Bakir Izetbegović: Od Hrvatske očekujemo da bude istinska evropska Hrvatska

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Bakir Izetbegović izjavio je kako hrvatski predsjednik Zoran Milanović pomaže hrvatskom narodu u BiH na jedan pogrešan način, tolerišući i ignorišući zločine HVO-a. Izetbegović je poručio kako od Hrvatske očekuje “da bude istinska evropska Hrvatska”, javlja Anadolu Agency (AA).

Izetbegović se, nakon današnje sjednice Predsjedništva SDA, između ostalog, osvrnuo i na jučerašnje izjave predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, povodom obilježavanja 25. godišnjice operacije “Oluja”, odnosno odlikovanje Mije Jelića, nekadašnjeg zapovjednika specijalne postrojbe MUP-a tzv. Hrvatske Republike Herceg Bosne, protiv kojeg je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za ratni zločin.

“Gospodin Milanović, od kojeg smo očekivali više, upao je u grešku svojih prethodnika iz HDZ-a. Mislim da pomaže hrvatskom narodu u BiH na jedan pogrešan način, tolerišući i ignorišući zločine HVO-a. Mislim da to nije ni dobrosusjedski, ni evropski, ni civilizacijski, da neće pomoći Hrvatima u BiH, neće pomoći na ovaj način ni oporavku odnosa s BiH, niti ugledu koji bi država Hrvtaska trebala da uživa u svijetu i Evropi”, poručio je Izetbegović.

Izetbegović je ponovio kako se od Milanovića očekivalo više, te kako se općenito od Hrvatske očekuje više, kako je rekao, “da bude istinska europska Hrvatska”.

Na pitanje kakva je razlika između Milanovića i njegovih prethodnika na toj poziciji, Izetbegović je rekao kako su očegledno male razlike. Dodao je kako je Milanović socijaldemokrata te kako se nadati da se odnosi mogu popraviti i prestati s ovakvim ponašanjima.

Izetbegović je na istu temu upitan i da prokomentariše Milanovićevo pominjanje njegovog imena, imena njegovog rahmetli oca Alije Izetbegovića i rahmetli generala Rasima Delića.

“Gospodin Delić je osuđen za zločine mudžahedina za koje uopće nije znao da su se desili. U ondašnje bosanskom mraku, u enklavama u kojima smo bili razdvojeni, otkud je gospodin Delić mogao znati šta se dešava u nekom dijelu BiH do kojeg on uopće nije mogao doći. Mudžahedini nisu bili pod efektivnom komandom gospodina Delića”, rekao je Izetbegović.

Izetbegović je rekao kako je Delić osuđen, ali kako je to neuporodivo s onim što se desilo u Hercegovini, pod komandom gospodina Mije Jelića.

“To je jednostavno neuporediva stvar. On (Jelić) je bio direktno nadležan nad onim što se dešavalo, nad životom, vlasnik života ljudi u Hercegovini. Tad je srušen Mostar, tad su ljudi odvedeni u konclogore, Heliodrom, napravljeno je užasno etničko čišćenje”, naveo je Izetbegović, podvlačeći kako su to potpuno neuporodive stvari i kako ne vidi razloga zašto to radi gospodin Milanović.

Izetbegović dalje navodi kako misli da bi Hrvatska općenito trebala imati više poštovanja prema BiH i Bošnjacima, podsjećajući da je rukovodstvo BiH pred sami rat naredilo da se uklone registri vojnih obveznika iz opština.

“Moj otac je rekao ‘neće ići bosanski mladići da ruše Hrvatsku, to nije naš rat’. Dakle, po njegovoj naredbi su uklonjene evidencije, ljudi nisu mogli biti regrutovani, na taj način je ogromna pomoć data Hrvatskoj. Bošnjaci u Hrvatskoj su nesrazmjerno više ginuli i ranjavani od Hrvata u Hrvatskoj, braneći Hrvatsku. Hrvatska bi to trebala imati u vidu. Ovakav uporan odgovor od hrvatskih predstavnika, mislim da nije ni pravičan niti pametan”, rekao je Izetbegović.

Kratko je prokomentarisao i nedavne izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u vezi s BiH i Kosovom.

“U BiH nema ni srpskih, ni hrvatskih niti bošnjačkih gradova, sve su to bosanskohercegovački gradovi. Entitet RS nije srpski entitet, on svojom ustavnom defincijom pripada svima, svim građanima, svim narodima, bez obzira što u njemu živi 90 posto Srba. To nisu dobre poruke od strane Vučića i Dodika. Naročito je opasno povezati i pokušavati povezati Kosovo s BiH. Nema nikakvih budućih rješenja za BiH. Rješenje za BiH je postignuto prije 25 godina. Samo možemo imati ponovo političke probleme i nesporazume koji vode problemima u razvoju i oporavku ekonomije i, ne daj Bože, novim konfilktima, ako bi se išlo s konkretnijim scenarijima po pitaju povezivanja BiH i Kosova. Jedina poveznica tu jeste da je zločine u BiH i na Kosovu počinila ista strana, to je jedina poveznica”, zaključio je Izetbegović.

