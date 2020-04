Pogrebno društvo u New Yorku tijela preminulih čuvalo u kamionima na ulici

Desetine beživotnih tijela pronađena su u četiri kamiona nakon što su se prolaznici požalili na nepodnošljivi miris, javlja BBC.

Pogrebna kuća Andrew T Cleckley u Brooklynu navodno je imala problema sa hladnjačom zbog čega je 50 leševa čuvala u iznajmljenim kamionima koje je pretvorila u hladnjače, prenosi “Klix“.

Policija je intervenisala i zapečatila ovo područje Brooklyna. Prema izjavama svjedoka, u najmanje jednom kamionu nije bilo upaljeno hlađenje, a ispod tijela preminulih su bile kese leda.

Prema navodima anonimnog izvora New York Timesa, nije podnijeta krivična prijava protiv odgovornih u pogrebnom preduzeću, ali će vlasnik prekršajno odgovarati zbog neadekvatne kontrole mirisa.

#BREAKING Cops are at Brooklyn funeral home after neighbors complain of foul odor and blood under Uhaul trucks where the bodies were reportedly stored instead of refrigerated trucks. Full video incoming pic.twitter.com/OalR30Ws2a

— @SCOOTERCASTER (@ScooterCasterNY) April 29, 2020