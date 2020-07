Od euforije do tuge: Pripadnici ovih znakova horoskopa imaju najgore promjene raspoloženja

Svaki horoskopski znak ima dobre i loše osobine. Astrologija najčešće ima riječi hvale za pripadnike horoskopskih znakova, a negativne osobine se rijetko kad spominju. Međutim, neki ljudi su izuzetno ćudljivi pa njihovo ponašanje, emocije i osjećaji uveliko ovise o njihovom raspoloženju, prenosi “Fokus“.

Znaju u nekoliko minuta promijeniti raspoloženje od euforije do velike tuge i neraspoloženja, iz razloga samo njima znanih.

Rak

Prvo mjesto zauzimaju Rakovi. Oni sve misle i osjećaju vrlo duboko. Njihovo dobro raspoloženje pokazat će koliko im je stalo, dok će njihovo negativno raspoloženje iskaljivati na drugima kako bi im naudili. Oni mogu prenijeti svoje emocije na druge i promijeniti raspoloženje svima koji se oko njih nalaze.

Ribe

Riba nije daleko od Raka, a s obzirom na to da su oba znaka vodena, to i nije tako čudno. Izuzetno su osjetljivi na sve i ne vole se suprotstavljati situaciji. Umjesto toga, to zadrže za sebe. Ali Ribe uče iz svog raspoloženja i nadahnjuje ih da rade na svojoj kreativnosti.



Škorpion

Škorpioni intenzivno doživljavaju stvari. Ne mogu sakriti svoje osjećaje ako su lošeg raspoloženja ili ljuti na nekoga. Ali svoje raspoloženje žele pretvoriti u akcije. Stoga nije dobro Škorpione naljutiti ili rastužiti, jer oni uzvraćaju na te emocije konkretnim akcijama.

Ovan

Ovnovi ne mogu sakriti svoje raspoloženje od drugih. Ako im neko pokvari raspoloženje, osvetit će se i pobrinuti da dokažu svoju superiornost.

Vaga

Vage će uvijek pitati svoje voljene ako su ljuti na njih. Uvijek su u strahu da bi nekoga mogli nesvjesno povrijediti, a to im uništava raspoloženje i tako postaju ćudljivi. Vage se trebaju okrenuti sebi i pobrinuti se da manje analiziraju situacije i osjećaje.

Facebook komentari