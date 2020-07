Ogorčeni mještani prijete blokadom Graničnog prijelaza Doljani

Mještani naselja Gabela Polje i Gabela ogorčeni su činjenicom da je Granični prijelaz Gabela Polje zatvoren već dva mjeseca. Kako su rekli za Bljesak.info, ovakav potez otežava svakodnevicu stanovnicima pograničnih naselja, ali i svim mještanima Čapljine.

– Mi smo usko vezani za Hrvatsku, za Metković, za granicu. Svaki dan prelazimo granicu radi posla, radi zemljišta, radi djece, a to osnovno ljudsko pravo nam je protekla tri mjeseca onemogućeno – kaže za Bljesak.info mještanka naselja Gabela Polje.

Na području Čapljine za prijelaz vozila, odnosno ulazak u Hrvatsku, otvoren je samo Granični prijelaz Doljani.

– To znači da umjesto pet metara do granice i tri kilometra do moje zemlje u Metkoviću ja moram putovati pet kilometara do granice i još pet kilometara do zemlje – govori drugi mještanin Gabela Polja.

On ističe kako uz to sve mora čekati i na GP Doljani po sat.

– Gužve su velike, ljudi idu na more, ulaze u Hrvatsku, a nama je onemogućeno osnovno ljudsko pravo i otežana nam je svakodnevica – dodaje on,piše

Mještani kažu da postoji ideja da prosvjedom, odnosno blokadom Graničnog prijelaza Doljani i magistralne ceste M-17 prema Doljanima, a samim tim i prema Svitavi, preko koje se ide do Neuma, skrenu pažnju na svoje probleme.

– Njih u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru nije briga, oni zatvore granice i to je to. Ne pitaju se kako je malom čovjeku. E tako više neće ići – kažu mještani.

