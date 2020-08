Oglasio se Stanivuković nakon povratka iz Crne Gore: Čast je postati posljednji čovjek kojeg je Milov režim priveo i deportovao

Čast je postati posljednji čovjek kojeg je Milov režim priveo i deportovao iz Crne Gore i znati činjenicu da je taj režim danas slomljen i više ne postoji, poručio je ovo narodni poslanik PDP, Draško Stanivuković. Iako je stranka DPS Mila Đukanovića osvojila većinu glasova u Crnoj Gori, Stanivuković je ipak ovo shvatio kao pobjedu opozicije.

– Naš narod je uz vjeru i Boga stao u kraj agoniji i diktaturi dugoj 30 godina koju su odlikovali progon našeg naroda, naše istorije, vjere, jezika, pisma i stvaranje izmišljenih podjela i razlika između jednog vjerujućeg naroda i iste pravoslavne vjere – rekao je on.

Kaže da u jednom danu “taj put Milovog režima staje i Crna Gora nastavlja putem pravoslavlja i Svetosavlja koji je utkan u temelje Crne Gore”.

– Nove političke snage su sada na potezu da pokažu da nisu svi isti i da se zemlja može i mora voditi pošteno i da će kriminalci i političari odgovarati za svoj kriminal i svu korupciju u zemlji i da će ekonomski razvoj biti jedna od glavnim mjerila napretka Crne Gore – rekao je Stanivuković.

On smatra da nove političke snage mora da kroz obrazovni sistem “podsjete sve one u Crnoj Gori koje su zaboravili svoje korjene i porijeklo i da nauče one koji su namjerno zaboravili da je Gorski vijenac napisan ćiriličnim pismom, na srpskom jeziku”.,piše Oslpbodjenje

– Nove političke snage u Crnoj Gori mora da shvate ovaj zadatak najozbiljnije i da već od danas krenu sa predanim i posvećenom radom jer ako ovo ne urade, naš narod može pasti u još veću apatiju i razočarenje nego što se nekad nalazio za vrijeme Milovog režima – poručio je Stanivuković.

– Vjerujem da će to ovi ljudi učiniti, a mnoge od njih sam upoznao lično i sa te strane želim im mnogo sreće i uspjeha i da nikada ne zaborave, prije svakog radnog dana otići u naše svetinje koje su im otvorile ovaj put i našoj Crnoj Gori vratila stari sjaj i dugo čekanu slobodu – zaključio je on.

