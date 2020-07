Bahrudin Salihović će 11. jula ukopati oca Bajru: Prije 25 godina sam hodao i spavao među ubijenim

Nekompletni skeletni ostaci Bajre Salihovića (rođen 1943. godine) pronađeni su prošle godine u mjestu Kazani kod Srebrenice. Nakon odluke porodice Bajro Salihović će svoj smiraj pronaći u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine.

“Imao sam 25 godina kada je Srebrenica pala, kad sam izgubio oca, a 25 godina poslije pada Srebrenice pronašao sam ga ponovo i riješili smo da ga kopamo. Majka mi je bolesna. Na njezino insistiranje i incijativu riješili smo da ga kopamo ove godine, tako da kompletno tijelo nije, ali smo zahvalni Bogu što je išta pronađeno, jer i sam sam preživio sve to”, priča Bajrin sin Bahrudin za Anadolu Agency (AA).

Posljednji put su se Bahrudin i njegov otac Bajro vidjeli na Buljimu kada je Srebrenica pala.

“Poslije prve zasjede sam ga izgubio, prvog granatiranja. Tražio sam ga, nisam ga mogao naći. Deveti dan sam prešao na slobodnu teritoriju. Čuo sam od nekih ljudi da se ponovo vratio prema Srebrenici, s određenom grupom. To je sve što znam o njemu”, kaže Bahrudin koji se 2002. godine vratio u rodnu Voljavicu gdje je živio sa svojom porodicom do 1992. godine kada su izbjegli u Srebrenicu gdje su bili do pada 1995. godine.Bahrudin kaže da zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusa njegov brat i sestre neće moći 11. jula prisustvovati ukopu i dženazi oca Bajre. Bahrudinov brat živi u Belgiji, jedna sestra u Austriji, druga u Njemačkoj, a treća u Australiji.

Dodaje da je zahvalan Bogu što su kosti njegovog oca Bajre pronađene, iako je tijelo nekompletno te da je porodici važno da znaju gdje je mezar njihovog oca.

“Za to sam zahvalan dragom Allahu što je nađeno bilo šta od njega da se ukopa, da se zna gdje je njegovo grobno mjesto, da se prestane s manipulacijama, da nisu to mrtvi gore, da nije toliko izginulo. Ponavljam, sam sam preživio to, sve sam vidio, gazio po mrtvima, hodao između mrtvih, spavao među mrtvima. Drago mi je s druge strane što ćemo znati gdje mu je mezar, gdje se možemo pomoliti, odvesti svoju unučad, da im pokažemo gdje im je dedo i da je ubijen u genocidu”, kaže Bahrudin.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula će biti klanjanja dženaza i obavljen ukop osam identifikovanih žrtava genocida.

