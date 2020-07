Dr. Željko Ler: Optužbe da Bosanci šire virus po Hrvatskoj i Crnoj Gori su samo alibi

Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini je nepovoljna imajući u vidu svakodnevnu pojavu novozaraženih i novooboljelih osoba, u oba bosanskohercegovačka entiteta, Federaciji BiH i Republici Srpskoj, koja zadržava trend relativno visokog porasta i zaziremo od eksponenecijalnog rasta koji bi ugrozio zdravstveni sistem i zdravstvene kapacitete, rekao je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) epidemiolog prim. dr. Željko Ler, nekadašnji direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Navodi iz susjednih zemalja, posebno iz Hrvatske i Crne Gore, da su Bosanci i Hercegovci prenosnici virusa te je stoga zbog njih nužno zatvaranje granice i uvođenje mjera samoizolacije, ne stoje, kaže dr. Ler.

“Razgovaramo i govorimo o pandemiji, o globalnoj pojavi jedne zarazne bolesti u cijelom svijetu. Prema tome, kada uže gledamo, i u našem regionu, uključujući i Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju. To opravdanje je, po meni, alibi. To je sigurno širenje zaraze i u njihovim zajednicama kao što se dešava i u BiH. Nesumnjivo je da je i u Bosni i Hercegovinu unešena infekcija, kao što je vjerovatno i u Hrvatsku, i u Crnu Goru, i u Srbiju. Ne možemo okrivaljavati jedni druge. Jer, to je traženje alibija za manje ili više pozitivan, korektan i sveobuhvatan rad njihovih kriznih štabova. Prema tome, mislim da su to samo izlike, a zatvaranje granica je jedna od mjera koja se svojevremeno pokazala efikasnom u suzbijanju unošenja infekcije, tako da vjerovatno posežu za njom žrtvujući na taj način u značajnoj mjeri i svoju turističku sezonu”, naveo je dr. Ler.

– Skraćivanje rada ugostiteljskih objekata –

S obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme evidentirano povećanje broja oboljelih, dr. Ler je govorio o tome da li je to uzrokovano nepridržavanjem postojećih mjera ili ranim ukidanjem, odnosno popuštanjem mjera koje su bile na snazi.

“Mi smo 31. maja proglasili prestanak stanja prirodne nesreće obzirom da je epidemiološka situacija bila relativno povoljna, odnosno relativno stabilna. Nastupio je, zapravo, jedan period zatišja, rekao bih. Mjere su, po meni, ukinute, ne prerano, ali ih je trebalo sukcesivno ukidati jednu po jednu u razmaku od po nekih sedam dana. Pa, ukoliko nam se ponovno desi porast, kao što se sada desio, da otprilike možemo locirati koja od mjera je bila razlogom, odnosno čije je ukidanje bilo najvjerovatnijim razlogom povećanog broja oboljelih. Mislim da su prenaglo ukinute sve mjere odjednom”, navodi dr. Ler.

Ali, ono što je najvažnije, kaže, ukidanje restriktivnih mjera nije dovoljno iskomunicirano prema populaciji, da to ne podrazumijeva ukidanje nošenja lične zaštitne opreme i ponašanja koje je bilo do tada.

“Dakle, nije decidirano rečeno da maske treba i dalje nositi, da treba držati fizičku distancu od dva metra, da treba prati ruke… To je, po meni, jedna greška u komunikaciji prema ljudima, prema populaciji koja nam se nije trebala dogoditi. Ali, evo dogodila se i u regionu, tako da ne mogu kriviti nikoga u tom kontekstu”, kaže dr. Ler.

S obzirom na to da je Crna Gora na jednom dijelu zemlje donijela odluku o zatvaranju ugostiteljskih objekatana sedam dana, da je Srbija, ali i entitet RS ograničio rad ugostiteljskih objekata, dr. Ler govorio je da li i u FBiH treba donijeti nove mjere.

“Sigurno je da bi određene mjere trebalo pooštriti. Tu, prije svega, dolazi u obzir eventualno skraćenje rada, ne zatvaranje kafića i mjesta na kojima se mladi pretežno okupljaju. Ali, nužno je stvaranje uslova za striktno održavanje fizičke distance, koja je uslov bez koga se ne može, uz poštivanje svih ranijih mjera – nošenje maski, održavanje lične higijene itd. Jer, bez toga, bilo koja restriktivna mjera koju uvedemo neće dati željene rezultate ako se ljudi budu ponašali nonšalantno, ako budu ignorirali evidentno prisustvo virusa među nama i činjenicu da je gotovo 80 posto zaraženih osoba asimptomatskih, koje ne pokazuju znakove oboljenja, a nose i šire viruse”, navodi dr. Ler.

– Nužno će biti uvesti nošenje maski i na otvorenom –

Kaže kako se aktuelizira i novu sliku cijeloj situaciji daje činjenica, o kojoj su neke njegove kolege i on raspravljali još polovinom maja, a što je i Svejtska zdravstvena organizacija (WHO) proteklih dana pretpostavila, da je prisutno i takozvano aerogeno širenje, odnosno aerogeni prenos virusa.

“To podrazumijeva prenošenje putem zraka sasušenih čestica koje sadrže virus i koje se sa uskovitlanom prašinom udišu. U tom kontekstu, dovodi se u pitanje i proširenje određenih mjera, a to je nošenje maski i na otvorenom, što do sada nismo zagovarali, pogotvo u uvjetima gdje se kreće veći broj pješaka, u pješačkim zonama, kada je vjetrovito vrijeme… Isto vrijedi i za zatvorene prostore sa vještačkom ventilacijom i ubacivanjem zraka spolja. To u značajnoj mjeri komplicira cijelu situaciju i vjerovatno će uslijediti nove preporuke od WHO-a, koje podrazumijevaju i ovaj put prenošenja uzročnika COVID-19”, navodi dr. Ler.

S obzirom na to da je nastupilo ljeto i da slijedi period godišnjih odmora govorio je i o tome kako se treba ponašati prilikom turističkih, ali i putovanja uopće, te šta sa sportskim takmičenjima tokom ljeta.

“Putovanja kao putovanja nisu rizična, međutim zavisi od destinacije na koju se odlazi. Jer, odlazimo u zemlje u kojima je slična epidemiološka situacija. Dakle, koronavirus je i tamo prisutan. Ako se već odlučimo za putovanja na neke destinacije izvan BiH, treba se striktno pridržavati mjera koje propisuje dotična zemlja, a koje su nesumnjivo slične mjerama koje propisujemo i zagovaramo i mi u BiH. Što se tiče sportskih takmičenja, naravno, mogu se održavati bez prisustva publike. Poželjno je da to ne budu sportovi koji podrazumijevaju direktni kontakt protivnika. Ali, u svakom slučaju, održavati ih bez prisustva publike”, navodi dr. Ler.

– I u jesen sa problemom koronavirusa –

Osvrnuo se i na masovna okupljanja, a jedno od njih će u subotu, 11. jula biti u Potočarima, u Srebrenici kada će se obilježiti 25. godišnjica genocida. Dr. Ler je dao jasna i precizna uputstva kako i na koji način treba da se ponašaju oni koji će tog dana boraviti u Srebrenici.

“Znam i upoznat sam sa činjenicom da to neće biti masovno okupljanje, kakvo je bilo prethodnih godina. Nažalost, jeste 25. godišnjica, ali mislim da će broj posjetilaca biti značajno, značajno manji. A, oni koji se budu okupljali u Srebrenici povodom ove tužne godišnjice treba da se pridržavaju svih općih mjera što uključuje nošenje maski, fizičku distancu i ličnu higijenu. To je osnov! Jer, bilo koja druga mjera neće dati nikakav rezultat ukoliko ove osnovne, najjeftinije, a najefikasnije mjere budu zanemarene”, navodi dr. Ler.

Govorio je i o tome kakve su procjene da li ćemo ovo stanje kada je u pitanju koronavirus zadržati do jeseni ili duže, te kako da se naučimo adekvatno živjeti sa virusom koji je oko nas.

“Već odavno smo i ja i mnoge moje kolege spomenuli da će nam maske i ovaj način ponašanja postati novi imdž i novi modni detalj. Vjerovatno će ova situacija potrajati duže vremena. Ući ćemo i u jesen sa problemom koronavirusa – SARS-CoV2, koji će dodatno biti iskompliciran pojavom sezonske gripe. Da li će COVID-19 postati isto tako sezonska bolest, to ćemo vidjeti u doglednoj budućnosti, za par godina. Međutim, za sada ne pokazuje sezonski karakter. Virus je prisutan, stalno rezultira novim brojem novooboljelih, tako da ćemo ga, najvjerovatnije, imati u cirkulaciji kroz duže vrijeme. Kakav će se scenario na kraju pokazati, to ćemo vidjeti. Može se desiti da virus nestane, kao što je nestao i vrirus SARS-a i MERS-a svojevremeno, koji je iz iste porodice virusa, ali za sada računamo s tim da će dugo vrmena biti prisutan među nama i sukladno tome se moramo ponašati”, poručio je dr. Ler.

Facebook komentari