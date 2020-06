Obradović: Pune su bašte i tramvaji, inspekcije bi trebale intenzivirati rad i povećati kazne

Ljudi su poželjeli normalno živjeti, družiti se, izaći sa prijateljima na kafu. Većina ih se pritom nije pridržavala mjera distance i nošenja maski, ne razmišljajući da je virus cijelo vrijeme među nama. Građani se ne mire s tim, iako stručnjaci stalno upozoravaju da više ništa nije isto kao prije epidemije. Mislim da bismo svi trebali biti svjesni toga, prije svega zbog zaštite vlastitog i zdravlja svoje porodice, a onda i cijelog društva – kaže Obradović.

Smatra da su povećanom broju pozitivnih na COVID-19 doprinijeli i importovani slučajevi nakon otvaranja granica BiH.

– Došao je avion iz Saudijske Arabije u kojem je bila zaražena osoba, zatim autobus iz Švedske sa osobom pozitivnom na koronavirus. To su neki slučajevi za koje smo znali, jer se radi o javnom transportu, ali zamislite koliko je takvih koji dolaze vlastitim automobilima i koliko je takvih u proteklih mjesec ušlo u BiH!? Postavlja se pitanje – šta uraditi? Uvijek je dilema – šta uraditi kako bismo sačuvali zdravlje ljudi, ali i privredu? Nijedna pandemija u historiji čovječanstva nije bila samo zdravstveni problem, pa tako ni ova, jer pogađa društvo u cjelini. Naša je navika da kad neko dođe iz Njemačke – okupi se puna kuća familije i prijatelja. Takvo ponašanje u situaciji u kojoj se nalazimo je rizično i toga trebamo biti svjesni. Šta hoću da kažem? Onaj ko je došao iz Njemačke ili neke druge zemlje da vidi rodbinu sigurno neće otići u izolaciju, ali zato mi koji ovdje živimo trebamo poštovati mjere koje su na snazi. Sreća je pa je toplo, može se boraviti na otvorenom, provjetravati prostorije, voditi računa o ličnoj higijeni, a i ne moramo sjediti tik jedni uz druge kako bismo se čuli – naglašava.

Kaže kako su pune bašte ugostiteljskih objekata i vozila javnog gradskog prijevoza dokaz da ih samo rijetki poštuju.

– Prvih dana kada je krenuo javni prijevoz ljudi su poštovali obilježena mjesta, gdje se može sjediti, a gdje ne i tako gradski prijevoz može funkcionisati. Međutim, ako će tramvaj kao jutros, kada sam pošla na posao, biti pun, da u njemu više ljudi stoji nego što sjedi, onda je sasvim jasno da se mjere ne poštuju. Mislim da je ovo trenutak kada inspekcija treba raditi svoj posao, jer svako onaj ko pruža usluge treba se pridržavati donesenih mjera. Ne kažem da inspekcija ne radi, ali gledajući takve prizore, mislim da bi njihov nadzor trebao biti intenzivniji, a novčane kazne veće – ističe epidemiologinja.

Dodaje da bi ove godine ipak najpametnije bilo godišnji odmor provesti u BiH, a za one koji će van granica naše zemlje, poručuje je da ne napuštaju Evropsku uniju.

– Javni transport, bilo da se radi o avionu ili autobusu, potencijalni je rizik. Osim toga, izboru destinacije također treba posvetiti posebnu pažnju. Ovih dana turističke zemlje poput Grčke i Portugala, te još neke druge, nameću se kao sigurne ili sa minimalnim rizikom od koronavirusa kako bi privukle što više turista. No, ta sigurnost nikada nije stopostotna, jer zavisi od puno faktora, kako se poštivaju mjere u mjestu gdje odlazite te koliko će se drugi turisti pridržavati tih mjera – napominje.

Ističe kako BiH nikada nije izašla iz prvog vala epidemije. Iako je bilo sedmica da u pojedinim područjima zemlje nije otkriven nijedan pozitivan slučaj, COVID-19 krivulja, kaže Obradović, pokazuje da su u našoj zemlji svaki dan registrovani oboljeli,piše Faktor

– Drugi val je izvjestan, a ako se, prema nekim prognozama, javi na jesen, u vremenu kada nastaje i sezonska gripa, bit će to ogromno opterećenje za zdravstveni sistem. Na sreću prvi val nije bio strašan, jer nismo imali puno osoba sa teškom kliničkom slikom koje bi zatrpale zdravstveni sistem. Međutim, uzalud je uvoz respiratora ako nemate ljude koji će ih opsluživati, jer prvo što se iscrpljuje je zdravstveni kadar. Već imamo slučaj da se Tuzla žali kako im nedostaje srednjeg zdravstvenog kadra, jer se ti ljudi ne mogu beskonačno držati na poslu. Neki političari ovih dana kažu kako, ako nas na jesen pogodi drugi val, neće biti restriktivnih mjera. Mislim da je to teško ostvarivo jer su one jedini način koji u tom momentu smanjuje broj oboljelih – kazala je Obradović.

