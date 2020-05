Aljoša Čampara: “Ne prelazim u NiP , to je teorija zavjere i loš spin”!

Osim toga, Čampara se osvrnuo i na situaciju u SDA, kao i na tvrdnje pojedinaca da napušta tu stranku i prelazi u redove NIP-a Elmedina Konaković. Između ostalog, ministar MUP-a FBiH komentirao je i način na koji se država borila sa opasnim virusom COVID-19…Ne mogu, a da ne počnemo razgovor nego s nekoliko aktualnih tema koje su šokirale građane BiH. Dovoljno je reći ‘Korona party’. Vaš komentar na taj događaj?

-Neosporna je činjenica da takvo nešto nije smjelo da se dogodi. Potpuno je neprimjereno da upravo oni od kojih se očekivalo da budu primjer građanima Bosne i Hercegovine budu dijelom jednog ovakvog događaja. No ono što je važno jeste da je policija na vrijeme reagirala, da su sudionici sankcionirani, ali i da su, svjesni greške koju su napravili uputili izvinjenje javnosti.

Afera s respiratorima je također raspametila građane. Što reći o tome? U tom slučaju svakodnevno izlaze brojne nelogičnosti. Kakva su Vaša saznanja o tom slučaju? Javnost očekuje da se stvar do kraja istjera na čistac.

-Afera s respiratorima izazvala je buru reakcija u javnosti i profesionalnu pozornost medija koji su zapravo i najzaslužniji za većinu onoga što smo saznali o ovom slučaju i na čemu im treba biti posebno zahvalan. Ovakva afera je posebno potresla naše građane jer se dešava u trenutku globalne krize i pandemije, kada su ugroženi zdravlje i životi stanovnika BiH zbog čega smo svi posebno senzibilni. Očekujem da pravosudni organi što prije i što efikasnije provedu cjelokupnu istragu, te izvještavaju javnost o svim poduzetim radnjama. Javnost ne smije ostati uskraćena ni za kakve informacije u ovom slučaju.

Jesmo li kao država dobro reagirali na pandemiju koronavirusa? Kada kažem država, ne mislim samo na FBiH, već bih želio čuti Vašu ocjenu i ponašanja nadležnih u RS-u, pa i u županijskim ili kantonalnim Kriznim stožerima. Jeste li zadovoljni koordinacijom na terenu?

-Mislim da ste u vašem pitanju morali spomenuti i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, jer je ono moralo imati ključnu ulogu u koordinaciji svih nivoa vlasti u BiH. Naravno, teško je u potpunosti biti spreman za ovakvu situaciju, jer niko u svijetu nije mogao predvidjeti obim i brzinu širenja virusa. Ipak, mišljenja sam da smo sve mjere blagovremeno poduzeli, promptno smo reagirali po svim ključnim pitanjima i prema trenutnim pokazateljima uspjeli zaustaviti eksponencijalni rast virusa. Najveća zasluga za takvu situaciju, odnosno tzv. linearni rast oboljelih od koronavirusa, pripada građanima države Bosne i Hercegovine koji su se krajnje odgovorno ponašali u ovom periodu i poštovali sve preporuke kriznih stožera. Kada govorimo o koordinaciji, s obzirom na to da smo mi jedno decentralizirano društvo, koordinacija je neophodna i ona uvijek može biti bolja.

Dosta građana negodovalo je zbog zabrana kretanja i uvođenja policijskog sata. Ali, broj oboljelih pokazuje da je to ipak dalo rezultate?

-Lično, nisam bio za neke posebno restriktivne mjere, ali taj mjesec dana policijskog sata je sigurno doprinio sadašnjoj povoljnijoj epidemiološkoj situaciji. Zasluga za to, opet ponavljam, ide odgovornim i savjesnim građanima koji su se zaista u najvećoj mjeri pridržavali i ove, a i ostalih uputa, te nismo imali potrebe za represivnim mjerama. Krizni stožeri krenuli su sa popuštanjem i ostalih mjera, ali važno je da se i dalje pridržavamo naredbi i instrukcija koje nam daju.

Šta se događa na političkoj sceni u FBiH? Svjedočimo međustranačkim prepucavanjima po raznim pitanjima. Kakva je suradnja koalicijskih partnera u FBiH?

-Uvijek je bilo, i uvijek će biti političkih prepucavanja, mada kada se govori o važnim i bitnim pitanjima na kraju se ipak dođe do zajedničkog rješenja, što je za građane jedino i važno. Logično je da se u ovako složenom sistemu i turbulentnom vremenu imaju različiti politički stavovi, ali ja uvijek preferiram konstruktivan dijalog i prihvatljiv kompromis, te argumentirano iznošenje vlastitih, ali i uvažavanje tuđih mišljenja, kao najefikasniji put do najboljih rješenja. Nerijetko je to teška zadaća za sve nas, ali trudimo se usuglasiti oko krucijalnih pitanja i ne kočiti procese.

Vi nerijetko iznesete mišljenje koje se ne sviđa ljudima u stranci čiji ste član. Je li istina da u SDA postoje frakcije kontra i za Izetbegovića?

-Kao slobodan i misleći građanin imam potpuno pravo da iznosim svoje mišljenje, te ohrabrujem i druge da alternativa poltronstvu bude iznošenje vlastitog mišljenja i argumentirana obrana vlastitih stavova. To naravno, znači da sam ja uvijek spreman i otvoren da saslušam i prihvatim i drugačije mišljenje ili stav ako taj neko ima bolje argumente. Jedino što ne prihvaćam su laži, “teorije zavjere”, kafanski tračevi i spletkarenja koja su nažalost, postala dio političke prakse. Pa i vi ste svjedoci da već nekoliko godina svaki put kada bih javno iznio svoje mišljenje koje se ne podudara sa “očekivanim” mišljenjem, o meni bi se izmišljale zlurade i maliciozne neistine da predstavljam neku imaginarnu frakciju u SDA koja je, tobože, kontra Bakira Izetbegovića. Ne postoji nikakva frakcija. Postoji, kao što i treba biti u svakoj demokratskoj stranci, mogućnost i sloboda, barem kod mene, da iznesem svoj stav koji može biti različit od većine, ali to je osnov demokracije i pluralizma, i po meni jedini način da se, kroz takvo brušenje argumenata, dođe do najboljih odluka. Sve dok je tako moći ćemo donositi bolja, efikasnija i za građane kvalitetnija rješenja.

Sloboda misli, sloboda govora su osnovno demokratsko pravilo i mislim da je to nasljedstvo koje nam je ostavio i naš predsjednik Alija Izetbegović, koji je često govorio da društvo ne mogu mijenjat ulizice i poltroni nego hrabri, časni i pomalo buntovni ljudi.

Nedavno ste nakon gostovanja na FTV ‘optuženi’ da prelazite u tabor Elmedina Konakovića. Potom ste rekli da imate još nezavršenog posla u SDA. Na što točno mislite pri tome?

-Moj “transfer” kod Elmedina Konakovića komentirali smo ovih dana i kolega Konaković i ja. To je naravno samo još jedna “teorija zavjere” i loš i pogrešno kanaliziran spin. Ali, znajući nivo obrazovanja onih koji izmišljaju takve laži, nisam iznenađen prizemnošću i primitivizmom njihovih spinova. Prije nekoliko godina su govorili i o mom prelasku u DF itd. Evidentno je da ste meta onda kada imate svoj stav, ako ne klimate glavom kada znate da nešto nije ispravno, kada odbijate da napišete i objavite saopćenje ili status na Facebooku ili Twitteru za koje vam se unaprijed sugerira koga treba napasti i oklevetati. Ja odbijam biti takav, ne želim živjeti takvim životom ni u politici niti u bilo kojoj drugoj sferi života.

U prilog ovome o čemu govorim je i apsurd da odnose s javnošću i odnose s medijima SDA vodi jedan Zoran Blagojević, odnedavni član SDA, koji još drži profilnu fotografiju ispred banera SDP-a, jer je očito da “prva ljubav nema zaborava”, a sada, nekim čudom savjetuje premijera Fadila Novalića i Vladu KS. Ili novopečeni historičar i moralista, trenutni šef kabineta Bakira Izetbegovića u Domu naroda PSBiH Elvis Kondžić, koji je u izbornoj kampanji 2018. godine iz Centrale SDA izvlačio povjerljive dokumente, materijale i analize i dostavljao ih predsjedniku NiP-a Elmedinu Konakoviću. Jedine reference ovog dvojca su njihova bezuvjetna poslušnost političarima koji su u datom trenutku na vlasti i činjenica da ne smiju imati svoj stav ni o čemu.

O tome kako je Zoran Blagojević svojim “medijskim” savjetima uništio SDP, manje-više svi znamo, a o tome kako je Elvis Kondžić izdao SDA u vrijeme kampanje, namjeravam ovih dana informirati Predsjedništvo SDA, uz jasne dokaze korespondencije, obećanja i podrške koju je, kao član SDA, davao Elmedinu Konakoviću i NiP-u.

Takva korespondencija je uvijek počinjala sa, citiram: “Allah te pomogao”; a završavala sa, citiram: “Ali vidi ovo, samo nemoj molim te reći da dolazi od mene”.

Na kraju, mislim da ovu dvojicu, i njima slične, najbolje opisuje M. Selimović kada kaže: “Ulizice – to su za mene najgori ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost”.

Upravo su ovakvi pojedinci, između ostalog, ono na što sam mislio kada sam rekao da u SDA imam još nedovršenih poslova. Naravno, osnovno na što sam aludirao je najveća političko-koruptivna afera ‘Asim’, priča koja tek treba da dobije svoj epilog ukoliko SDA želi da zadrži, odnosno da vrati povjerenje svojih glasača. Mnogo je nedovršenog posla i na jačanju države Bosne i Hercegovine, euroatlantskim integracijama i poboljšanju života građana, te obaveznim promjenama stranačke kadrovske politike.

Hoće li Vlada FBiH u ovom ‘starom’ sastavu dočekati slijedeće Opće izbore? Kako komentirate činjenicu da još do kraja nisu provedeni rezultati prošlih Općih izbora, a na pragu su nam lokalni izbori? Puno je tu besmislenih stvari koje frustriraju građane BiH.

-Ne mislim da će se to desiti, zapravo ne bi smjelo da se desi jer bi to značilo potpunu suspenziju demokracije i demokratskog procesa. Ukoliko bi ostala ova vlada, a da se ne formira nova, na osnovu rezultata izbora iz 2018. godine, građani bi s pravom postavljali pitanja zašto uopće postoje izbori,piše Slobodnabosna

Pozdravljam odluku o raspisivanju lokalnih izbora u listopadu na kojima će građani dati mišljenje o politikama koje se trenutno provode u Bosni i Hercegovini. Bit će to vrlo ozbiljan test za sve nas zajedno. Istovremeno, izražavam ogorčenost i zabrinutost zbog još uvijek neriješenog pitanja izbora u Mostaru i smatram da to bez odlaganja mora biti riješeno.

loading...

Facebook komentari