Pilav: Šta god da se desi nema policijskog sata, ni zatvaranja kafana… Moram i da pohvalim neke poduzetnike

Krizni štab Ministarstva zdravstva KS donio je u subotu set novih restriktivnih mjera koje za cilj imaju suzbijanje širenja koronavirusa. Međutim, većina mjera je i do sada bila na snazi i postavlja se pitanje kako osigurati njihovo provođenje, s obzirom na izuzetno veliki porast broja novozaraženih osoba u KS – piše Oslobodjenje.

– Kontrola provođenja donesenih mjera je na inspekcijskim organima i očekujemo da oni kao i do sada rade svoj posao u ovom segmentu, kazala je šefica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS Aida Pilav.

Prema njenim riječima, iako na prvi pogled djeluju iste kao i dosadašnje, nove mjere ipak uvode neka dodatna ograničenja.

– Prije svega to se odnosi na javna okupljanja. Federalnim mjerama je taj broj ograničen na 100 osoba u zatvorenom prostoru i 300 osoba na otvorenom. Mi smo pooštrili te mjere i uveli ograničenja od 50 osoba u zatvorenom i do 100 osoba na otvorenom. Mislim da smo se previše opustili u pogledu organizovanja svadbi i drugih javnih okupljanja i to treba reducirati, kako bi spriječili dalje naglo povećavanje broja zaraženih, dodala je Pilav.

Posebno je istakla mjere koje se odnose na ponašanje pravnih subjekata.

– Vjerujte da mi se i danas, nakon skoro pola godine, dešava da me iz firmi zovu i kažu: “Imamo zaraženu osobu, šta da radimo”. Pa nije više februar. Osim toga, prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, svi pravni subjekti su dužni sačiniti planove djelovanja u slulčaju širenja zaraznih bolesti. Te planove moraju imati svi, bez izuzetka. Ovime smo ih podsjetili da imaju tu obavezu, pa neka izvole i napraviti planove, ili neka budu spremni da plate kaznu, ako se ogluše o ovu naredbu, a kazne iznose između 3.000 i 10.000 maraka. Osim toga, donijeli smo i preporuke da poslodavci, ako je to moguće, organizuju rad od kuće – napomenula je Pilav.

Govoreći o preporukama i naredbama za pravne subjekte uputila je i pohvale na račun nekih od njih.

– Moram da pohvalim male poduzetnike, poput kozmetičkih i frizerskih salona i slično, koji se zaista pridržavaju svih propisanih mjera. Tu su dezinfekcione barijere, sredstva za dezinfekciju ruku, uposlenici nose maske, rukavice, vizire… Moram dodati i da ugostitelji uglavnom poštuju propisane mjere, koje uključuju razmak između stolova, obaveznu dezinfekciju i slično, naglasila je Pilav.

Podsjetila je da se među mjerama nalaze i preporuke da uposlenici, kod kojih se jave respiratorni problemi, povišena temperatura i slično, ne bi trebali dolaziti na posao, uz obavezno javljanje doktoru, niti slati djecu u vrtiće.

Na kraju je prokomentarisala i špekulacije o mogućem ponovnom zatvaranju ugostiteljskih objekata, frizerskih i kozmetičarskih salona, javnog prevoza, o uvođenju policijskog sata…

– Neće biti policijskog sata, niti zatvaranja objekata. To je dalo određene efekte u početku, ali sada već ne bi dalo neke značajnije rezultate. Uostalom, ni preporuke Svjetske zdravstvene organizacije više ne predviđaju niti preporučuju potpuni “lock down” kakav smo imali u početku. Ono što moramo je da budemo odgovorni prema sebi i drugima. Moramo konačno prihvatiti kao nešto normalno i uobičajeno nošenje maski i čuvanje distance, pogotovo kada smo u zatvorenim javnim objektima, gradskom prevozu i slično. Naprosto, moramo se navići da živimo s tim navikama. Tek tada ćemo moći računati na smanjenje broja novozaraženih osoba, istakla je Pilav,prenosi Depo

Facebook komentari