Koliko glasno i koliko dugo smijete koristiti slušalice kako biste spriječili gubitak sluha?

One dozvoljavaju uživanje u glazbi ili razgovoru s prijateljima iz cijelog svijeta, bilo da ste na plaži ili u automobilu.

Ovo je posebno dobrodošlo s obzirom na trenutnu situaciju kada su virtualni sastanci postali svakodnevica. Iako svi samo pričaju o njihovim dobrobitima, pitanja o opasnosti stalnog korištenja slušalica se rijetko postavljaju. Postoji i zdravo korištenje slušalica, a vi samo morate znati koliko je glasnoće dovoljno i kada se malo od njih odmoriti.

Kako zvuk može uzrokovati gubitak sluha

Zvuk je važan alat za komunikaciju, ali srednje uho je jako osjetljivo na balans zvukova koje prima iz okoline. Postoje tisuće stanica u ušima, a neke od njih su odgovorne za prijenos zvuka od uha do mozga, gdje se on dalje obrađuje.

Glasan zvuk može zauvijek oštetiti sluh, tj. uzrokovati štete unutar stanica, što će poremetiti mehanizme prijenosa zvuka. Šteta može nastati i kroz poveznicu između stanica, koja će biti ometana jakim zvukom. Ukratko, preglasan zvuk može biti štetan.

Koliko je preglasno?

Centar za prevenciju bolesti je objasnio detaljno o decibelima i njihovom utjecaju na sluh. Jedna od važnijih stvari koje treba zapamtiti pri korištenju slušalica koje su upaljene na maksimalan volumen od oko 105 do 110 dB. Na primjer, izloženost visini zvuka od 85 dB može uzrokovati oštećenje uha u roku od dva sata, dok maksimalna jačina to može učiniti za 4 minute. Zvuk ispod 70 dB neće oštetiti sluh. Ovo je važno znati jer je ovo vrlo čest način uništavanja sluha.

Koliko je predugo?

Uz glasnoću i vrijeme uporabe slušalica je važan faktor koji može doprinijeti mogućem oštećenju sluha. Jednostavno rečeno, glasnija glazba ima veći potencijal da će uništiti sluh u kratkom vremenu. Stručnjaci (The Occupational Safety and Health Administration) upozoravaju kako se svaki radnik koji je izložen buci od 85 dB više od 8 sati mora imati zaštitu. Iako vam ovo možda zvuči previše, ako slušate glazbu na slušalice koje su malo glasnije od navedenog, šteta može nastati nakon samo jednog sata, što ćete vjerojatno i potrošiti na slušanje glazbe. Dobro je zapamtiti kako slušanjem glazbe koja nije preglasna ne činite nikakvu štetu. No, balans je i u ovom slučaju važan pa osim glasnoće, paziti i koliko dugo slušalice koristite.

Prijedlozi za sigurno korištenje slušalica

Sluh može biti oštećen kao posljedica jakog zvuka, a u kombinaciji s dugotrajnim korištenjem može uzrokovati gubitak sluha. Evo nekoliko preporuka kako očuvati zdravlje i uživati u glazbi:

Pratite koliko dugo koristite slušalice u danu i koliko je glasan zvuk

Uzmite pauze ako ste ih dugo koristili

Ako idete na događaj na kojem će biti jako glasna glazba, ponesite čepiće za uši

Neka vam ne bude problem porazgovarati sa stručnjakom koji će odgovoriti na sva vaša pitanja vezana za sigurno korištenje slušalica.

Zdravlje našeg sluha ovisi i o nama pa je važno poduzeti određene korake kako bismo se zaštitili, piše “Ordinacija”.

