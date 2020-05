Do kraja sedmice promjenjivo vrijeme, temperature će rasti do 28 stepeni

U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne u jutarnji satima i dio prijepodneva može biti magle ili niske naoblake.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu će biti jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 16 stepeni.

U Bosni danas prijepodne bilo je pretežno oblačno s kišom u većini područja, a tokom poslijepodneva je došlo do prestanka padavina i razvedravanja. U Hercegovini oblačno vrijeme ponegdje sa slabom kišom.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se u petak. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 19 do 25 stepeni.

U subotu će biti pretežno sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 21 do 28 stepeni.

U nedjelju će biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

