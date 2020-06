Parlament BiH odlučio: Staša Košarac i Siniša Ilić ostaju na pozicijama

Naime, na sjednici Predstavničkog doma na dnevnom redu je razmatranje zahtjeva poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručija, Mirjane Marinković- Lepić, Damira Arnauta, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladina za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH tačnije smjena ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH Siniše Ilića.

Zastupnik Šemsudin Mehmedović (SDA) govoreći o tačci dnevnog reda o smjeni ministra vanjskih poslova BiH Staše Košarca, kazao je da će se stav SDA znati prilikom glasanja.

– Šta ćemo dobiti smjenom Košarca? Poznavajući SNSD bojim se da ćemo dobiti gore rješenje – istakao je Mehmedović.

Zastupnik Đenan Đonlagić (DF) kazao je da razumije frustraciju zastupnika Lovrinovića koji ponovo pokreće priču o CIK-u.

– Tu priču gospodine Lovrinoviću pokrenut će te za sedam godina – poručio je Đonlagić.

Zastupnica Nada Mladina (SDP) istakla je da želi da neko dobro nastavi raditi posao ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao što je to radio Mirko Šarović.

– Ministar Košarac je to pokazao, zato sam bila iznenađena što se on našao u tom društvu na toj zabavi. Znam da je Košarac bio samokritičan i ponudio je svoj mandat. Imao je određenu političku sankciju. Što nisam primijetila da se to dogodilo u drugim postupcima. Ne odustajem od incijative, ali jedva smo skrpili Vijeće ministara, a Vladu FBiH pustili da rade koliko hoće. Molim vas da o ovom slučaju razmišljamo i glasamo po nahođenju zdravog razuma – istakla je Mladina,piše Avaz

Zastupnik Mirko Šarović (SDS) ovom prilikom kazao je da je odgovornost na parlamentarnoj većini i da je ova inicijativa legitimna.

– Za mene je ova situacija čista i jasna i nemamo šta da utvrđujemo, već da izreknemo sankciju. On je izabran glasovima Predstavničkog doma i potpuno je jasno da u vanrednoj situaciji je politička odgovornost strožije sankcionira nego u mirnodopskom vremenu. Akteri su izjavili da su kršili pravila i propise i nemamo mi šta da utvrđujemo – istakao je Šarović.

Dodao je da je odgovornost na onima koji su izabrali na onima koji su izabrali Košarca za ministra.

Zastupnik Nenad Stevandić (SNSD) kazao je da nisu oba aktera priznala kršenje zakona ili mjera.

– Ilić nikad nije priznao kršenje zakona, on nije prekršio niti jednu mjeru – kazao je Stevandić.

Zastupnicima se obratio i ministar Staša Košarac, a ovom prilikom kazao je da nije lako danas sjediti na ovoj sjednici.

– Većinu vas dobro poznajem, nikad na ličnom odnosu nismo zasnivali našu različitost. Nikog od vas nisam uvrijedio. Nisam neprijatelj niti sam kriminalac. Onda kad sam prekršio zakon bio sam sankcioniran. Nisam nikakv član Jet seta, običan sam građanin. U vrijeme pandemije Ministarstvo je radilo svakodnevno u skladu sa zakonom. Uposlenici su imali strah i ja sam imao strah, ali kad sam pozvani na tu proslavu nisam razmišljao. Mi u ministarstvu se nismo krili. Spreman sam u SNSD-u da odgovaram za svoje postupke – istakao je Košarac.

