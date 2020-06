Nisam kriminalac ni primitivan, ni član jet-seta, otišao sam na proslavu doktoru koji je liječio moju pokojnu majku

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac obratio se poslanicima nakon što je okončana rasprava o inicijativi za njegovu smjenu, a prije glasanja.

– Došao sam ovdje. Moram da kažem da nije lako. Poštujem Predstavnički dom, bio sam u Predstavničkom domu, 10 godina sam bio u institucijama BiH, izbornom voljom građana RS-a obnovio sam mandat u Predstavničkom domu i došao na poziciju ministra u Vijeću ministara. Većinu vas dobro poznajem. Nikada na ličnom odnosu nismo zasnivali našu različitost. Imali smo i u budućnosti ćemo definitivno imati različite političke stavove. Ali nikada nikoga od vas nisam uvrijedio – naveo je Košarac.

Kaže da je svoj posao radio dostojanstveno, u skladu sa stavovima partije iz koje dolazi.

Napomenuo je da nije on ničiji neprijatelj, da nije primitivan, niti kriminalac, niti je ministar koji će bilo s kim praviti bilo kakve dogovore.

– Onda kada sam prekršio zakon, to je činjenica, u skladu sa zakonom sam bio i sankcionisan, a to je kada sam otišao na proslavu doktoru koji je liječio moju pokojnu majku. Istina je da je doktor Šabanović naš kućni prijatelj koji je dolazio, obilazio moju majku, donosio određenu vrstu lijekova koja je bila neophodna – naveo je ministar Košarac.

Kaže da nije nikakav član jet-seta, te da je običan građanin koji svoj posao pokušava da radi na dostojanstven način u skladu sa zakonom, te da od toga neće odustati.

Istaknuo je da je u vrijeme pandemije Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa radilo svakodnevno kao i kabinet ministra, u skladu sa zakonom i u skladu sa onim mjerama koje je definiralo Vijeće ministara BiH.

Zahvalio je saradnicima u Minstarstvu koji su, kako kaže, “imali strah, ali je kabinet radio“.

– Imao sam i ja strah. Istina, u tom trenutku kada sam pozvan na rođendan o tome nisam razmišljao. Neću da komentiram ponašanje drugih političkih partija. Ja sam spreman da odgovaram u SNSD-u za svoje postupke, to je politička partija koja je mene kandidovala, koja mi je dala povjerenje – kazao je Košarac, poručivši da će poštovati odluku Parlamentarne skupštine BiH, kao što je to radio i do sada,prenosi Depo

Facebook komentari