Krizni štab FBiH donio nove mjere: U porastu je incidenca, ulazimo u rizičan period! U dva kantona situacija bolja..

Članovi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva obratili su se javnosti povodom stanja nesreće uzrokovane pandemijom novog soja koronavirusa i aktuelne epidemiološke situacije.

Kako je rečeno, do sada su zabilježena 13.194 slučaja zaraze, 365 je umrlih od čega dva u posljednja 24 sata.

Trenutno su aktivna 3.334 slučaja, od čega ih je 263 nova u posljednja 24 sata.

– U porastu je incidencija, nakon što imali povoljniji dio. Situacija je da imamo 66 slučajeva na 100.000. Incidenca je najveća u ZHK (218 na 100.000), Kantonu 10 (109), HNK (131 na 100.000), rekao je Sanjin Musa, član Kriznog štaba.

Naglasio je da su ove lokalne epidemije povezane uz porodične proslave i povratak s ljetovanja.

-Želimo izbjeći daljnji porast, posebno među ranjivom populacijom, prije svega starijim osobama. Važno je dosljedno pridržavanje mjera. Apeliramo izbjegavanje većih okupljanja, a proslave ograničiti na uži krug prijatelja, kazao je Musa.

Naveo je da među potvrđenim slučajevima dominiraju osobe 20 do 44 godine. Predškolska i školska dob je osam posto od ukupno potvrđenih.

Kada su u pitanju umrli, 70 posto je starije od 65 godina, dominira muški spol.

Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH govorio je o novim mjerama i doradama postojećih mjera.

– Razgovarali smo oko škola. Dali smo preporuku da se u zbornicima, hodnicima smanji susret i održavanje nastavničkog vijeća, sastanaka s roditeljima jer to nosi veliki rizik. Predloženo da se održavaju online tehnologijama, dodao je Čerkez.

Kazao je da su dobili upute roditelja čija su djeca u socijalnim ustanovama, od porodica čiji su članovi u zatvorima.

-Kroz našu narednu smo dali mogućnost posjete, samo ustanove moraju napraviti svoj krizni plan i ispoštovati opće epidemiološke mjere, dodao je Čerkez.

Razgovarano je i o sportu na otvorenom.

-Želimo vidjeti do koliko gledalaca. To je nešto ekperimentalno 15 dana. Mali je rizik na tribinama. Rizik je prije i poslije utakmice. I tu smo spremni dati upute da se pojača nadzor nakon takvih događaja u kafanama i slično. To bi se moglo iskontorlisati, da bude pokušaj vraćanja ljudi, istakao je Čerkez.

Naglasio je da ulazimo u period koji nosi veći rizik nego ovaj iza nas.

Ulazimo u period kad se ljudi vraćaju s godišnjih, kada smo otvorili škole, kada ćemo otvoriti predstave. Gledali smo da to bude sa što manje rizika, rekao je.

Kazao je da je bitno da svi znamo da je rizik uvijek tu bez obzira što u nekim kantonima, kao Sarajevskom i Tuzlanskom, dolazi do smanjenja, jer u nekim drugim raste. Upozorio je da je to posljedica kršenja mjera i preporuka,piše Depo

-Ono što bih apelovao su četiri osnovne mjere: maska, distanca, lična higijena i nemojte dolaziti na posao ako imate temperaturu, osjećate se malaksalo ili imate bilo koji respiratorni simptom. Dopustite ljekarima da kažu da li je to sumnja na COVID ili nije, naglasio je Čerkez.

