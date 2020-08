Glumica optužila oskarovca za silovanje i šokirala javnost: “Imala sam samo 15”

Glumica Rose McGowan (46) šokirala je javnost nakon što je optužila na društvenim mrežama oskarovca i reditelja Alexandera Paynea (59) da je seksualno iskoristio kada je imala samo 15 godina

Prema onome što je napisala, do incidenta je navodno došlo krajem osamdesetih godina, kada je Payne bio u kasnim dvadesetima.

“Alexandere Payne. Pustio si mi film za odrasle koji si režirao za ‘Showtime’ pod drugim imenom. Još uvijek se sjećam tvog apartmana u Silverlakeu. Veoma si obdaren. Nakon toga si me ostavio na uglu ulice. Imala sam 15 godina”, napisala je ona na Twitteru te dodala da samo želi da prizna da je to uradio i da joj se izvini, prenosi “Fokus“.

“Ne želim da uništavam”, dodala je.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW

