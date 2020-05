Cijela porodica u Nevesinju pozitivna: Zet donio koronu na slavu

Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović kaže da je broj zaraženih skočio taman kada su mislili da se kraj epidemije nazire.

– Sve se odigralo na Đurđevdan. Čovjek iz Gacka koji je oženjen iz te nevesinjske porodice zarazio je pola Gacka pa onda došao na slavu kod njih u selo i eto novi problemi. Ispituje se da li je on znao da je zaražen ili nije – rekao je Avdalović za Glas Srpske.

Dodao je da je ukupno zaraženo 26 Nevesinjaca. Naglasio je da su u petak stigli i rezultati testiranja kontakata novozaražene porodice te da su svi negativni.

– Svi članovi te porodice su dobrog zdravstvenog stanja, niko nije životno ugrožen i razmatramo mogućnosti da li će svi biti prebačeni u trebinjsku bolnicu ili će neko ostati i u domaćinstvu, s obzirom na to da imaju stoku na imanju i da neko treba da brine o domaćinstvu – dodao je Avdalović.

Imajući u vidu geografsku blizinu opština i porodične veze među stanovništvom, dodao je, ne čudi širenje virusa među stanovnicima susjednih opština. A da je Gacko i dalje žarište virusa korona u istočnoj Hercegovini potvrđuje i podatak da je u petak potvrđen još jedan slučaj zaraze, čime je broj pozitivnih na virus u toj opštini porastao na 38, dok je pod zdravstvenim nadzorom 100 Gačana.

Komandant Opštinskog kriznog štaba Radoica Antunović kaže da je novozaraženi Gačanin član porodice koja je prethodno već smještena u karantin u Trebinju.

– Svi zaraženi u opštini su iz porodičnih klastera. Ohrabruje činjenica da se niko nije zarazio na javnom mjestu, međutim porodice su ovdje brojne i nemoguće je kada se jedan član zarazi da ostali ostanu zdravi – rekao je Antunović.Komentarišući informaciju da je jedan zaraženi Gačanin donio virus u nevesinjsku porodicu, Antunović kaže da je čuo za to, ali da ne zna detalje.

– Vjerujem da niko nikome ne bi namjerno odnio virus – dodao je on.

Iako smatraju da situacija nije izmakla kontroli, Krizni štab Gacka odlučio je da do ponedjeljka zadrži sve preventivne mjere.

– Sve propisane mjere, uključujući i radno vrijeme do 18 časova za ugostiteljske objekte i prodavnice, a ne do 21, kako je u ostalim opštinama, ostaju na snazi do ponedjeljka, s tim što će policijski čas biti ukinut kao i u ostalom dijelu Republike – rekao je Antunović,prenosiSrpskainfo

loading...

Facebook komentari