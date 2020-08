Šta se svakom znaku Zodijaka sprema do kraja 2020. godine

Naredni poeriod nam donosi mnoge prilike, a na nama je da ih iskoristimo. Kakva će godina biti zavisi isključivo od nas i poteza koje povučemo

Period do kraja godine će astrološki i energetski biti vrlo intenzivan. Dešavaće nam se nepredviđene situacije, samo kako bismo shvatili što nam je zaista važno i bitno. Merkur je u retrogradnoj fazi do 12.7. u Raku i opet od 14.10. do 3.11. u Vagi. Sve što je skriveno ispod tepiha moglo bi izaći na svjetlo dana. Tranzit Marsa znakom Ovna, koji će trajati do 6.1. 2021. donosi vrijeme akcije i brzine. Znakovi koji će najviše biti zahvaćeni promjenama su Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi.

Merkur je u retrogradnoj fazi do 12. jula u Raku i od 14. oktobra do 3. novembra u Vagi. U tim razdobljima računajte na poteškoće u komunikaciji. To su i vrlo važni dani za posmatranje onoga što se odvija u vašem životu. Sve što je skriveno ispod tepiha moglo bi izaći na svjetlo dana. A povratak u neka bivša iskustva, u nešto što ste mislili da ste ostavili iza sebe daće vam korisne informacije o tome ima li tu nešto još korisno i pametno za vas.

Važno je spomenuti i dugotrajni tranzit Marsa znakom Ovna koji će trajati do 6. januara 2021. To je vrijeme odlučnosti, akcije, brzine i inicijative.

Ovan

Ljubav i odnosi:

Kako će se razvijati vaša ljubavna priča najviše će zavisiti o tome u kakvoj ste situaciji. Ako ste u lošem braku ili vezi koja vas ne zadovoljava, lako je moguće da se kriza produbi i podstakne vas da u drugoj polovini godine da donesete odluke koje će biti ključne za vašu budućnost. Nestabilni i nezdravi odnosi teško će preživjeti ovu godinu, ali to će biti samo vaša ulaznica u bolji život, tako da nemojte predugo tugovati ako iza sebe ostavite vezu koja vas je energetski potrošila jer vas čeka nešto bolje. U zdravim vezama biće važno pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Odvajajte vrijeme za porodicu i svoje najbliže. Biće i prilika za flert, naročito tokom ljeta, a i jesen će biti vrlo burna, strastvena jer ćete biti osvajački raspoloženi. Ako ste sami pazite da u svoj život ne primite nekoga ko vas ne zaslužuje.

Bik

Ljubav i odnosi:

Pred vama je period renoviranja ljubavnog života i vaših odnosa. Uran je u vašem znaku i s njim pomjerate granice, doživljavate nova iskustva. Sve je neobično, pomalo i neočekivano, pa može doći do naglih razdvajanja, ali i spajanja. Jupiter u Jarcu obećava više sretnih prilika. Samci bi sreću mogli pronaći u drugom gradu ili s osobom koja puno putuje ili je pak stranac. Biće više optimizma i za one koji su u braku i vezi. Moći ćete jasnije da vidite prednosti svog odnosa, a nedostaci neće toliko dolaziti do izražaja. Nekima bi period mogao doneti drugi brak, odnosno poznanstvo i vezu s osobom koja bi mogla sa se završi ozbiljnom vezom ili brakom. No Uran u vašem znaku traži slobodu i oslobođenje, zato će neka razdvajanja biti neizbežna, bez obzira radi li se o ljubavi, prijateljstvu ili porodici. Odluku ćete donijeti naglo, a upravo bi vam to razdvajanje moglo donijeti u život i neke nove prilike za ostvarenje ljubavnog zadovoljstva. Tražite li flert, uzbuđenje, krenite u potragu za takvim iskustvom u julu.

Posao i novac:

Okolnosti u vašem poslovnom životu će se poboljšavati i bolje ćete iskoristiti prilike koje vam dolaze u susret. Tražite li neku promjenu, bolji posao ili razmišljate o odlasku u inostranstvo– ovo je vaša godina. Dobri su aspekti za učenje, obrazovanje, profesionalno usavršavanje. Upravo bi vam ulaganje u znanje ili prekvalifikacija mogli otvoriti neka nova vrata u budućnosti. Važno je da ne stojite u mjestu i ne čekate da se nešto promijeni samo od sebe. Pokrenite stvari, krenite u potragu za boljim statusom, boljim poslom, većim primanjima. Ako radite posao koji vas zadovoljava, možete napredovati, odnosno primiti neke zasluge ili priznanja za dobro obavljen posao. Za razliku od godine na izmaku, predstojeća bi mogla donijeti i povoljnije prilike na finansijskom planu. Biće u mnogo perspektivnijem i stabilnijem materijalnom stanju.

Blizanci

Ljubav:

Vaš ljubavni život mogao bi proći kroz fazu transformacije. Ono što je dosad bilo, moglo bi da se promijeni. Kao da dolazite do tačke u kojoj nema povratka i shvatate da je nužno doneti odluku. Novac i odnos s partnerom biće jako isprepleten, na način da ćete tu morati postići neki dogovor. Ovo je i period u kojem biste mogli prekinuti odnos ili se upustiti u tajnu vezu. Samce će češće nego inače ‘obletati’ zauzeti udvarači, a na šarm jedne takve osobe mogli biste pasti od ljeta. Pred vama je vrlo intenzivan ljubavni period i ako ste svesni manjkavosti svog odnosa, vrijeme je da se prihvatite posla i zajedničkim snagama oporavite svoj brak ili vezu. Ako u tome ne uspijete, lako je moguće da se pojavi treća osoba koja će dodatno uzdrmati temelje vašeg odnosa. Zato je jako važno da shvatite šta i koga želite i da svoju energiju ulažete u ono što doživljavate kao vrednost. Beg od stvarnosti vas neće daleko dovesti. Avgust obećava mnogo uživanja i strasti. Očekuje vas vruće, možda i nezaboravno ljeto.

Posao i novac:

Novac i imovina biće neke od važnijih tema. Ali nije samo riječ o novcu koji zarađujete, već i o resursima drugih ljudi, dakle o nasljedstvu, imovini, novcu partnera i članova porodice. Čini se kao da nešto tražite ili očekujete od drugih – neku podršku, pomoć. Mnogi bi u tome mogli i uspjeti, naročito ako se u dogovoru sa članovima porodice upuste u neke veće finansijske transakcije ili kupoprodaje. Ako tražite dodatni posao ili novi izvor prihoda, dobro pazite na prilike koje će vam stizati tokom jula i avgusta.

Rak

Ljubav:

Sudeći po planetarnim uticajima, pred vama je period odluke. Kakva odluka je po srijedi, najviše zavisi od situacije u kojoj se trenutno nalazite. Loši odnosi neće preživjeti. Napuštate sve ono što vas opterećuje ili guši. Istina je da će vam neke okolnosti izazvati pritisak, ali to će biti neminovno kako biste napokon stavili tačku iza nekih odnosa koji su davno izgubili vrijednost za vas i nemaju perspektivu u budućnosti. Jako je važno da se zaštitite od osoba koje vas iscrpljuju i kradu vam energiju. Raskrstite sa prošlošću, a svaki povratak unatrag pokazat će vam da tamo više nema nigečega za vas.

Možda vam upravo novo poznanstvo omogući da odete iz odnosa koji vam predstavlja teret ili vas novi posao ili kvalitetniji životni sadržaji odmaknu od mesta koja vas ispunjavaju tugom i brigom. Vrijeme je za puštanje i otpuštanje starih navika, strahova i nesigurnosti. Vrjieme je za buđenje i shvatanje da za vas dolazi bolje sutra, samo to morate dopustiti sebi.

Leto, najviše avgust budi strasti i privlačnost prema osobi koja će vas osvojiti svojom samouvjerenošću.

Posao i novac:

Ponekad će vam biti teško da izbalansirate između zahtjeva privatnog i poslovnog života. Očekuju vas veće odgovornosti i neki novi poslovi koji vam neće ostaviti mnogo slobodnog vremena. Shvatite to kao konačno rješavanje nekih problema iz prošlosti i put u novu i perspektivniju budućnost. Učite da određujete prioritete i odmaknite se od osoba koje vam oduzimaju vrijeme i energiju za ono što vam je bitno. U vaš će život ući i ljudi koji će vas ohrabriti da pokrenete neke poslove ili inicijative koje duže vrijeme odlažete.

Lav

Ljubav:

Pred vama je ljubavno turbulentan period, vrijeme novih mogućnosti i velikih iskoraka naprijed. Zanimljivo je i to koliko će vaš privatni i poslovni život biti isprepleteni. Lako je moguće da s partnerom pokrenete neki posao ili uđete u neke nove investicije privatnog ili poslovnog karaktera. Biće i razdoblja nestabilnosti u kojima ćete se pitati jeste li dobro izabrali, idete li u pravom smjeru? Morar ćete da se prepustite i idete iz dana u dan, te odlučivati shodno okolnostima koje će vam se otvarati po putu. Ako ste sami, moguće je da vam se svidi osoba s kojom radite ili da uđete u vezu s osobom koja je jako posvećena poslu i karijeri, pa mu neće ostajati mnogo vremena za privatni život. Međutim, vrijeme koje ćete provoditi zajedno biće vrlo uzbudljivo, čak i romantično. Veze u kojima nema povjerenja i stabilnosti, neće izdržati test stvarnosti.

Očekuje vas jako lijepo ljeto, a naročito će biti uzbudljivi jul i avgust koji će probuditi strasti. Zaljubljenost može čak dovesti i do braka i to na sasvim neočekivan način, gotovo preko noći.

Posao i novac:

Pokušajte da pronađete zdraviju ravnotežu između rada i odmora. Naime pred vama je vrijeme novih poslovnih projekata i obaveza koje će biti u porastu. Stoga će biti važno da se dobro organizujete i određujete prioritete. Može doći i do nekih promjena na poslu koji trenutno radite, najviše u opisu posla ili u kadrovskoj strukturi firme u kojoj ste zaposleni. Neki od vas će se ohrabriti i krenuti putem privatnog preduzetništva. Jako je aktualno ulaganje u nekretnine, a takvi poslovi bi vam u budućnosti mogli donijeti značajnu finansijsku dobit. Ako ulazite u poslovna partnerstva, dobro osigurajte to poslovanje s pravne strane.

Djevica

Ljubav:

Ulazite u doba preporoda, kada se povećavaju prilike za ostvarenje boljeg i sretnijeg ljubavnog života. Štiti vas Jupiter koji će obogatiti vaš društveni život. Mogli biste više izlaziti, uživati, upoznavati nove ljude, a večernji provodi i proslave biće značajna mesta za zanimljive susrete. Možete započeti novu vezu, zaljubiti se, ali isto tako se i ostvariti kao roditelj. Lako je moguće da vas privuče osoba koja je mlađa od vas i koja će vas probuditi. Imaćete utisak da ste se ponovo rodili, da uživate kao što to dugo niste. Nije isključeno i da vam se u život vrati netko iz prošlosti, odnosno da obnovite vezu iz mladosti ili s osobom s kojom ste prekinuli sve kontakte pre nekoliko godina. Uprkos povremenim padovima i nezadovoljstvima, za vas je ovo važna, pa i sretna godina za ljubav. Sve zavisi o tome koliko ste se spremni da se upustite u nepoznato.

Posao i novac:

Poslovne prilike će se poboljšati, isto kao i finansijska situacija. Otvaraju se nove mogućnosti za rješavanje i stabilizaciju egzistencije. Pratit će vas sreća, stoga obratite i više pažnje na nagradne igre. Imat ćete i više samopouzdanja i sigurnosti u sebe. Stižu i nagrade za minuli trud i rad. Zanimljivo je da vas posao neće toliko zamarati, odnosno ostavljaće vam dovoljno vremena za ono što će vam biti najvažnije – a to su ljubav i dobar provod. Novac će mnogo lakše ulaziti u vaš život. Stižu nove poslovne odgovornosti koje će zahtjevati veću posvećenost radu, a uloženi trud će vam se isplatiti kroz godine koje dolaze.

Vaga

Ljubav:

Ovo bi mogao biti jedan od onih perioda u životu u kojem svodite račune, u kojem odlučujete što i kuda dalje. Vjerojatno ste već primijetili da su neke osobe otišle iz vašeg života i da se vaš privatni život jako promijenio. Ako ste u dugoj vezi ili braku, moglo bi doći i do većih problema ili kriza koje će narušiti povjerenje. Možda ste i pristajali na manje nego što zaslužujete ili bili u vezi s osobom koja vam nije mogla dati ono što vama treba. Sada je pred vama 6 mjeseci vrlo intenzivnih i burnih ljubavnih iskustava koje će ne samo uroditi novih spoznajama, već i možda novom ljubavnom pričom koja će vas odmaknuti od prošlosti i stalnog vraćanja unatrag. Možda ta nova osoba neće doći u vaš život kako bi tu ostala, već samo kako bi vam pomogla da se odmaknete od odnosa u kojem je nestalo ljubavi i bliskosti. Ako ste sami, izdvojite vrijeme za istraživanje, sve dok ne pronađete onu osobu za koju ćete moći da kažete– e to je ona prava!

Posao i novac:

Pokušajte da izdržite jer će nakon ove godine sve krenuti nabolje. Saturn i Pluton u Jarcu već duže vrijeme testira vašu izdržljivost. Vjerojatno je bilo nekih problema na poslu i u porodičnom životu, a sada je vrijeme da podvučete crtu, zauzmete stav i donesete konačnu odluku. Shvatit ćete da vam možda okolnosti na poslu postaju sve teže izdržive, pa ćete ili pokušati da radite nešto privatno ili se baciti u potragu za novim poslom. Što će godina više odmicati to ćete biti svjesniji da privodite kraju jedan poslovni ciklus i da je vrijeme za nešto sasvim novo.

Škorpija

Ljubav:

Period bi po svim astrološkim parametrima trebao biti za vas uspješan i produktivan i to na svim područjima života. Kroz ljubavni život vam dolazi više zadovoljstva, ali i novih prilika. Moguće je i da se nađete u jednom ozbiljnom iskušenju, odnosno da vas privuče osoba koja je potpuno drugačija od vašeg idealnog tipa partnera i to će vam biti jako intrigantno i uzbudljivo. Pitanje je koliko ćete biti u stanju da održite vjernost, ali ako zaista volite svog partnera, sigurno je da ćete donijeti dobru odluku. Sada možete da učvrstite odnose s osobama do kojih vam je stalo i unesete neke nove sadržaje u svoju vezu ili brak, možda i započeti zajednički život s voljenom osobom.

Posao i novac:

Vrlo plodan period je pred vama. Puno ćete raditi, ali trud koji ćete ulagati u posao će vam se višestruko isplatiti. Dosta je naglašeno polje honorarnih poslova, putovanja, kao i rada i saradnje s medijima, obrazovnim ustanovama. Imate puno toga da ponudite drugima, stoga radite na ličnoj promociji, širite i razmenjujte svoje ideje, pišite, učite, pohađajte predavanja i edukacije kojima možete obogatiti svoje znanje. Odličan kraj godine. Shvatit ćete koliko vaš rad vrijedi i koliko ste korisnog znanja usvojili u protekle dvije godine.

Strijelac

Ljubav:

Vreme je da primenite naučeno. Možda ste stavili tačku iza jednog odnosa i krenuli u novi, a možda ste i shvatili što sve dobijate u postojećoj vezi i koliko je ona bitna za vas. O čemu god da je riječ, ulazite u doba preporoda. Kao da ne dopuštate da vas više bilo šta izbaci iz takta. Probudiće se i vaš avanturistički duh kojim ćete od početka jula pa sve do kraja godine nezaustavljivo osvajati i uživati u bogatom ljubavnom i društvenom životu. Biće još nekih promišljanja o tome da se vratite nazad. Osvrtaćete se prema svojoj prošlosti, ali bićete sve svjesniji da tamo nema više ničega što bi vas emotivno nahranilo i zadovoljilo.

Avgust bi mogao biti jedan od emocionalno uzbudljivijih mjeseci u godini. Osjećat ćete se zaljubljeno, bićete puni snage i svjesni sopstvene privlačnosti. Posljednji mjesec u godini obogatiće vas srećom i jednim velikim ispunjenjem koje već dugo priželjkujete.

Posao i novac:

Pred vama je period velikih poslovnih i financijskih ostvarenja. Koliko ćete od svih tih mogućnosti iskoristiti, zavisi od vas. Mijenja se vaša finansijska struktura jer može doći do većih ulaganja ili u dom ili u posao, ali nemojte strahovati za budućnost. Prilika za veću i bolju zaradu će biti i više nego što možete zamisliti, posebno ako vjerujete u sebe i svoje sposobnosti. Možda vas čeka i unaprijeđenje ili bonus za dobro odrađeni poslovni projekt. Vaše znanje i vaše sposobnosti su sada na ceni, ali nemojte čekati potvrdu, izborite se sami za ono što smatrate da vam pripada i da zaslužujete.

Jarac

Ljubav:

Jupiter, Saturn i Pluton u vašem znaku podižu vas na noge i dubinski mijenjaju mnoge okolnosti u vašem životu, pa i one ljubavne. Nema više loših kompromisa, a budete li u odnosu odustajali od sebe i zanemarivali ono što je vama bitno, pojaviće se frustracija. Neki ljudi su već otišli iz vašeg života, neki će možda tek otići, ali njihovi odlazak će stvoriti prostor za stvaranje nečeg novog. A u tome će vam pomoći Jupiter. Zato ako ste usamljeni ili sanjate o odnosu i osobi koja će vas probuditi, onda se za početak aktivirajte i krenite u ‘lov’.

Posao i novac:

Računajte na to da ćete morati puno da radite i da bez truda i zalaganja nećete uspjeti da ostvarite ono što ste naumili. Ambicije će porasti, poželjet ćete više od onoga što trenutno imate, a neki ljudi mogli bi u vama prepoznati osobu koja im treba u njihovom timu. Dakle, ako niste zadovoljni poslom, tražite novi. Ako razmišljate o pokretanju sopstvenog posla, odvažite se na taj korak.

Vodolija

Ljubav:

Grupisanje tri planeta, Jupitera, Saturna i Plutona ‘iza vaših leđa’, u znaku Jarca na neki način će biti priprema terena za ono što će tek u 2021. ući u vaš život. Stoga iskoristite period kako biste napravili retrospektivu svog ljubavnog života, osvijestili svoje strahove i nesigurnosti koji vas koče da biste živjeli punokrvniji ljubavni život. Ovo je vrijeme kada biste mogli i nešto privesti kraju, odnosno jasno shvatiti šta želite, a šta ne u svom privatnom prostoru. Neke tajne kao i sve što je potisnuto i skriveno izaći će na površinu, pa ako se upustite u tajnu ili zabranjenu vezu nećete moći dugo da je skrivate. Povremeno će vas zbunjivati okolnosti u ljubavnom životu. Taman kada nešto odlučite ili odaberete, dogodiće se nešto što će vas navesti da se zapitate da li je to zaista ono što želite. Evidentno je i da ćete se dosta žrtvovati za druge ili pomagati nekim ljudima, ali nemojte pritom zaboraviti na sebe i svoje potrebe.

Posao i novac:

Imate sve veću potrebu da pobegnete od zahtevnih poslova, prevelike odgovornosti i radite nešto mirnije, posao koji će vam ostavljati više vremena za privatni život. Ovo može biti i vrijeme za preseljenje u drugu državu, ako imate takvih planova, kao i za obavljanje poslova kojima na neki način pomažete drugim ljudima. Pojaviće se nove ideje o tome gde se vidite u neposrednoj budućnosti, a Jupiter u 12. kući kao da vas štiti od problema i pokazuje vam put.

Slušajte svoju intuiciju i nemojte činiti ono što vam drugi govore, već ono što vi mislite da je dobro za vas.

Ribe

Ljubav:

Biće mnogo manje neizvjesnosti i nejasnoća. Planete će obogatiti vaš društveni život, ali i vas promijeniti. Osobe koje nisu dobre za vas, kao i veze koje su bile loše, naprosto će nestajati iz vašeg života. Ono što ste dugo čekali, sada bi se moglo ostvariti. Vaši snovi postaju stavrnost. Imaćete puno udvarača, a nova ljubav mogla bi početi kao prijateljstvo. Možda će vas zainteresovati osoba koja je uspješna u svom poslu ili neko ko je znatno mlađi ili stariji od vas. Ako ste u vezi ili braku, period omogućuje da nadoknadite neke propuste i učvrstite vezu. U tome će vam pomoći i ispunjenje nekih zajedničkih planova kojima ćete graditi svoju budućnost udvoje.

Posao i novac:

Poslovne okolnosti će se poboljšati, vaše poslovne perspektive će se proširiti. Uz pomoć prijatelja i ljudi koji veruju u vas i vaše mogućnosti, napredovaćete više nego što možete i naslutiti. Sada vam baš ništa ne stoji na putu, pa čak ni sopstveni strahovi. Svjesni ste svojih poslovnih vrijednosti i možete ostvariti puno. Osim toga, ovo je vrijeme za širenje mreže poslovnih kontakata. Možete imati koristi od poslovnog umrežavanja, od udruživanja s osobama koje imaju iste ili slične ciljeve kao i vi. Od jula pa sve do kraja godine očekuje vas pojačana radna aktivnost, a primijetićete i kako se mnogo toga događa na polju finansija, piše “Atma“.

Facebook komentari