Goran Čerkez: Vrijeme za paniku je prošlo! Puno više ljudi nosi maske i drži distancu nego prije dva-tri mjeseca

Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH, bio je gost emisije Dobar dan BiH, Hayat TV-a.

Čini se da smo došli u fazu stagnacije. Broj zaraženih uglavnom je isti, niti previše opada niti raste, osim onog dana kada smo imali oko 108 zaraženih u čitavoj BiH, ali na osnovu jednog dana ne možemo se opuštati. Gospodine Čerkez, koliko je ova sada faza stagnacija, da je tako nazovem, dobra? Jesu li izgledi od jeseni sada išta bolji ili ste mišljenja da će se situacija pogoršati dolaskom hladnijih dana i ne samo hladnijih možda čak i ranije, povratkom građana sa godišnjih odmora?

– Ja sam pročitao intervju virusologa doktora Zvizdića o toj vreloj jeseni da ne treba paničiti. Ja bih se s tim jako složio. Mi dolazimo u jesen, očekujemo porast koji bi trebao biti neminovan. Praktično, ne samo kod nas nego u cijelom svijetu. Zato se na to i na neki način spremamo. Ono što je činjenica da tu imamo neke faktore rizika koje treba popratiti. Recimo, vraćanje ljudi sa godišnjih odmora. Vidjeli ste da je u Njemačkoj svaki peti koji se vraća sa godišnjeg odmora zaražen.

– Mi imamo i kod nas import virusa sa Jadrana. Imamo u ZHK određene kategorije koji su bili partijaneri, bili su u disko-klubovima, na moru. Mi smo tradicionalni, grlimo se, ljubimo se, očigledno te mjere teško prihvatamo. Ja vidim da puno više ljudi nosi maske i drži distancu nego prije 2-3 mjeseca.

– Škole počinju. To su posebni rizici. Rizici se multipliciraju, sa hladnim vremenom i početkom škole. Mi smo uvijek do sada držali situaciju pod kontrolom. Mi smo to uvijek ponavljali. Nema potrebe za paniku, vrijeme za paniku je prošlo.

Da li imate plan ukoliko dođe do zaraze u školi. Šta ako dođe do infekcije? Da li postoje precizne mjere kako će se postupati?

– Postoje jasne mjere kako će se postupati. Ako imamo tu negativnu situaciju u više škola, to će nama biti pokazatelj koje mjere dalje provoditi. Da li preći na alternativnu nastavu online kao što smo imali ili neku drugu kombinaciju praviti. Mi smo traćili da se u školi naprave prostorije gdje bi se dijete izolovalo ukoliko se ne osjeća dobro do dolaska roditelja/epidemiologa. Vrlo je jasno. Mi slijedimo što radi cijeli svijet.

– Škola je u Izraelu pokrenula epidemiju. Svaka škola individualno pristupiti. Budimo minimalno zajedno u zbornicama. Mjere se moraju prilagođavati situaciji na terenu. One osnovne mjere: distanca, maska i pranje ruku su ključne. Škole su spremne. Vidjeli smo da je u ZDK uzeto sedam dana, rekao bih mudro. Ništa od nastave što će sedam dana kasniti ne znači.

Prije nekoliko dana najavili ste formiranje ekspertnog tima u Federaciji BIH koji će analizirati vakcine protiv koronavirusa. Ko će biti članovi ovog tima? Kada će on biti formiran?

– Mi smo u određenim razgovorima i pregovorima oko vakcina. Nešto se radi na državnom nivou i vi ćete vrlo brzo saznati koje doze i količine će BiH uzeti,prenosi Depo

– Mi ćemo slijediti EU politiku u nabavci vakcina. Mi o ruskoj vakcini nismo ni govorili. Netačno je da će ekspertni tim analizirati vakcinu iz Rusije.

– Vlada FBiH izrazila je spremnost da finansira sve oko nabavke vakcine i da ta sredstva postoje u budžetu. To je značajna stvar. Nećemo je dobiti ni prije ni poslije drugih zemalja. Gledat ćemo da budemo ravnopravan partner.

