OBRAĆANJE DIREKTORICE KCUS-a: Situacija je ozbiljna, krećemo se ka lošem scenariju

Situacija s epidemijom koronavirusa u Bosni i Hercegovini iz dana u dan postaje sve teža.

To se naročito odnosi na Kanton Sarajevo, gdje se u posljednja 24 sata registrovana četiri umrla uz 188 novozaraženih.U izolatoriju Podhrastovi danas je primljeno i dijete od 14 godina.

Prof.dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajeva je u razgovoru za Faktor uputila apel bh. građanima.

Trenutna situacija je izuzetno ozbiljna. Očigledno je da se krećemo prema lošem scenariju. Mjere zaštite koje bi građani morali poštivati bi, zaista, morale biti striktno poštivane. Maske nositi propisno, na nosu i ustima, prati ruke vrlo često i temeljito tekućom vodom i sapunom, poštivati fizičku distancu od 2 metra.

Molim građane da ne improviziraju i ne nose one prozirne maske koje su fiksirane na bradi jer one ne štite. Dapače, one sakupe sve ono što oni ne bi trebalo da udahnu. Radi se o virusu koji se kapljično prenosi vazduhom i moraju imati prekriven nos i usta. Dakle, bolje je nositi prozirni vizir, štit preko cijelog lica od one male prozirne maskice sa brade. Maske se ne nose radi forme.Znači, nema smisla držati masku na podbratku, ili samo na ustima a sa otkrivenim nosom ili još najbesmislenije, nositi masku u ruci. Pravilno postavljena maska je odlična zaštita – naglasila je prof.dr. Izetbegović,piše Slobodnabosna

Također, moraju se poštivati i sve druge propisane mjere.

Izbjegavati okupljanja u zatvorenim prostorima. I na otvorenom nositi maske ako ima više osoba u okruženju – poručila je Izetbegović.

