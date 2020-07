Projekt “Exodus”: Slikarski opus Safeta Zeca od 7. jula u Potočarima

Slikarski opus “Exodus“ priznatog bh. slikara i grafičara Safeta Zeca, zahvaljujući saradnji sa Gradom Sarajevo i Memorijalnim centrom Srebrenica, u sklopu obilježavanja 25. godišnjice genocida od 7. jula će biti izložen u Potočarima, prenosi Anadolu Agency (AA).

Zec je na opusu radio posljednjih 20 godina inspirisan pijetetom prema ljudskim tragedijama, tragedijom u Srebrenici, tragičnom ljubavnom sagom Sarajlija Boška i Admire i odlaskom i bježanjem s fokusom na djecu.

“Nalazim se u vrlo, da ne kažem teškoj situaciji, zapravo položio sam mnoge ispite, misleći naravno na moje djelo i izložbe, koje sam priređivao. Ovo je jedan poseban momenat, za mene jedinstven. Prvi put je to ispit kojem sam prišao sa zebnjom i s rezervom i naravno s, ne sa sumnjom, ali očekujem da i sam vidim kako će to izgledati, kako će se to tamo staviti, jer jedno su galeriji, a drugo su muzeji. Ovo je jedan užasan prostor, na jednom užasnom mjestu, tako da zapravo drago mi je da su ljudi na neki način imali uvjerenje i povjerenje da će to moje djelo na neki način da u najmanju ruku da ne smeta, da će zapravo tu naći svoj nekakav smiraj. Da će u najmanju ruku harmonizirati s tom užasnom boli i tragedijom koja se tu dogodila“, kazao je Zec i dodao da je opus radio godinama iz svoje ljudske i umjetničke potrebe:

“To djelo će sigurno ići dalje i biće pokazivano, ali ovo će biti zaista jedinstveno. Prvi put i posljednji da se nalazi na jednom mjestu zločina.“

Sarajevski gradonačelnik Abdulah Skaka izrazio je zahvalnost Zecu, ali i Emiru Suljagiću, direktoru Memorijalnog centra Srebrenica s kojim je Grad Sarajevo uspostavio saradnju.

“Kada smo bili na zatvaranju ‘Exodusa’ u Veneciji prije par godina ja sam bio siguran i uvjeren da će taj opus, ta izložba doći u BiH, doći u Sarajevo, doći u Srebrenicu“, kazao je Skaka i nastavio:

“Sama Srebrenica, Potočari, Memorijalni centar je samo mjesto gdje suština ima nema drugi oblik.“

Suljagić je prije svega naglasio kako je Srebrenica samo gravitacioni centar genocida počinjenog u BiH, na njenoj cijeloj teritoriji protiv jednog njenog naroda i protiv svih onih koji su tu zemlju u tom trenutku smatrali svojom domovinom.

“Nama je bilo suđeno, Memorijalnom centru i ovoj temi da ostane irelevantna lokalna tema. S autorom, sa slikarom poput Zeca, ono što smo mi željeli jeste da otvorimo vrata velikim afirmisanim bh. umjetnicima. Umjetnost će za manje od jedne generacije postati naš jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji saveznik. Biće vrlo malo drugih izričaja. Naravno, uvijek će se neko time baviti na akademski način, na istraživački način, ali će umjetnost ostati naš saveznik zauvijek“, istakao je direktor Memorijalnog centra Srebrenica.

U Vijećnici je danas predstavljena i redovna poštanska marka, koju je Bh. pošta izdala u saradnji s Gradom Sarajevo i Memorijalnim centrom Srebrenica. Bh. slikar Zec je BH Pošti za izradu markice ustupio svoje djelo pod nazivom “Zagrljaj“, a ona će biti puštena u promet 7. jula na dan otvaranja izložbe “Exodus“ u Potočarima.

Opus “Exodus“ biće predstavljen 7. jula u bivši fabrici akumulatora u Srebrenici s početkom u 17 sati, kao zvanični dio programa obilježavanja 25. godišnjice genocida.

