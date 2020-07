Kakvi su horoskopski znaci kao kolege na poslu?

OVAN

Ovnovi su rođene vođe, a taj njihov kvalitet zapravo najbolje dolazi do izražaja upravo na radnom mjestu. Uglavnom su uvijek puni entuzijazma i motivisani za svoj posao. Kada je u pitanju novi projekat ili zadatak, Ovnovi će se prvi javiti za učestvovanje i rado će preuzeti inicijativu, zbog čega su omiljeni među kolegama introvertima koji ne vole da budu u prvom planu. Ponekad znaju malo previše da šefuju, ali sve im se to oprašta na račun njihovog optimizma i reda koji unose na radno mjesto.

BIK

Baš kao i u svakom drugom životnom aspektu, pa tako i poslu – Bikovi vole kvalitet. Maksimalno će se posvetiti tome da kvalitetno odrade svoj posao. Na dobrom su glasu zbog svoje nevjerovatno snažne radne etike. Možda jesu tvrdoglavi, ali takođe su disciplinovani i pouzdani. Ko ne bi poželio takve kolege?

BLIZANCI

Oni vole da budu motivisani na radnom mjestu. Sve je dobro dok dobijaju nove izazove koji ih stimulišu. Blizanci se ne boje promjena i uživaju u njima pa im nijedan novi zadatak neće teško pasti. U trenutku kad su motivisani, Blizanci su najbolje kolege na svijetu i zaduženi su za zabavu na poslu. Međutim, kad se ne osjećaju motivisano i kada im je dosadno, ponestane im energije pa je onda na kolegama red da ih izvuku iz takvog raspoloženja.

RAK

Rakovi su timski igrači i obožavaju zajedništvo koje vlada na radnom mjestu. Po prirodi su vrlo brižni, pa ćete njima uvijek moći da se povjerite kad imate neki problem na poslu. Oni će vas saslušati i dati vam koristan savjet, a vjerovatno će vas i utješiti kockom kolača koji su tog jutra donijeli na posao samo za svoje kolege. Dobro pazite da ih ne povrijedite jer teško opraštaju i postaju hladni i povučeni kad se zbog vas osjećaju loše.

LAV

Baš kao i Ovnovi, i Lavovi imaju kvalitete rođenog vođe i predani su poslu, ali za razliku od Ovnova – Lavovi vole da dobiju potvrdu da su odlični u tome što rade. S obzirom na to koliko dobro odrađuju svoj posao, imaju potpuno pravo na to priznanje. Uvijek su neustrašivi u radnoj okolini i neće dozvoliti da neki problem upropasti sav trud. Kolege ih vole jer su uvijek spremni na sve izazove.

DJEVICA

Dobra stara perfekcionistkinja, Djevica je ta koja će se potruditi da sve uvijek ide glatko na poslu. Pritom će ponekad i naljutiti kolege koji bi voljeli da se malo opusti i ne razmišlja o poslu baš svake sekunde. Djevice su pravi radoholičari i maksimalno su posvećene poslu. Najveća mana im je to što često imaju prevelika očekivanja i zato prebrzo reaguju na nešto što je prema njihovim standardima greška, a pritom zaboravljaju da svako radi svojim tempom i na svoj način.

VAGA

Atmosferu na radnom mjestu uvijek podiže šarmantna i komunikativna Vaga. Kraljica diplomatije, Vaga može dobro da se slaže baš sa svima. Upravo je zbog tih kvaliteta zadužena i za rješavanje sukoba između kolega. Uvijek uspije da vrati mir i balans u radnu okolinu i smiri strasti. Ako pak primijetite da je vaša kancelarijska Vaga malo povučena i zamišljena, to znači da je pod stresom i da joj treba doza kolegijalnosti i razgovora.

ŠKORPIJA

Škorpije su na poslu jednako intenzivne kao i u privatnom životu. Vrlo su ambiciozne i kada imaju neki cilj, uradiće baš sve da bi ga ostvarile. Ako se predaju nekom zadatku, niko i ništa ih neće spriječiti u tome da ga odrade. Zato u nekim trenucima možda malo zaborave na timski duh i kolegama malo povrijede ego, ali one samo žele da posao bude odrađen do kraja i kvalitetno.

STRIJELAC

Blizance i Vage već smo spomenuli kao predvodnike dobre zabave na radnom mjestu, ali ako na poslu imate Strijelca, onda znate da će ih on “postidjeti” svojom pozitivom. Dobri duh svake radne okoline, idealista Strijelac uvijek je tu da sve okrene na pozitivu čak i kada posao ne ide onako kako ste zamislili. Svojom zaraznom energijom mobilisat će kolege i kad je najteže.

JARAC

Samo mu dajte da u miru i tišini radi svoj posao. Jarac je kolega koji sve drži pod kontrolom iz sjenke. Nema potrebu za nametanjem, nikad nije među najglasnijima, ali zato je uvijek među najvrijednijima. Daleko od toga da nije ambiciozan. I te kako ima svoje ciljeve, ali do njih dolazi mirno i bez previše pompe.

VODOLIJA

Vodolije se na radnom mjestu najbolje osjećaju kada doprinose nekom višem cilju. Ne vole da rade posao samo zbog posla, iako su i na to spremne. Vrlo su inovativne i originalne, a kolege ih vole jer su uvijek zanimljivo društvo i podstiču ih na razmišljanje o svim ostalim važnim stvarima u životu.

RIBE

Svi kvaliteti maštovitih Riba najviše dolaze do izražaja na nekom kreativnom poslu, ali nema tog radnog mjesta na kojem one neće izraziti svoju kreativnost. Vole da sanjare, pa možda ponekad stanu na žulj praktičnim Dejvicama i Jarčevima koji nekad nemaju razumijevanja za njihov unutrašnji svijet kad je posao u pitanju. Međutim, kada im zatreba rame za plakanje i kolegijalni savjet, odmah će se obratiti Ribama jer znaju da će ih one saslušati, prenosi “Zadovoljna“.

