale stranke iz većine.

DNS

– Darko Banjac je direktor banje Mlječanica, dok Slavko Gligorić rukovodi Željeznicama Srpske kao generalni direktor. Mirko Sovilj je vršilac dužnosti direktora bolnice u Prijedoru.

Iako nova stranka, nastala cijepanjem socijalista, Socijalistička partija ima poslanike poput Gorana Selaka koji je direktor Kazneno popravnog zavoda u Banjoj Luci, Maksima Skoka koji je izvršni direktor u Elektroprivredi RS i Andreu Dorić koja je nedavno postavljena na mjesto direktorice Centra za predškolsko vaspitanje Banja Luka.

Ipak tu nije kraj, ostavljeno je direktorskih fotelja i za ostale partije iz većine.

NDP

Dragan Čavić, direktor Elektrokrajine

Nataša Stevanović, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu u Brčko distriktu

DEMOS

Spomenko Stojanović, direktor Šumskog gazdinstva “Maglić” Foča

SP

Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine RS

Dalibor Stević, dekan Pedagoškog fakulteta UIS, Bijeljina

Darko Mitrić, izvršni direktor u AD “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina

Iz opozicije podsjećaju da su oni predlagali zakonske izmjene koje bi dovele do rješenja za ovaj višegodišnji problem, a to je jedan čovjek – jedna plata. Ali, to je bilo neprihvatljivo za većinu u NSRS-u.

“To ide do te mjere da oni sami dižu ruke da usvoje izvještaj o radu preduzeća kojim rukovode. To ide do te mjere da u Republici Srpskoj imate pet hiljada funkcionera koji imaju dvije tri ili više plata”, kaže PDP-ov Draško Stanivuković.

” Ali koliko god bio loš zakon, sve te poslanike koji su i poslanici i direktori treba da navede na moralno razmišljanje na sve ljude koji uopšte ne rade”, poručuje SDS-ov Davor Šešić.

Iz redova vladajuće većine poručuju da će ubrzo pred poslanicima biti izmjene Zakona o sukobu interesa, ali koje će sastaviti SNSD.

“Nije toliko stvar u platama. Neka ideja tog Zakona o sukobu interesa koji treba da se nađe pred poslanicima jeste što tu treba da se nađu stavke o pozicijama koje nisu spojive”, tvrdi SNSD-ov Igor Žunić.

“Profesionalna, osnovna djelatnost treba biti plaćena, a da li poslanički paušal treba da bude manji ili ukinut, o tome se da raspravljati. Evo konkretno ja radim u Elektroprivredi RS i plaćen sam za to. I odlučio sam se za to, a poslanička naknada, treba se raspraviti, jer ja nisam profesionalni narodni poslanik, da li treba da dobijam ikakvu manju nadoknadu za tu poziciju”, poručuje Maksim Skoko iz SPS-a,prenosi Novi

Sukob interesa je donekle zakonski regulisan kada su u pitanju javna preduzeća, ali predstavnici vlasti su našli rješenje i za to imenujući funkcionere i poslanika kao vršioce dužnosti direktora.

